全球最幸福国家：芬兰霸榜 台湾远超中日韩

（德国之声中文网）芬兰第七度蝉联全球「最幸福国家」冠军！在联合国自2012年起每年发布的《世界幸福报告》中，芬兰经常名列前茅，今年也不例外。占据排名前四位的清一色都是北欧国家。

报告的基础是美国知名民调机构盖洛普研究所的调查数据，来自世界各地的科学家参与了这份研究报告。

联合国专家将各个国家的人均国内生产总值等作为衡量幸福感的指标。其他重要指标还包括预期寿命、民众对生活满意度和社会环境的自我评估。

此外，报告还研究了各国民众在人生困难阶段获得的支持程度。今年报告特别关注的重点是：各个年龄段的人们有多幸福？

台湾排名亚洲第二

若仅考虑亚洲国家排名，台湾排名亚洲第二（全球31），仅次于新加坡（全球30）。日本和韩国则分别排名全球51名和52名，中国第60名，香港名列86。

依照年龄层统计，台湾30岁以下年轻人幸福感最高，稳坐东亚第一；60岁以上族群则最不快乐。

台湾公视新闻引述专家指出，台湾社会氛围如今大多尊重年轻人选择，又有父母支撑经济来源，令年轻人有幸福感；50岁以上族群除了必须维持自身生活还得支援儿女，感受到的经济压力较重。

新加坡的全球名次今年下滑了5名，但连续第二年成为亚洲最幸福国家。该国在人均GDP、人民预期寿命和政府清廉度方面都有良好表现。新加坡《联合早报》分析称，新加坡人的幸福感随年龄增长呈U型，年轻人和年长者的幸福感较高，中年段的人民生活工作压力较大，处于幸福感底部。若与全球相比，新加坡30岁以下年轻人的幸福感排名54，年长者则排全球第26位。

芬兰为何可以连续七年蝉联世界最幸福国家？

年轻人幸福，老人感到不幸？并非必然

长期以来，科学界一直存在一项共识，认为年轻人更快乐，因为还有大好人生等着他们，而随着年龄增加，悲观情绪会上升，幸福感则越来越低。但目前的看法是：在人生各阶段都能感受到幸福，只是人们对幸福的理解不断变化。

这份报告也考虑到这个层面。从排名便可看出复杂的情况：30岁以下年轻人幸福感最强的国家是立陶宛，而丹麦60岁以上族群的幸福感则是同年龄段的全球冠军。这也是丹麦快要迎头赶上芬兰的原因。在143个国家中，敬陪末座的是阿富汗。

联合国将3月20日定为「世界幸福日」。这个灵感的来源是南亚小国不丹。不丹不仅衡量国民生产总值，也将国民幸福感纳入衡量指数。

慷慨使人快乐

德国去年的幸福排名是全球第16，今年则大幅下滑至第24位。但原因并不是因为德国人与几年前相比更不幸福，而是其他国家人民更幸福了。

排名23的美国亦然。美国首次跌出前20名榜单，因为与其他国家相比，美国30岁以下年轻人的幸福感急剧下降。

所以德国到底怎么了？作为全球最富裕国家之一，人民难道不应该更快乐吗？不来梅康斯特私立大学社会学教授布罗克曼（Hilke Brockmann）评估，近期经济增长乏力可能是德国幸福感排名下滑的原因之一。「另一个必须考虑的因素是，德国政府并不特别慷慨。德国推行的紧缩政策肯定不是特别有利于幸福感。」公共基础设施的失灵对于幸福感也有所影响。

她将斯堪的纳维亚地区的幸福感归结为一个因素：慷慨的福利国家制度。「这也创造出一种基本的团结，这样的团结在像德国这样保守的福利国家可能稍微有些欠缺。」

战争与德国的历史经验

事实上，2024年幸福报告的数据来自于2021年至2023年。先是新冠疫情牵动世界局势，接着俄罗斯入侵了乌克兰。

布罗克曼对德国之声表示：「基于我们的历史因素，也许德国公众对战争爆发的反应比其他国家人民更敏感。」 德国在两次世界大战中战败，有着特殊的历史经验。 「这影响了整个社会。也许德国人的焦虑正是由此产生。」

关于总体上各国年轻人和老年人都更容易感到幸福的原因，研究人员也给出一个谨慎的解释：这可能是因为许多人到中年时，认为他们成年之初的期望没有完全实现。

此外，「生活伴侣对幸福感也非常重要。」布罗克曼指出，在中年时期「这样的伴侣关系通常较久，他们必须应付更多日常琐事。这样常会让人不开心。」

不期待就没有伤害？

听起来都很有道理，但让我们再回到芬兰。

为什么芬兰能「霸榜」多年？芬兰驻德国大使艾克豪姆（Dan Ekholm）对德国之声表示：「我们芬兰人的期望值普遍很低。这样想的好处是更容易感到惊喜。按照芬兰人的说法：悲观者不会失望！」

芬兰人在哪些方面做得比德国人好？艾克豪姆这样说：「人与人之间的信任非常重要。如果存在信任，一切都会变得更简单、更快速、更有效率、更不官僚。举例而言，我刚来德国时要签约租屋，租约竟然长达19页。在芬兰大概只会有一页。」

艾克豪姆给德国人的建议时：「不要沉湎于所谓的美好旧日时光！减少官僚主义！更长时间地接触大自然，当然桑拿也是不可或缺！」有时候，生活越简单越快乐。

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