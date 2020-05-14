“停摆”在家：妈妈很辛苦 爸爸干了啥？

（德国之声中文网）经济与社会科学所专家科尔劳施（Bettina Kohlrausch）表示，瘟疫大流行不仅彰显，而且还激化了经济与社会分配不公问题。她强调指出，不公平的社会分工有可能长期强化报酬不公。

女性职场工作时间减少

为撰写这一研究报告，该所专家于今年4月对7600多名从业者作了网上问卷调查。由于幼儿园和学校数周关门、何时恢复正常尚不得而知，孩子们必须在家中接受看管、上课。研究报告结果显示，为完成这一任务，主要是妈妈们缩短了职场工作时间，在接受调查的14岁以下孩子的母亲中，比例为27%；缩短工作时间的男性家长所占比例只有16%。

根据该研究报告，这一现象在中、低收入水平家庭那里尤其突出。报告的结论是：低收入家庭一般无法承受放弃男性家长--通常更高--的收入。科尔劳施指出，"在危机压力下，夫妇们在短期内通常理性处事，毕竟，目前，他们看不到能有其它选择。"

收入下降不公增加

而若新冠病毒危机导致的经济后果明显持续、女性不再能重返原来的工作岗位，则这一情况有可能带来长期影响。根据该研究报告，孩子看管平权也因新冠病毒危机明显受到影响：危机前公平分配孩子看管责任的夫妻中只有60%表示，现在还是这样；30%的家庭则是女性更多承担看管工作；男性承担更多工作的只占10%。这种情况在月净收入低于2000欧元的家庭那里更为明显。

凝炼/乐然（德新社、路透社）