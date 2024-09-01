俄罗斯领空禁令帮助中国航空公司赢得竞争

俄罗斯因为入侵乌克兰遭到西方国家制裁之后，禁止多家欧洲航空公司使用其领空。这一措施让中国航空公司的市场份额得以提升，但这并非西方航空公司面临困境的唯一原因。

（德国之声中文网）今年夏天，一些西方航空公司削减了飞往中国的航班，引发了人们对未来前往中国旅行的担忧。英国航空公司最近暂停了伦敦与北京之间的航班。在此之前，维珍大西洋航空公司已决定取消伦敦至上海的航线，澳大利亚航空公司也停止了悉尼与上海之间的航班。

航空业内人士认为，俄罗斯的领空禁令以及由此产生的额外成本是其中一个重要原因。自西方国家因俄罗斯全面入侵乌克兰对其实施制裁后，俄罗斯几乎禁止了所有欧洲和北美航空公司飞越其领空。

中国航空公司则不受禁令影响，这帮助它们在本已开始寻求国际扩展的情况下，从西方竞争对手那里夺取了更多市场份额。

然而，中国在疫情后的经济增长缓慢，仍然使航空旅行复苏的预期复杂化，同时中美之间的地缘政治紧张关系也导致了一些航空公司面临重新调整。

中国航空公司不受俄罗斯领空禁令影响，拥有成本优势 图像来源: Zhao Zishuo/Xinhua/IMAGO

俄罗斯禁令带来西方航空公司成本上升

尽管如此，俄罗斯领空禁令仍然是一个特别棘手的问题。航空数据公司OAG的首席分析师格兰特(John Grant) 表示，曾几何时，对许多西方航空公司而言，前往中国的航线被视为"航空业的最佳选择"，因为刚好适合在24小时内飞个来回。

他对德国之声表示："（从西方城市）前往北京和上海的航班曾经是飞机使用的完美范例。"

他说："禁令增加了往返北京航班大约五个半小时的飞行时间，这真是一个挑战。"

这些额外的飞行时间意味着显著增加的燃料和人员成本，以及在繁忙机场中可能产生的高昂的时段调配费用。

澳大利亚航空公司7月宣布终止悉尼至上海的航线 图像来源: PETER PARKS/AFP/Getty Images

澳大利亚航空感受到来自中国的竞争压力

不过，俄罗斯的领空禁令并未影响到澳大利亚航空公司，而该公司在7月也宣布终止悉尼至上海的航线。

普渡大学航空与交通技术学院副教授高毅（Yi Gao，音译）指出，澳航在中国大陆的业务一直"有限"，因此将其纳入西方航空公司近期削减飞往中国的航班的现象来考量是不准确的。

不过他说，来自中国国内航空公司的竞争正在西方航空公司决策中占据越来越重要的地位。 "来自中国航空公司的竞争发挥了至关重要的作用。"他告诉德国之声，"中国航空公司受益于成本优势，使得它们能够在往返中国城市的航线上提供更具竞争力的票价。"

新加坡的航空分析师索比 （Brendan Sobie）也表示，竞争加剧可能影响了澳航的决定。他对德国之声表示，"他们难以与中国航空公司竞争。"

他认为，疫情前中国航空公司迅速扩张的趋势正在卷土重来。随着中国大陆在疫情后的旅行需求逐渐恢复，这一趋势将继续下去。

"你已经能看到中国航空公司在疫情前几年在国际市场上进行战略扩展的趋势。"他说， "疫情之后，我们看到这种趋势再次出现。许多人倾向于将其归咎于俄罗斯领空问题，这对西方航空公司来说确实是一个因素，但我认为这是一种无论如何都会发生的趋势。"

2024年中国境外旅游支出仍然落后于疫情前的水平，反映出其国内经济低迷带来的影响 图像来源: Tyrone Siu/REUTERS

疫情对中国航空业造成了重大打击

自2019年以来，中国航空公司增加了飞往伦敦、布达佩斯、伊斯坦布尔、米兰和马德里的航班数量。

索比表示，除了北美和印度市场外，中国航空公司的国际运力现在已经恢复到2019年的水平。

疫情无疑对中国的航空雄心造成了打击。就在疫情爆发前几个月，中国的北京大兴国际机场隆重启用。 "目的是在北京大兴和上海再建立一个枢纽，让国际乘客方便在国内甚至国际之间进行中转。" 格兰特说，"但疫情摧毁了这一切。"

多年来，中国出境游客一直是全球国际旅游和航空公司的最大消费群体。然而，严格的疫情限制极大地减少了2023年以前的国际国内旅行。

无论如何，中国航空公司强大的国际运力及其向中国消费者销售的能力，再加上西方航空公司所受到的压力，意味着它们仍然能够在市场份额上占据一席之地。

2024年中国境外旅游支出仍然落后于疫情前的水平，反映出其国内经济低迷带来的影响。

中美之间航线数量仍然未能恢复

虽然中国国内航空公司前往欧洲的航线正在逐步恢复，但其北美市场依然停滞不前。原因部分来自竞争，部分来自中美之间的地缘政治紧张局势。

自疫情导致北京实施严格的边境管控以来，中美之间的旅行几乎冻结。中国一直希望恢复两国之间的航班数量，但目前的数量仍仅为2019年的15%。

华盛顿不愿增加航班数量，--特别是在目前的市场条件下，这将对中国航空公司更为有利--这不是他们希望看到的情况。

格兰特表示："美国航空公司如美联航、达美航空和美国航空都不愿意在现有航班之外增加飞往中国的航班，原因与欧洲航空公司类似。"

然而，虽然航空专家们一致认为，疫情后旅行模式和地缘政治问题都在推动西方航空公司与中国之间关系的变化，但对于最大的几家航空公司来说，这个市场将始终保持重要地位。

格兰特认为，从长远来看，汉莎航空、法国航空或英国航空等全球航空公司"必须将北京纳入自己的网络"。他说， "随着时间的推移，他们都会想回到那个市场。这仍然是一个很大的市场，只是不会满足每个人的期待。"

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