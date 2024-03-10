 俄罗斯称正计划与中国在月球建造核电站 | 科技创新 | DW | 10.03.2024

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科技创新

俄罗斯称正计划与中国在月球建造核电站

俄罗斯航天局局长鲍里索夫近日表示，莫斯科计划与中国联合在月球上建造一座核电站。美国国家航空航天局也曾提出未来使用核反应堆为月球提供动力的概念。

月球最近成为多个国家太空计划的焦点

月球最近成为多个国家太空计划的焦点

（德国之声中文网）俄罗斯航天局局长鲍里索夫（Yuri Borisov）3月4日表示，莫斯科计划将其在“太空核能”方面的专业知识用于与中国的联合月球计划上，包括在月球上建造一座核电站。

鲍里索夫警告说，太阳能电池板不足以确保为潜在的月球定居点提供可靠的电力供应。他在一次青年活动中说：“今天，我们正在认真考虑一个项目——在2033-2035年之交的某个时间——与我们的中国同事一起在月球表面交付和安装一个动力装置。”

鲍里索夫（右）在接管俄罗斯宇航局之前曾担任俄罗斯副总理

鲍里索夫（右）在接管俄罗斯宇航局之前曾担任俄罗斯副总理

美国相关领域专家猜测，俄罗斯正计划使用新型核武器。不过这位2022年接管俄罗斯宇航局的局长坚称，俄罗斯没有在太空部署核武器的计划。

鲍里索夫说，月球上的核电站需要用机器来制造，并表示已有了可供该项目使用的技术解决方案。

俄罗斯与中国的太空合作

2021年3月，莫斯科和北京签署了建设国际月球研究站的协议，并于2021年6月提出了建设路线图。

不过，对于鲍里索夫有关俄中考虑合作在月球上建核电站的说法，中国官方暂时没有证实。在3月6日中国外交部的例行记者会上，发言人毛宁说：“这个问题我不了解有关情况，建议你向中方的主管部门询问。”

中国也有自己的探月计划，“嫦娥六号”无人探测器将于5月发射，收集岩石样本。

更多阅读——专家： 嫦娥奔月 意在测试载人技术

与此同时，俄罗斯的太空计划近年来遭遇了一系列挫折。去年，俄罗斯的“月球-25号”飞船失控坠毁，俄罗斯47年来的首次登月任务宣告失败。

月球属于谁?

月球核动力竞赛？

美国国家航空航天局（NASA）也提出了未来使用核反应堆为月球提供动力的概念。1969年，阿波罗11号任务将人类送上月球后仅几个月，阿波罗12号宇航员就使用核发电机为月球表面的科学实验提供电力。

更多阅读：时隔半个世纪 美国重返月球

月球上的夜晚长达14个地球日，仅依靠太阳能发电对载人和无人登月任务都有风险。随着NASA在其“阿耳特弥斯”（Artemis）任务中实施载人重返月球计划，太空能源供应问题正变得越来越重要。

2022年，美国宇航局宣布将与美国能源部合作，为“可能在本世纪末准备发射”的核电系统选择“概念提案”。

靠月亮发大财？并非白日做梦！

（德新社、路透社、国际文传电讯社等）

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