俄罗斯称正计划与中国在月球建造核电站

（德国之声中文网）俄罗斯航天局局长鲍里索夫（Yuri Borisov）3月4日表示，莫斯科计划将其在“太空核能”方面的专业知识用于与中国的联合月球计划上，包括在月球上建造一座核电站。

鲍里索夫警告说，太阳能电池板不足以确保为潜在的月球定居点提供可靠的电力供应。他在一次青年活动中说：“今天，我们正在认真考虑一个项目——在2033-2035年之交的某个时间——与我们的中国同事一起在月球表面交付和安装一个动力装置。”

美国相关领域专家猜测，俄罗斯正计划使用新型核武器。不过这位2022年接管俄罗斯宇航局的局长坚称，俄罗斯没有在太空部署核武器的计划。

鲍里索夫说，月球上的核电站需要用机器来制造，并表示已有了可供该项目使用的技术解决方案。

俄罗斯与中国的太空合作

2021年3月，莫斯科和北京签署了建设国际月球研究站的协议，并于2021年6月提出了建设路线图。

不过，对于鲍里索夫有关俄中考虑合作在月球上建核电站的说法，中国官方暂时没有证实。在3月6日中国外交部的例行记者会上，发言人毛宁说：“这个问题我不了解有关情况，建议你向中方的主管部门询问。”

中国也有自己的探月计划，“嫦娥六号”无人探测器将于5月发射，收集岩石样本。

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与此同时，俄罗斯的太空计划近年来遭遇了一系列挫折。去年，俄罗斯的“月球-25号”飞船失控坠毁，俄罗斯47年来的首次登月任务宣告失败。

月球属于谁?

月球核动力竞赛？

美国国家航空航天局（NASA）也提出了未来使用核反应堆为月球提供动力的概念。1969年，阿波罗11号任务将人类送上月球后仅几个月，阿波罗12号宇航员就使用核发电机为月球表面的科学实验提供电力。

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月球上的夜晚长达14个地球日，仅依靠太阳能发电对载人和无人登月任务都有风险。随着NASA在其“阿耳特弥斯”（Artemis）任务中实施载人重返月球计划，太空能源供应问题正变得越来越重要。

2022年，美国宇航局宣布将与美国能源部合作，为“可能在本世纪末准备发射”的核电系统选择“概念提案”。

靠月亮发大财？并非白日做梦！

（德新社、路透社、国际文传电讯社等）

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