 俄乌战争：德国的策略成功了吗？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.06.2022

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时政风云

俄乌战争：德国的策略成功了吗？

对俄罗斯进行制裁，为乌克兰提供武器，但是要低调，绝不能成为参战方。德国政府在乌克兰战争中的处境，犹如高空走钢丝。

Deutschland Ukraine Krieg l Kanzler Scholz in Köln, Blue Yellow Cross Club

（德国之声中文网）"这是野蛮的侵略行为。这就是帝国主义。而我们永远不会接受这一点。" 这是几天前肖尔茨总理在接受德国之声DW采访时针对俄乌战争所说的话。他说，在国际上，现在是时候表明："以武力位移边界的企图，绝对不能再成功了"。

根据德国政府的说法，实现这一目标的方法是对俄罗斯实施更加严厉的制裁，尽快切断俄罗斯的天然气和石油供应，并向乌克兰提供军事和财政援助。

然而，肖尔茨在国内和国外都被认为在这方面犹豫不决。在由社民党、绿党和自民党组成的红绿灯联盟中，两位绿党部长，即经济部长哈贝克和外交部长贝尔博克，正在推动重型武器的交付。而联邦议院国防委员会的自民党派主席施特拉克-齐默尔曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）4月底在接受德国电视二台采访时抱怨说："我们还是需要赶着总理府向前迈步"。

德国哈雷大学的外交政策专家瓦尔维克（Johannes Varwick）将德国政府的战略描述为试图"随大流"。谈到对俄罗斯的禁运和对乌克兰的武器运送，"至少在公开场合，它没有喊出自己的任何重要口号，而是大多比较犹豫地遵循其伙伴在某种程度上已经做过的事情。"

5月10日，德国外长贝尔博克访问基辅郊区的伊尔平（Irpin）。

5月10日，德国外长贝尔博克访问基辅郊区的伊尔平（Irpin）。

德国真正想要的是什么？

数周来，乌克兰驻德国大使梅尔尼克（ Andrij Melnyk ）一直在对这位德国总理"穷追猛打"，其做法或是以前没有哪个外交官使用过的。上周五（5月27日），他对德国《图片报》表示："在军事上，乌克兰就是被柏林抛弃了"。

此前几天，梅尔尼克已在德国编辑部网络上公开质疑，肖尔茨总理实际上并不想向乌克兰提供重武器，而是非常可能 "要等停火，届时，对德国的压力便会消失，也就无须再做任何勇敢的决定了。"

上周六，肖尔茨、马克龙同普京通电话，磋商可能的和平前景，亦引起一些国家政府的怀疑。本周一，伦敦《每日电讯报》对这一斡旋尝试有如下评论："马克龙和肖尔茨此举有可能破坏西方的团结理念。人们不能不怀疑，这俩人是出于自身利益而非为乌克兰的利益而想结束这场冲突。"

德国对俄罗斯天然气的依赖度很高。

德国对俄罗斯天然气的依赖度很高。

 "不希望乌克兰赢得这场战争"

指责肖尔茨在拖延时间的说法也来自德国政界。基民盟议员、国防委员会成员哈恩在接受政治杂志《西塞罗》（Cicero）采访时表示，"总理是想推迟运送武器"。基民盟国防事务专家基塞韦特（ Roderich Kiesewetter ）甚至在德国电视一台的一个专题节目中指责说："恐怕总理不希望乌克兰在将俄军赶出国境的意义上赢得这场战争。"

这其中可能含有大量党派政治色彩，毕竟，这种怀疑无法从肖尔茨的表态中得到证实。这位总理最近刚说过："决不能让俄罗斯赢得这场战争，乌克兰必须屹立不倒。" 然而，重武器的提供却不断延宕。例如，承诺要提供的在德国已退役的 "猎豹"（ Gepard ）防空坦克，便缺弹药。上星期，德国国防部称，首批15辆该型坦克将于7月交付，另外15辆8月底交付。

瓦尔维克（ Johannes Varwick ）则对肖尔茨总理的态度提出辩护。他表示，肖尔茨发出的是 "那些头脑冷静者们的声音之一：一方面，他们毫无疑问支持乌克兰，但同时--并非出于胆怯或无能，而是因为无意卷入战争。这些人似乎考虑到提供武器的副作用和风险，因为，他们不属于头脑发热者。"

西非的俄罗斯雇佣兵

肖尔茨新近在访问若干非洲国家期间，试图为其战略寻找盟友，其中包括希望未来从塞内加尔获得天然气。毕竟，德国正在世界各地寻找俄罗斯天然气的替代品。

在马里，德国驻军也感受到了俄罗斯在非洲的军事影响力。该国军政府同莫斯科关系密切，据称允许取名"瓦格纳军团"（ Gruppe Wagner ）的俄罗斯雇佣兵自由行动。肖尔茨在访问期间指出，俄雇佣军的影响是 "毁灭性的"。德国联邦议院近期做出决议，结束德军在马里的培训工作，但继续参与联合国维和使命-- Minusma （联合国马里多层面综合稳定特派团）。德国部队也将继续留在尼日尔。肖尔茨在访问该部队时作出这一承诺。

俄罗斯入侵乌克兰前，马里国内支持俄罗斯的势力举行游行活动。

俄罗斯入侵乌克兰前，马里国内支持俄罗斯的势力举行游行活动。

制裁也给非参与方带来负担

然而，对非洲而言，乌克兰战争带来的最大问题是食品和燃料价格急剧上升。在德国，涨价使普通家庭购买力大为降低，在非洲国家则有可能演变成饥荒。在接受德国之声采访时，肖尔茨总理承诺向受影响国家提供经济援助，但拒绝为补偿全球范围的价格上涨提供资金。他强调，"必须加大天然气和燃料的供应。我们正致力于说服所有石油和天然气生产国增加产量，由此缓解世界市场压力。"

不过，在南非，肖尔茨不得不认识到，他的乌克兰-俄罗斯战略未获所有人的认同。战争爆发后不久，有5个国家投票反对谴责俄罗斯入侵的联合国决议，35个国家投弃权票，其中有17个非洲国家。

上周在和南非总统拉马福萨（ Cyril Ramaphosa ）共同举行的新闻会上，肖尔茨表示，这一表决立场 "不可接受"。拉马福萨总统则着重提醒关注制裁的消极后果："即使是旁观者或非冲突国家也会因制裁受累。"

几无谈判余地

在接受德国之声的采访中，肖尔茨总理呼吁普京想想俄罗斯的自身利益。他强调，这场战争对俄罗斯来说绝不会有好结果，由于制裁，"俄罗斯经济将倒退几十年"。他表示，仅因此，普京就该结束战争。

然而， 就目前而言，这不会发生。至少在乌克兰东部和南部，俄军正继续其攻势，且规模不减。乌克兰总统泽连斯基则明确要求俄罗斯放弃其违反国际法所侵占的所有乌克兰领土，其中包括其2014年鲸吞的克里米亚半岛。莫斯科断然予以拒绝。这样，依据现有局面，和平谈判空间似乎为零。

德国政府显然无意强迫泽连斯基。柏林政府一发言人上星期表示，乌克兰希望在何种条件下实现和平，完全由该国自主决定。

顿巴斯在炮火下到处都是颓垣断壁。

顿巴斯在炮火下到处都是颓垣断壁。

一个新阿富汗？

瓦尔维克认为，"把我们自己同乌克兰的目标绑得太紧是一个严重错误。我们当然有比乌克兰更多的其它利益，如：避免与俄直接交战；而乌克兰出于其可理解的利益而希望我们卷入这场战争。我们应不惜一切代价避免出现这种情况。" 他强调，不应有任何禁忌，德方也应"对乌克兰施压，使其同意与俄达成政治妥协方案（......），即使这意味着失去部分领土。就目前而言，这仍好于结局无法预料的永久性升级。"

若乌方提出不切实际的媾和条件，而俄方罗斯继续战斗，则乌克兰有可能面临一场长期的阵地战和消耗战。

对基辅的盟友们来说，这可能意味着它们将不得不在很长岁月里继续向该国提供资金和武器，并帮助解决难民问题。由此，一个新的阿富汗可能正在走近：多年的财政、军事和人道主义投入，却无任何可预见的结束之期。显然， 无论是在莫斯科、基辅还是在柏林，都缺少退出方略。

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肖尔茨总理接受DW独家采访：普京必须停止战争

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