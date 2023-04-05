俄乌战争中最血腥的战斗——巴赫穆特争夺战

（德国之声中文网）在俄罗斯对乌克兰发动侵略战争前，约有7万人在巴赫穆特生活。去年夏末，巴赫穆特战斗打响。自那时起，俄军对该城市展开了围攻。巴赫穆特位于乌克兰东部顿涅茨克州由基辅控制的地区。

巴赫穆特拉锯战持续至今

在长达13个多月的俄罗斯全面侵略乌克兰的战争中，已经持续了9个月的巴赫穆特堑壕战成为迄今持续时间最久的战斗。这场包围战令双方都遭受重大损失，数千名士兵死亡。但前线变化不大。

1月初，俄罗斯雇佣兵瓦格纳集团领导人普里戈任（Jewgeni Prigoschin）宣布完全占领了巴赫穆特附近的小城索莱达尔 (Soledar)。约两周后，乌克兰军方也证实已从索莱达尔撤退。这对于俄罗斯来说是一次重要胜利，其军队因此得以更接近巴赫穆特。

4月初，华格纳集团领导人普里戈任在一段视频中声称，已在巴赫穆特市政大楼上方升起了俄罗斯国旗，并称已经在法律意义上占领了这座顿涅茨克地区最具战略重要性的城市。

基辅否认所谓"占领"，称其为虚假信息，俄罗斯国防部至今也没有确认占领该城市。因此，围绕巴赫穆特的争夺仍在继续。

交战双方各自提供的信息很难被独立核实。但有一点可以肯定，这座城市已被严重摧毁。据称原先的7万居民中只剩3000人还留在那里。

代价高昂、士气高昂的巴赫穆特守卫战

巴赫穆特对乌克兰有多重要？

俄军围攻，乌军坚守--这种情形已经持续了九个月，这就是为什么巴赫穆特在乌克兰战争中具有重要的象征意义。乌克兰的反攻也在秋季陷入停滞，最后一次领土收复的重大胜利是在11月份解放了赫尔松（Cherson）及其西部地区。

巴赫穆特在顿巴斯地区具重要战略地位，因其位于乌克兰第二大城市哈尔科夫（Charkiw）和俄罗斯顿河畔罗斯托夫（Rostow-am-Don）之间的E40干线公路旁。攻下巴赫穆特将为俄军通往西部城市打开道路--如顿涅茨克地区重要的工业和行政中心斯洛维扬斯克（Slowjansk）以及克拉马托尔斯克（Kramatorsk），也将使俄罗斯更进一步接近其完全征服顿涅茨克地区的目标。

乌克兰表示决不放弃巴赫穆特

未来会如何发展？

迄今为止，无论俄罗斯还是乌克兰似乎都不愿放弃这座几乎已被摧毁的小城。乌克兰总统泽连斯基已多次表示要坚守巴赫穆特。但军事分析家对此持批评态度。根据乌克兰分析家日达诺夫(Oleh Zhdanov)的说法，更明智的做法可能是撤退到另一个防线。否则，反攻所需的预备兵力会被牺牲。

军事历史学家波诺马连科（Roman Ponomarenko）在接受媒体采访时表示："如果我们只是放弃巴赫穆特并撤回军队和装备，不会发生什么糟糕的事情。但如果他们进行封锁围攻，我们将会失去人员和装备。"

北约总司令部私人办公室前雇员/德国联邦国防军前上校蒂勒 (Ralph Thiele)在三月初告诉德国之声，他认为乌克兰在巴赫穆特战役中胜算较低--乌军在巴赫穆特被俄军包围，且在军事上处于劣势。

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。