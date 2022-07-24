俄乌战争与全球粮食：你该知道的五个事实

（德国之声中文网）

对于全球粮食供应安全乌克兰扮演何种角色？

乌克兰是世界上最重要粮食生产国之一 ，主要种植并出口小麦、玉米和大麦。根据欧盟委员会提供的数字，该国占全球小麦市场的10%、玉米市场的15%、大麦市场的13%。乌克兰也是国际葵花籽油市场的最重要玩家（占比50%以上）。

玉米和小麦是世界上种植量最大的谷物（分别排名第一、第二）。如果乌克兰不能出口粮食，必然给全球粮食安全带来极严重后果。

谁是小麦、玉米和大麦的最大生产者？

根据美国农业部的统计，2021/22年度，乌克兰是世界第七大小麦生产国，产量为3300万吨。只有欧盟、澳大利亚、美国、俄罗斯、印度、中国生产更多，分列第一到第六位。

玉米方面，乌克兰排名第六。从2021年中期到2022年中期，只有阿根廷、欧盟、巴西、中国和美国（排名第一）种植更多玉米。在大麦方面，乌克兰是第四大生产国，排在它前面的分别是澳大利亚、俄罗斯和欧盟（排名第一）。

全球小麦生产大国排名

谁是主要进口国？

根据国际贸易数据可视化网站经济复杂度观察站（OEC）提供的数字，2020年，最大小麦进口国分别是：埃及（总值52亿美元）、中国（34.7亿美元）、土耳其（24.4亿美元）、尼日利亚（21.5亿美元）和印度尼西亚（20.8亿美元）。埃及也是乌克兰小麦的最大买家。

在玉米方面，2018年，最大进口国分别是墨西哥（总值31.4亿美元）、日本（29.4亿美元）、韩国（19.2亿美元）、越南（18.5亿美元）和西班牙（17.2亿美元）。此后，无更新数据。荷兰、西班牙和中国是乌克兰玉米主要买家。

大麦方面，2020年，主要进口国分别是中国（总值17.7亿美元）、沙特阿拉伯（13.8亿美元）、荷兰（5.12亿美元）、比利时（3.69亿美元）和德国（3.07亿美元）。中国是乌克兰大麦最大客户。

进口俄罗斯和乌克兰小麦的国家

俄侵乌战争如何影响了全球粮食市场？

由于开战以来俄罗斯封锁乌克兰港口，致使该国粮食无法外运，导致全球忧虑粮食供应短缺，并使粮价急剧上升。至5月中旬，小麦和玉米出口价达前所未有高度。联合国称，尤其是已因新冠病毒大流行瘟疫而使粮食状况持续恶化的非洲、中东地区和亚洲，会面对更严重后果。

不过，5月中旬之后，粮食市场局面有所缓解。联合国粮食及农业组织（FAO）预期，尽管发生了乌克兰战争，今年世界粮食收成可能只略低于2021年。乌、俄之间达成的协议增加了乌克兰粮食出口的希望。

乌俄协议意味着什么？

在土耳其和联合国斡旋下达成协议后，被封锁在乌克兰港口的2000万至2500万吨粮食终于得以出口，受制裁的俄罗斯也将能出口粮食和化肥。

根据该协议，在乌克兰和博斯普鲁斯之间的黑海上将设安全通道，安全通道上的船只和连接港口不受攻击，谷物出口由伊斯坦布尔控制中心监控，该中心受联合国领导，由俄、乌、土三国派员组成。

对于全球粮食安全，乌俄协议是一个重要的好消息。世界市场迫切需要粮食，特别是在亚洲和非洲。在俄罗斯发动侵乌战争后，联合国曾警告，地球上有可能出现几十年来最大粮荒。

观看视频 03:30 乌克兰粮食出口“难上加难”

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