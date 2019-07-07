伊朗核协议还有救吗？

（德国之声中文网）一切都还有救。至少，目前看来是这样。欧盟成员国外长会晤后，欧盟外交代表莫盖里尼传达出一个可让人继续拥有希望的信息。在美国和伊朗之间出现长达数周的紧张和逐步激化后，莫盖里尼确认，德黑兰对核协议的违反没有达到可视该协议无效的程度。

兹事体大。经多年谈判，2015年，伊朗承诺不开发核武器；作为交换，美国和包括德法英在内的其它国家取消经济制裁。然而，去年，美国总统特朗普决定，单方面退出伊朗核问题协议，并实施新制裁措施。他想以此迫使德黑兰，重新谈判有关条件。不过，谈判云云，毫无影子。在随后的14个月时间里，伊朗曾继续遵守协议中的相关规定，之后开始逐步违反，铀浓缩丰度高于规定的上限，试图借以增加对协议伙伴国的压力。

不顾美国意愿

然而， 伊朗和欧盟伙伴都对冲突出现军事激化不感兴趣。波斯湾安全局势激化将重创世界贸易，重创欧洲经济。如不能将其全部政治份量放上天平，找到问题的外交解决办法、拯救核协议，欧盟的可信性也将大打折扣。

伊朗伊斯法罕核设施

即使扈逆美方的意愿，莫盖里尼仍坚持要求全面履行该协议。本周一（7月15日）晚间，为伊朗核问题协议的问世出了大力的这位欧洲首席外交官强调指出，"今天，所有人都意识到了，要是我们没有这一协议，情况原会何其糟糕。"

绕开制裁

肯特大学（University of Kent）政治学家、中东事务专家希尔特曼（Joost Hiltermann）相信，伊朗核协议尚能挽救。不过，他指出，欧洲人必须为此加大努力。鉴于局势日益紧张，上周日，德法英三国呼吁终止局势的激化。希尔特曼博士强调，这种形式的支持是重要的，但应有更多国家加入。他认为，远为重要的是，设法减轻美国制裁带来的经济伤害。欧洲人希望借助" Instex"（贸易往来支持工具）这一直接交换机制，使绕开美元的贸易成为可能。不过，迄今，该机制只限于人道物资，基本无效。希尔特曼表示，为使它能充分发挥作用，必须将大笔资金注入该机制，并将石油等更多物资纳入其中。

他认为，此举也有助于安抚德黑兰当局。周一，德黑兰还曾威胁说，倘欧洲人不助伊朗经济纾困，伊朗就会将浓缩铀丰度重新提升至4年前的水平。

除谨慎外，还须快速行动。英国外交大臣亨特一语中的："拯救该交易，有一扇时间窗户，不过，它正在逐渐关闭。"他指出，伊朗尚无制造核武器的能力，但若有一天它走到了这一步，局势就会非常危险。