伊朗政府谴责Meta删除哈梅内伊社媒账户

（德国之声中文网）伊朗政府周六（3月9日）谴责美国科技巨头Meta集团删除该国最高领导人哈梅内伊的脸书和Instagram账户的决定，称其"侵犯言论自由"。

Instagram和脸书是伊朗人最喜爱的社交媒体平台之一，但遭到政府禁用。尽管如此，政府官员却在这些平台上开设了账户。

Meta上个月表示，它已从脸书和Instagram上删除了哈梅内伊的账户，原因是其"一再违反"有关"危险组织和个人"的政策。

伊朗外长阿卜杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）回应说，此举"不仅侵犯了言论自由，也是对数百万追随哈梅内伊的立场和新闻的粉丝的侮辱"。

他告诉网络媒体《中东之眼》（Middle East Eye）："一些西方人标榜的言论自由是华而不实的空洞口号，是他们非法政治目标的掩护。"伊朗外交部的声明中也进行了这样的表示。

现年84岁的哈梅内伊自1989年以来一直担任伊朗最高领导人，这一职位使他在重大国家政策上拥有最终决定权。他在Instagram上拥有约500万粉丝。

哈梅内伊越来越频繁表示支持巴勒斯坦激进组织哈马斯，并就加沙地带的战争谴责以色列。Meta于2月8日决定删除他的账户。

哈马斯被包括以色列、美国和德国在内的多个国家列为恐怖组织。

阿卜杜拉希安（Amir-Abdollahian）称，哈梅内伊是巴勒斯坦和加沙受压迫人民最著名的支持者，Meta无法阻止其声音传遍全球。

尽管伊朗政府禁用脸书、Instagram和X等其他西方社交媒体平台，但伊朗的互联网用户仍然可以通过虚拟专用网络（VPN）"翻墙"使用这些平台。

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（法新社）

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