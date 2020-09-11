任志强案静悄悄开庭发出何种信号？

（德国之声中文网）9月8日，北京市第二中级人民法院发布公告称：我院定于2020年9月11日9时30分，在北京市第二中级人民法院第九法庭依法公开审理北京市人民检察院第二分院指控被告人任志强涉嫌贪污罪、受贿罪、挪用公款罪、国有公司人员滥用职权罪一案。



先前，北京市西城区“廉洁西城”微信公众号7月23日晚发布消息称，西城区纪委监委对北京市华远集团原党委副书记、董事长任志强涉嫌严重违纪违法问题进行立案审查调查，任志强严重“违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和生活纪律”，构成严重职务违法，并涉嫌贪污、受贿、挪用公款、国有公司人员滥用职权犯罪，中共北京市西城区纪委常委会会议“决定给予任志强开除党籍处分”。此外，任志强还被“取消其享受的待遇；收缴其违纪违法所得”，并移送检察机关依法审查起诉。



该通报中还称，“任志强丧失理想信念，背弃初心使命，在重大原则问题上不同党中央保持一致，公开发表反对四项基本原则的文章，丑化党和国家形象，歪曲党史、军史，对党不忠诚、不老实，对抗组织审查”。



这些措辞和惩处被外界视为是对任志强公开发表"讨习檄文"的直接反应。今年3月，一篇署名任志强的批习文章在华人舆论场广为流传，该文揭露中共在新冠肺炎防治中暴露的制度弊端，并指习近平利用疫情加强党的统治和个人专权，是"一位剥光了衣服也要坚持当皇帝的小丑"。该文产生巨大反响，但观察家当时就指出，任志强今后的日子不会好过，“在公共空间的言论生命是结束了”。由于任志强的红二代身份（其父任泉生抗日战争时期加入中共，后任中国商务部副部长），有评论认为，如果对任志强严厉处理，在红二代群体中会产生极大的震动效应。政治评论员邓聿文在为德国之声撰写的客座评论中指出，“红二代内部已经分裂成三种成分：拥习拥共，反习但不公开表现出，以及像任一样打出反习旗号。后者在红二代中还属于少数个人的行为，但假如任志强受到的惩罚过重，不排除有反习的红二代也"揭竿而起"，即使红二代中没有人有此胆量，它也会加剧红二代内部对习已有的不满和离心离德倾向。堡垒是最容易从内部攻破的。”

如今，对这位公开打出反习旗号的地产大亨的庭审，当局没有在新闻中播报这则消息，似乎是刻意低调处理。有分析认为，这可能是党内斗争的一个结果，也显示习派尚不敢或不愿在万人瞩目下对“红二代”中的反对力量下死手，以避免红二代中的反习力量“豁出去”，和习近平“拼个你死我活”。

不久前，前中共中央党校教授蔡霞因发表对中共领导层及习近平本人的激烈批评被开除党籍。她曾在任志强2016年发表质疑“人民政府啥时候改党政府了”的言论后出面力挺。蔡霞本人也被归入出身于红色家庭的“红二代”，因此，她与中共的决裂引起国内外强烈关注。在最近接受海外媒体采访时，蔡霞表示，“共产党现在千方百计去压制不同声音，下狠手去清洗和打压党内人士，就是因为它陷于一种内外交困的状态。”

观察人士认为，在如今新疆、内蒙、香港、中印边界、南中国海、台湾海峡局势暗流汹涌的情况下，“红二代”习近平的习派或更愿意在红二代反对派的问题上“温水煮青蛙“，显了威风，堵住嘴后，避免下狠手招致更大反弹。

乐然（综合报道）

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，受到刑事追究。