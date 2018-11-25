以色列海滩新景：鲨鱼“泡温泉”

（德国之声中文网）在冬季几个月的时间里，距离特拉维夫50公里的哈德拉浅湾聚集着50到100条鲨鱼。对于海洋研究学者比哈尔来说（Ejal Bigal），能看到这么多高鳍真鲨和黑鲨的机会是很少见的。四年来，他一直在研究是什么原因让各种动物涌入地中海东部。

比哈尔介绍说，在过去100年里，95%的地中海鲨鱼都已经灭绝。因为它们喜欢在海岸附近的浅滩栖息，所以很快就会被渔民捕获。而且，像高鳍真鲨这样的种类繁殖周期很长，经常需要20年的时间。所以如今能在一个地方看到这么多这样的海底猛兽还是非常难得的。

非自然的暖流

在海法大学从事科研工作的比哈尔透露，吸引这些鲨鱼来到这里的是附近的发电厂排出的暖水。对于它们来说，这里就好比一个"温泉",比哈尔开玩笑说。

附近电厂排出的暖水吸引了鲨鱼

同时，附近海域丰富的鱼类资源可能也是吸引这些狩猎者来到这里的原因。比哈尔介绍说，每年来到这里的鲨鱼都不同，他已经给41条鲨鱼装上了信号发射器，以观察它们的行踪。如今这里的两条高鳍真鲨是两年前就来到过哈德拉的"老客人"，其他的都是"新客"。

比哈尔和他的科研同事们从很早以前就开始收集鲨鱼的血液、器官组织和超声波图像。对于研究学者来说，眼前的这个大自然中的实验室无疑是上天的馈赠。他们可以在浅滩研究鲨鱼，而不用把它们拖上岸。

但是这个景致也吸引了太多的潜水爱好者，从海滩用肉眼就可以看到它们。比哈尔说，想要杜绝"观鲨"（Shark Watching）现象是不太可能的。

鲨鱼也吸引了不少潜水爱好者和游客

大自然的科学实验室

比哈尔认为，这也是一个让人们对鲨鱼有所了解的好机会。因为这种动物对于海洋的生态体系来说至关重要。他们可以吃掉有病的海洋生物，控制其它物种的繁殖规模。

以色利的科研学者们认为，这些鲨鱼会一直逗留在此直到5月。根据经验，它们之后又会游回到水温更低的海域。