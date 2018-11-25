以色列海滩新景：鲨鱼“泡温泉”

（德国之声中文网）在冬季几个月的时间里，距离特拉维夫50公里的哈德拉浅湾聚集着50到100条鲨鱼。对于海洋研究学者比哈尔来说（Ejal Bigal），能看到这么多高鳍真鲨和黑鲨的机会是很少见的。四年来，他一直在研究是什么原因让各种动物涌入地中海东部。
比哈尔介绍说，在过去100年里，95%的地中海鲨鱼都已经灭绝。因为它们喜欢在海岸附近的浅滩栖息，所以很快就会被渔民捕获。而且，像高鳍真鲨这样的种类繁殖周期很长，经常需要20年的时间。所以如今能在一个地方看到这么多这样的海底猛兽还是非常难得的。
非自然的暖流
在海法大学从事科研工作的比哈尔透露，吸引这些鲨鱼来到这里的是附近的发电厂排出的暖水。对于它们来说，这里就好比一个"温泉",比哈尔开玩笑说。
附近电厂排出的暖水吸引了鲨鱼
同时，附近海域丰富的鱼类资源可能也是吸引这些狩猎者来到这里的原因。比哈尔介绍说，每年来到这里的鲨鱼都不同，他已经给41条鲨鱼装上了信号发射器，以观察它们的行踪。如今这里的两条高鳍真鲨是两年前就来到过哈德拉的"老客人"，其他的都是"新客"。
比哈尔和他的科研同事们从很早以前就开始收集鲨鱼的血液、器官组织和超声波图像。对于研究学者来说，眼前的这个大自然中的实验室无疑是上天的馈赠。他们可以在浅滩研究鲨鱼，而不用把它们拖上岸。
但是这个景致也吸引了太多的潜水爱好者，从海滩用肉眼就可以看到它们。比哈尔说，想要杜绝"观鲨"（Shark Watching）现象是不太可能的。
鲨鱼也吸引了不少潜水爱好者和游客
大自然的科学实验室
比哈尔认为，这也是一个让人们对鲨鱼有所了解的好机会。因为这种动物对于海洋的生态体系来说至关重要。他们可以吃掉有病的海洋生物，控制其它物种的繁殖规模。
以色利的科研学者们认为，这些鲨鱼会一直逗留在此直到5月。根据经验，它们之后又会游回到水温更低的海域。
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鲨鱼：令人敬畏的美丽
“虎”视眈眈
虎鲨是最大也是最危险的鲨鱼之一。人类在游泳和冲浪中受到的大多数鲨鱼袭击都是虎鲨所为。因为虎鲨会吞掉一切嘴前的东西：乌龟、鸟类、包括鲨鱼在类的鱼类，甚至轮胎、盔甲和其它残骸。
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鲨鱼：令人敬畏的美丽
虎鲨很好奇 后果很严重
虎鲨很好奇。所以只有在极少的情况下，虎鲨会将人类作为美食吞进肚子里。一般情况下，它会很快就吐出来，因为它不喜欢人肉。就在吞进吐出的过程中，被袭击的人就会因其如尖刀般的利牙而受伤，如果抢救不及时，则会大量流血而身亡。
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鲨鱼：令人敬畏的美丽
风险微乎其微
一般来说，鲨鱼对人类并不感兴趣。鲨鱼袭击而酿成的悲剧也少之又少。据鲨鱼研究学者统计，每年平均有5个人死于鲨鱼袭击。全球每年发生的鲨鱼袭击事件不超过63起。这是1比2亿四千万的比例，鲨鱼保护组织“鲨鱼项目”主席Gerhard Wegner介绍说。
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鲨鱼：令人敬畏的美丽
猎捕鲨鱼
其实鲨鱼更怕我们人类。我们对其进行无情地猎捕。据“保护鲨鱼生命团体”统计，每年有1亿多条鲨鱼被捕杀。目前约有70种鲨鱼濒临灭绝。
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鲨鱼：令人敬畏的美丽
长痛而死
特别是它们的鱼鳍给鲨鱼们带来了厄运。鱼翅在中国和其他亚洲国家被视为上等佳肴。鲨鱼在捕鱼船上被活割鱼翅后，随即又被丢回海中。受重伤的鲨鱼便会慢慢流血而痛苦地死去。
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鲨鱼：令人敬畏的美丽
海底之王
图中的这只白鲨也因为人类对鱼翅日渐追捧而难逃厄运。近日，科学家警告称，白鲨濒临灭绝的程度远比人们想象得严重。除了人类外，白鲨的唯一天敌就是虎鲸。
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鲨鱼：令人敬畏的美丽
鲨鱼之齿 游客之爱
部分游客和猎物收藏者愿意花高价购买这些令人毛骨悚然的牙齿。就为了买来做成项链带在脖子上或摆在客厅积灰。一只白鲨的牙齿最长可达7,5厘米。
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鲨鱼：令人敬畏的美丽
奇形怪状
鲨鱼是一种十分古老的鱼类，生存的历史已有几百万年。在其进化过程中，逐渐演变出各种大小和形状，其中也不乏有像斧头鲨这种有趣的样子。至于它的超宽脑袋有何用处，至今仍是个谜。研究人员认为，这种鲨鱼可以“扫描”这个宽度的环境。因为它的眼睛各分部在“斧头”两端。
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鲨鱼：令人敬畏的美丽
世界上最大的鱼
鲨鱼中有小个子，例如仅有20厘米长的侏儒角鲨，也有巨人，如鲸鲨。它长约13米、重约12吨。就像大多数庞然大物一样，鲸鲨也完全无害。它只吃浮游生物和微生物，人们甚至可以抚摸它。
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鲨鱼：令人敬畏的美丽
扁平而乖巧
这也是一只鲨鱼，虽然它看起来更像一只鳐鱼。天使鲨鱼潜在水底等待猎物上门：不是潜水者，而是海蜗牛、小鱼和海蟹。
作者: Judith Hartl/安静