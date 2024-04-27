以旧换新！中国出大招推动汽车市场

（德国之声中文网）中国商务部宣布了以旧换新汽车补贴政策，补贴金额最高可达1万元人民币（约合1380 美元）。中国是世界上最大的汽车市场，也是电动汽车领域竞争最激烈的市场，有 100 多家本土电动车企业。

但经济放缓拖累了消费支出，也引发了汽车制造商之间的内卷价格战，盈利空间缩小。为了刺激需求，中国向在2018年之前注册的电动车或混合动力汽车，或者不符合国家排放标准的汽车车主提供换购新车的补贴。2018年之后购买汽车的个人将能获得7000元（约合960美元）的换购补贴。新措施将持续到年底有效。

电动车平民化 中国制造？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

法新社指出，该措施的宣布恰逢北京国际车展，中国品牌在展会上抢尽了外国制造商的风头，这些制造商正努力向电动汽车转型。延伸阅读：北京车展 德国厂商逆境中仍乐观

与此同时，这一最新措施也是中国汽车制造商在许多西方国家面临更严格审查之际做出的。

在法国的压力下，欧委会宣布对中国电动汽车补贴展开了调查，并威胁要征收关税以保护欧洲市场。

美国也反对中国补贴政策，认为这会导致“产能过剩”，损害全球竞争。华盛顿还担心，中国汽车会带来潜在的国安风险。



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（法新社）

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