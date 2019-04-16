从北极到台湾 美国看中国军事威胁有哪些？

(德国之声) 美国国防部周四 (5月2日) 发表2019年中国军力报告，重点之一是关注中国对北极圈的野心。有媒体统计，新一份报告提及「北极」超过二十次，比去年大幅增加。

五角大楼报告指出，中国提议在格陵兰建立研究站、卫星地面站、翻新机场和扩大采矿，丹麦已经就中国的开发企图表达忧虑。美方也担心这些动作是为军事行动铺路﹕「民间研究有利中国加强北冰洋的军事部署，这可以包括部署潜艇以阻吓核攻击。」

中国在今年六月发表首份有关北极政策的白皮书，提出要在全球暖化之下发展「极地丝路」航线，把「一带一路」版图扩展到北极。尽管中国不是北极圈国家，但自从2013年晋身北极理事会 (Arctic Council) 观察员后，在当地愈来愈活跃。

统一台湾的手段

另外，五角大楼也关注中国的对台军事策略。中国国家主席习近平在今年一月发表「习五点」对台方针，强调不排除武力统一台湾。对于中国可能采取的行动，美国国防部报告勾划出几个潜在的手段，包括﹕中方设计全方位行动迫使台湾屈服统一、就统一展开对话等。

报告也指出，可能会出现有限度的导弹袭击，内文提到﹕「中国可以透过导弹攻击和精准空袭攻击空中防御工系统，包括空军基地、雷达系统、导弹、太空设备、通讯设施等。借此削弱台湾国防、压制台湾领导层或摧毁台湾人民的意志。」

不过，美方分析认为中国展开大规模武力侵台的可能性不高，因为或会折损军力和惹来国际干预。

一段时间以来，中国多次派出军机和军舰进入台湾领空和领海，而美国军舰也以行使航行自由为由多次穿越台海。台湾和中国的军力相距甚远，美国国防部报告也指这个差距会继续扩大。

首艘国产航母

五角大楼预计，中国第一艘国产航空母舰会在今年服役，形容中国「逐渐把军力扩张至东亚以外，以达至具备持续的远航能力」。中国目前唯一一艘航母是「辽宁号」，当局2002年向乌克兰购买，那时几乎是一艘空船，经过长年改装后至2012年才下水。

报告也注意到，中国军方把潜艇队现代化列为最优先任务，预计到2020年潜艇数目会增至65至70艘。

中国官方去年公布的国防预算是1750亿美元，但美国国防部推算，如果把研发和采购外国武器也计算在内，实际国防预算会达到2000亿美元。美方预计到了2022年，中国国防开支可能增至2600亿美元。

李芊/杨威廉 (路透社、美联社等)