 从北极到台湾 美国看中国军事威胁有哪些？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.05.2019

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时政风云

从北极到台湾 美国看中国军事威胁有哪些？

五角大楼最新的中国军力报告出炉，关注中国对北极圈和台湾的军事企图，并就未来发展作出沙盘推演。

China Militärparade in Zhurihe (Reuters/Xinhua)

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美国军方认为，俄罗斯和中国的军力将分别在2028年和2030年达到顶峰。这意味着，美军准备应对来自东方军事威胁的时间所剩不多。 (03.03.2019)

自从2007年，超过2500名中国解放军的科学家与工程师被送往全球各地的顶尖大学，利用海外先进技术与充沛的资源来加速中国的军事科技现代化。 (04.12.2018)

随着来自中国与俄罗斯的威胁不断升高，一位美国国防部官员透露，美国未来几年将缩减非洲反恐部队的规模，把更多资源用在对抗中国与俄罗斯。 (16.11.2018)

(德国之声) 美国国防部周四 (5月2日) 发表2019年中国军力报告，重点之一是关注中国对北极圈的野心。有媒体统计，新一份报告提及「北极」超过二十次，比去年大幅增加。

五角大楼报告指出，中国提议在格陵兰建立研究站、卫星地面站、翻新机场和扩大采矿，丹麦已经就中国的开发企图表达忧虑。美方也担心这些动作是为军事行动铺路﹕「民间研究有利中国加强北冰洋的军事部署，这可以包括部署潜艇以阻吓核攻击。」

中国在今年六月发表首份有关北极政策的白皮书，提出要在全球暖化之下发展「极地丝路」航线，把「一带一路」版图扩展到北极。尽管中国不是北极圈国家，但自从2013年晋身北极理事会 (Arctic Council) 观察员后，在当地愈来愈活跃。

Chinesische Expedition China Arktis (picture-alliance/dpa)

美國國防部和部分北歐國家憂慮，中國在北極圈的積極活動是為軍事鋪路。圖為中國探險隊在北冰洋使用由中國研發的海底機械人。

统一台湾的手段

另外，五角大楼也关注中国的对台军事策略。中国国家主席习近平在今年一月发表「习五点」对台方针，强调不排除武力统一台湾。对于中国可能采取的行动，美国国防部报告勾划出几个潜在的手段，包括﹕中方设计全方位行动迫使台湾屈服统一、就统一展开对话等。

报告也指出，可能会出现有限度的导弹袭击，内文提到﹕「中国可以透过导弹攻击和精准空袭攻击空中防御工系统，包括空军基地、雷达系统、导弹、太空设备、通讯设施等。借此削弱台湾国防、压制台湾领导层或摧毁台湾人民的意志。」

不过，美方分析认为中国展开大规模武力侵台的可能性不高，因为或会折损军力和惹来国际干预。

一段时间以来，中国多次派出军机和军舰进入台湾领空和领海，而美国军舰也以行使航行自由为由多次穿越台海。台湾和中国的军力相距甚远，美国国防部报告也指这个差距会继续扩大。

China Flugzeugträger Liaoning (Getty Images/AFP)

中國目前唯一一艘航母「遼寧號」。

首艘国产航母

五角大楼预计，中国第一艘国产航空母舰会在今年服役，形容中国「逐渐把军力扩张至东亚以外，以达至具备持续的远航能力」。中国目前唯一一艘航母是「辽宁号」，当局2002年向乌克兰购买，那时几乎是一艘空船，经过长年改装后至2012年才下水。

报告也注意到，中国军方把潜艇队现代化列为最优先任务，预计到2020年潜艇数目会增至65至70艘。

中国官方去年公布的国防预算是1750亿美元，但美国国防部推算，如果把研发和采购外国武器也计算在内，实际国防预算会达到2000亿美元。美方预计到了2022年，中国国防开支可能增至2600亿美元。

李芊/杨威廉 (路透社、美联社等)

  • China Liaoning Flugzeugträger (imago/Xinhua)

    南中国海周边国家军力大PK

    中国海军之花

    中国第一艘航空母舰“辽宁号”从2012年起正式编入中国人民解放军。该舰原身是1985年的苏制航母。1998年，乌克兰将该舰出售给中国。中方随后加以改建，用于训练。从2016年起，该舰可用于实战。

  • Vietnam U-Boot im Hafen von Cam Ranh Bay 03.01.2014 (Vietnam News Agency/AFP/Getty Images)

    南中国海周边国家军力大PK

    越南“黑洞”

    过去数年，越南先后购得6艘基络级攻击型潜艇。因噪音小、难以被侦测，美国海军将该型潜艇别称为“黑洞”。基络级潜艇专被设计用于浅层水域，打击敌方船只和潜艇。2017年，最后两艘交货。

  • BRP Gregorio Del Pilar (picture-alliance/AP Photo/A. Favila)

    南中国海周边国家军力大PK

    菲律宾海军旗舰

    “皮拉尔号”（BRP Gregorio del Pilar）巡防舰是菲律宾海军旗舰，是如今加入菲律宾海军的3艘前美国海防舰之一。该舰1967年成军，2011年作过现代化改建。2012年，该舰曾参与同中国围绕斯卡伯勒浅滩（Scarborough-Riff，中方称“黄岩岛”）的军事冲突。

  • Indonesien KRI Sultan Hasanuddin 366 plane (picture alliance/dpa/A. Ibrahim)

    南中国海周边国家军力大PK

    来自欧洲船坞的战舰

    印度尼西亚着力于海军现代化，并购买新型舰船。本图所示为西格玛级（Sigma-Class）轻型护卫舰KRI Sultan Hasanuddin。该舰购于2007年，为荷兰所建。德国也定期向该地区提供舰船。马来西亚的卡斯图里级（Kasturi- Class）轻型护卫舰和文莱的达鲁萨拉姆级（Darussalam- Class）高速巡逻艇均来自德国造船厂。

  • RSS Formidable (Imago/China Foto Press)

    南中国海周边国家军力大PK

    隐形战舰

    就高技术而言，新加坡在地区首屈一指。自2007年起，该国拥有包括6艘“可畏级”（Formidable-Class）护卫舰在内的隐形战舰。该型战舰出自法国船坞。

  • USA Marine Flugzeugträger USS Ronald Reagan (AP)

    南中国海周边国家军力大PK

    长臂美国

    美国依然是拥有全球性海上打击力量的唯一国家。美国第七舰队住扎于太平洋地区。这一最大舰队拥有50到60艘军舰，350架战机、6万军力，其中包括唯一长期驻扎在美国境外的航母“罗纳德·里根号”。第七舰队的母港是日本横须贺（Yokosuka）海军基地。

    作者: Rodion Ebbighausen


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南中国海周边国家军力大PK

南中国海周边国家正倾起国库，扩建各自的海军。而中国投入的费用超过该地区所有其它国家之合。这些国家多仰赖欧洲军火制造商。 (28.07.2017)  

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