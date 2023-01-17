人口超越中国的印度能获得「人口红利」吗？

（德国之声中文网）今年4月底，印度将超过目前位居第一的中国，正式成为世界上人口最多的国家。根据联合国基于人口普查数据、出生率和死亡率的估算，印度现在至少有1,425,775,850人，更简单地说，大约是14.25亿人。这是自1950年联合国开始记录世界人口数以来，中国首次被挤下榜首位置。

然而，这一消息并没有被普遍视为印度逐渐往全球大国地位靠拢的象征。中国外交部发言人汪文斌本月曾表示，虽然印度现在人口可能比中国更多，但「既要看总量，更要看质量；既要看人口，更要看人才」。他还称中国「人口红利」没有消失，「人才红利」才正在形成。

在德国，《明镜周刊》以一幅具有争议的讽刺漫画比较中印发展，画中一列先进的中国高铁被一列拥挤又老旧的印度火车超车了，许多印度政治家和评论家谴责这幅漫画作者为种族歧视。旁遮普地区政府的前首席秘书考沙尔（Sarvesh Kaushal）在推特上说： 「为什么发达国家不放过任何打击印度、贬低印度人民的机会？他们正沉浸在昔日的荣耀中，而黑暗的未来正对着他们虎视眈眈。"

这就引出了一个问题：当印度成为了全球人口最多的国家时，除了表面上的意义之外，还有什么其他更广泛的意义吗？

将人口视为资产

新德里贾瓦哈拉尔·尼赫鲁大学的中国研究专家康达帕利（Srikanth Kondapalli）教授认为，外界的一些反应是对印度的偏见和种族歧视。他告诉DW：「我们认为人口是一种资产，而不是一个问题。」

他指出，印度的平均年龄是27岁，低于全球水平，他认为这将有助于该国获得「人口红利」。康达帕利表示：「基本指标正在向上发展：我们的识字率在增长，我们的卫生保健指标在增长。如今我们是世界第五大经济体，并且预计到2030年成为第三大经济体。」

印度是世界上经济增长最快的国家之一，世界银行预计该国2023年的增长率将达到6.9%左右。国际货币基金组织则预测，未来五年印度的平均增长率为6.1%。

印度的挑战

不过，该国青年的高失业率是一个问题。虽然年轻人口通常被视为一种资产，但在去年12月，印度的城市地区失业率达到10.1%，疫情后的裁员使得问题雪上加霜。对于年轻的、受过良好培训的工人来说，缺乏高薪、技术密集工作的问题尤其严重。

高失业率和通货膨胀已经成为印度的两个主要政策难题，康达帕利强调，如果印度要在未来几年善用其不断增长的人口，政府政策必须关注什么是显而易见的。他说，包括「改善基础设施、培养技术劳动力、提供更多工作机会、改善工作环境和努力提高人力资源发展的其他基本指标」。

人口最多不等于超级大国

康达帕利认为，虽然中国在识字率和医疗卫生等关键指标上确实超过了印度，但差距并不像北京所描述的那样大。但他也强调，人口增长并不意味着印度的超级大国地位即将到来。

他说：「成为一个超级大国是基于生产总值、技术、军事力量和软实力，没有一个国家是基于人口而成为超级大国的。」康达帕利也提到，在这个问题上，北京在意识形态方面与德里有根本的不同。他指出：「印度没有成为超级大国的野心。我们看到习近平提到中国想成为世界舞台的中心，但没有一个印度领导人说过印度想成为一个超级大国」。不过，一旦印度习惯了它的新地位，它的想法也有可能会改变。

中国如何应对人口老龄化问题？

中国对于人口问题的担忧

对于中国来说，要考虑的不仅仅是印度超越中国的象征意义。虽然中国的经济规模是印度的四倍，但北京也已经意识到中国人口减少和老龄化可能造成的影响。到2050年，65岁以上的中国公民人数将增加一倍以上，给届时的劳动力带来巨大负担。

中国政府已经出台了一些旨在刺激其低迷出生率的措施，对于印度即将超车的消息，中国官媒央视则称「这是人口发展规律的结果，但在一些西方媒体的报道中却变了味儿」。央视在上周的一篇评论批评道：「在美方加紧遏制中国发展、鼓吹『脱钩断链』的背景下，他们从联合国报告中找到了新的炒作点。他们刻意忽视中国发展模式和道路优势是取得巨大发展成就的原因，将人口规模与发展成就之间简单地划等号，试图利用『第一人口大国易主』话题来唱衰中国。」

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