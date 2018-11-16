亲历者讲述：如何从体制外撼动威权

(德国之声中文网) 全球着名的人权会议「奥斯陆自由论坛」首次移师亚洲，邀请了十一位来自不同国家的人权倡议者与记者在上週六 (11月10日) 齐聚台北，分享他们为人权与自由奋鬥的故事。

其中，柬埔寨救国党 (CNRP) 副党魁莫淑华 (Mu Sochua) 与有越南「Lady Gaga」之称的歌手兼倡议者玫瑰 (Mai Khoi)，同样在威权政府的长期打压下试着提倡民主与言论自由。两人也因此被迫向国际社会寻求协助，希望藉由国际力量迫使柬埔寨与越南政府接纳改革。

由外向内推动民主

对莫淑华来说，过去25年来，她与其他柬埔寨民主运动者透过深入社会底层，试着让民主在柬埔寨發扬光大，她本人更曾任过首相洪森的内阁官员。然而经过洪森20年专制统治后，她认为柬埔寨的民主已死﹕「过去25年，柬埔寨的民主运动者在政府打压下，还能享有一定程度的自由。但自从洪森下令解散反对党后，仅存的自由便不存在了。」

莫淑华在2017年10月得知柬埔寨政府打算逮捕她后，便迅速逃离柬埔寨，从此过着流亡的日子。虽然无法继续在柬埔寨境内推行民主，她与多位反对党人士仍然透过社群媒体与柬埔寨人民互动。因为柬埔寨超过70%的人口年龄在30岁以下，脸书成为与人民互动的最佳管道。她说﹕「我们不论何时何地都透过直播与民众对话。」

为了有效利用群众的力量，莫淑华说救国党必须确保他们口径一致，让柬埔寨人民了解虽然柬埔寨的民主已死，但人民与反对派领袖却没死。即使洪森想将他们赶尽杀绝，他们依然能透过不同管道向洪森施压。她深信柬埔寨人民仍然渴望自由，也愿意为自由奋斗。但为了避免流血冲突再次發生，她希望透过平和的方式推动民主。

在柬埔寨七月的大选期间，莫淑华与反对党领袖透过脸书發起了一场抵制大选的示威活动。他们号召选民在投票当天，高举未沾墨水的手指，以示他们拒绝投票。虽然最后不少人因此而被捕入狱，但柬埔寨人民的踊跃响应让莫淑华了解，从海外透过社群媒体推动柬埔寨国内民主运动是可行的。

她说﹕「为了防止示威活动蔓延，洪森立即下令逮捕所有参与及响应的人。但我们持续透过脸书向群众喊话，告诉他们『你的手指就是你的权力，让它保持乾淨』。最终超过60万人在投票当天响应了这场平和的示威活动。」

有越南Lady Gaga之称的歌手与倡议者玫瑰认为身为艺人，她可以用音乐启发观众，让他们从新的角度思考。

从歌手到人权捍卫者

从风靡越南的当红歌星到被禁止公开演唱的倡议者，玫瑰当初走上这条路，全因受不了越南过度严格的审查制度。每当她要推出新作品之时，她总要在作品问世前，将所有歌词送审。对一个歌手而言，她觉得这样的制度扼杀了歌手的创意。所以当她得知能够提名自己参与国会大选时，她认为这或许是一举推翻审查机制的机会。

她说﹕「政府认定我的提名无效。有一名官员甚至跟我说，妳会唱歌不代表妳有资格参与政治。」

从那刻起，越南政府开始竭尽所能打压玫瑰。她的表演被警察查抄，半夜被房东赶出住处，政府甚至下令禁止她在公开场合及电视上演出。然而，她并没因此而放弃歌唱事业。对她来说，越南人民及国际社会的支持，是让她坚持继续透过歌唱表达信念的最大动力。

她表示﹕「我很幸运，因为我得到许多来自国际媒体与团体的支持，这是其他越南人权捍卫者很难拥有的。也因为如此，我决定继续替越南人民争取言论自由。」

为了继续挑战政府，她已决定再次提名自己参选，并用脸书号召100万人一起参与 「自我提名参选2021年国会大选」的活动。她乐观地认为，下次选举会有很大的转变，因为更多人愿意响应并参与她发起的示威。她强调﹕「 政府不能阻挡我提名自己参选，因为那是法律保障的个人权力。每个人都能在大选时提名自己。」

扼杀不了的灵魂

柬埔寨与越南政府都透过极端的监控方式来掌控社会，但对莫淑华与玫瑰而言，这并不足以迫使人民放弃追求民主与言论自由。在柬埔寨，洪森大量複製中国的监控手法，但这仍无法彻底瓦解柬埔寨反对党的势力。

莫淑华强调，政府能试着控管人民接触到的消息来源，但却无法控制人民的心。也正因如此，她对柬埔寨的未来仍抱持极大希望。她说﹕「国家就像是一个人的身体与灵魂，人民与国家是密不可分的，否则将导致人民群起反抗。」

而在越南，政府准备透过实施《网路安全法》打压言论自由跟倡议者。虽然玫瑰认为这种大环境不利于越南人参与政治，但她相信，「希望」是她与越南人民继续尝试的动力。她说﹕「 身为歌手，我能够启发人民，并用我的音乐替无处申诉的人发声。艺术不是为娱乐大众而存在，而是为了启发人们从新的角度思考这个世界。」