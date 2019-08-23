亚马逊雨林：对全世界都重要

（德国之声中文网）降雨

亚马逊热带雨林提供了巨大水量，--不仅是对巴西，也是对整个南美。俗称的"飞川"把湿润输送至巴西的大部分地区。这所指的是饱含水汽的气流。这些规模巨大的雨云也给玻利维亚、巴拉圭、阿根廷、乌拉圭、甚至最南端的智利带来降雨。

根据巴西国家研究机构--亚马逊研究所（INPA）的调查结果，一棵直径10米的树每天以气状形式向大气层散发300升以上水，数量超过一名巴西人日均水耗量的两倍。

对巴西的农业、粮食生产和发电而言，保持亚马逊雨林的存在具有生死攸关的意义。

砍伐雨林损害"飞川"的蒸散及流播范围，影响到众多南美国家的降雨量。此外，亚马逊雨林提供了流入世界大洋的甜水中的五分之一。

气候变化

亚马逊雨林和其它热带林储存了900亿至1400亿吨碳素，从而有助于稳定世界气候。仅亚马逊热带雨林就占了地球全部生物质的十分之一。砍伐树林则是温室气体排放的最大来源。为获得农耕用地而砍伐雨林使得温室气体进入大气层，并搅扰气候。

大片雨林因为滥砍滥伐或是森林大火而遭到破坏

2015年的巴黎气候协议规定了这一目标：地球暖化不得超过前工业时代平均气温两摄氏度，维护热带雨林自然成为题中应有之义。2015年的联合国数据显示，巴西是全球温室气体排放值最高的10国之一。

巴西在国际上承诺，与2005年的水平相比，至2030年将温室气体排放量减少43%。为实现这一目标，该国承担责任，提高有持续性生物能源在混合能源中的比重，其中包括植树造林1200万公顷。

环境报表

地球全部已知物种中的10%以亚马逊地区为家。这个全球最大的热带雨林拥有全球最丰富的物种。此外，尤其在偏僻地区，亚马逊热带雨林物种中还有大量尚不为科学家们所知。

维持生物多样化是重要的，因为，它保障了所有生命形式的持续性。另外，健康的和多样化的生态系统能更好地从森林大火那样的灾难中得到恢复。

维护生物多样性也有助于地区其它生态系统的稳定。亚马逊大西洋入口的巨大珊瑚礁是受全球地球暖化威胁的珊瑚的家乡。

亚马逊入海水域五彩斑斓的珊瑚

巴西里约州联邦大学生物学家费雷拉（Carlos Eduardo Leite Ferreira）指出，这些珊瑚礁有助于大洋中受损地区重新出现珊瑚，但道达尔（Total）和英国石油公司（BP）等石油大亨计划在亚马逊珊瑚礁附近钻探原油，恐将威胁到这一生态系统。

热带雨林产品

在亚马逊雨林中安家落户的物种对生产药物、食品和其它产品也有重要意义。1万多种当地植物为医疗、美容或生物防治害虫提供了材料。

据圣保罗ABC联邦大学的一项研究结果，以亚马逊雨林为家的一种俗称"猫爪"的植物不仅可用于治疗关节炎和非炎症性关节病，也有助于减少疲惫，并改善晚期癌病患者的生活质量。

出自热带雨林的产品销往全巴西：阿萨伊浆果（Acai-Beeren）、瓜拉纳（Guaraná）、热带水果、棕榈芯等等等等，不一而足。有出口价值的产品主要是坚果（Paranuss）、 嘉利纳棕榈（Jarina）、毛果芸香（Jaborandi ）、黄檀木 （Pau Rosa ）以及各种香料和植物油。