 亚马逊雨林：对全世界都重要 | 科技环境 | DW | 27.08.2019

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科技环境

亚马逊雨林：对全世界都重要

这个热带雨林滋润了整个南美、为地区带来降雨、稳定世界气候，是全世界物种最丰富的地区。

Brasilien Das Zusammenleben mit Xingu-Fluss (DW/N. Pontes)

亚马逊热带雨林具有重要生态作用

（德国之声中文网）降雨

亚马逊热带雨林提供了巨大水量，--不仅是对巴西，也是对整个南美。俗称的"飞川"把湿润输送至巴西的大部分地区。这所指的是饱含水汽的气流。这些规模巨大的雨云也给玻利维亚、巴拉圭、阿根廷、乌拉圭、甚至最南端的智利带来降雨。

根据巴西国家研究机构--亚马逊研究所（INPA）的调查结果，一棵直径10米的树每天以气状形式向大气层散发300升以上水，数量超过一名巴西人日均水耗量的两倍。

对巴西的农业、粮食生产和发电而言，保持亚马逊雨林的存在具有生死攸关的意义。

砍伐雨林损害"飞川"的蒸散及流播范围，影响到众多南美国家的降雨量。此外，亚马逊雨林提供了流入世界大洋的甜水中的五分之一。

气候变化

亚马逊雨林和其它热带林储存了900亿至1400亿吨碳素，从而有助于稳定世界气候。仅亚马逊热带雨林就占了地球全部生物质的十分之一。砍伐树林则是温室气体排放的最大来源。为获得农耕用地而砍伐雨林使得温室气体进入大气层，并搅扰气候。

Brasilien Kampf gegen die Abholzung des Regenwaldes (Reuters/B. Kelly)

大片雨林因为滥砍滥伐或是森林大火而遭到破坏

2015年的巴黎气候协议规定了这一目标：地球暖化不得超过前工业时代平均气温两摄氏度，维护热带雨林自然成为题中应有之义。2015年的联合国数据显示，巴西是全球温室气体排放值最高的10国之一。

巴西在国际上承诺，与2005年的水平相比，至2030年将温室气体排放量减少43%。为实现这一目标，该国承担责任，提高有持续性生物能源在混合能源中的比重，其中包括植树造林1200万公顷。

环境报表

地球全部已知物种中的10%以亚马逊地区为家。这个全球最大的热带雨林拥有全球最丰富的物种。此外，尤其在偏僻地区，亚马逊热带雨林物种中还有大量尚不为科学家们所知。

维持生物多样化是重要的，因为，它保障了所有生命形式的持续性。另外，健康的和多样化的生态系统能更好地从森林大火那样的灾难中得到恢复。

维护生物多样性也有助于地区其它生态系统的稳定。亚马逊大西洋入口的巨大珊瑚礁是受全球地球暖化威胁的珊瑚的家乡。

Amazon Riff Corais da Amazônia (Greenpeace)

亚马逊入海水域五彩斑斓的珊瑚

巴西里约州联邦大学生物学家费雷拉（Carlos Eduardo Leite Ferreira）指出，这些珊瑚礁有助于大洋中受损地区重新出现珊瑚，但道达尔（Total）和英国石油公司（BP）等石油大亨计划在亚马逊珊瑚礁附近钻探原油，恐将威胁到这一生态系统。

热带雨林产品

在亚马逊雨林中安家落户的物种对生产药物、食品和其它产品也有重要意义。1万多种当地植物为医疗、美容或生物防治害虫提供了材料。

据圣保罗ABC联邦大学的一项研究结果，以亚马逊雨林为家的一种俗称"猫爪"的植物不仅可用于治疗关节炎和非炎症性关节病，也有助于减少疲惫，并改善晚期癌病患者的生活质量。

出自热带雨林的产品销往全巴西：阿萨伊浆果（Acai-Beeren）、瓜拉纳（Guaraná）、热带水果、棕榈芯等等等等，不一而足。有出口价值的产品主要是坚果（Paranuss）、 嘉利纳棕榈（Jarina）、毛果芸香（Jaborandi ）、黄檀木 （Pau Rosa ）以及各种香料和植物油。

  • Die Grüne Lunge steht in Flammen Dichter Rauch liegt über weiten Teilen des Amazonasgebietes. Aus der Luft ist am besten zu erkennen, wie dramatisch die Zerstörung des Regenwalds voranschreitet. Die gewaltigen Feuerwände fressen sich durch riesige Waldflächen. Die Rauchschwaden künden auch von der sich entwickelnden Umweltkatastrophe: Die grüne Lunge unseres Planeten steht in Flammen. Brasilien Waldbrände (Imago Images/Agencia EFE/J. Alves)

    森林大火肆虐：巴西浩劫

    地球“绿肺”正在燃烧

    厚厚的烟雾笼罩在大片亚马逊森林之上。从空中可以清晰地看到大火对热带雨林的破坏是多么惊人。火焰吞噬森林，释放大量浓烟，这宣告着一场正在发生的环境灾难：我们这个星球的“绿肺”着火了。

  • Feuerwehr im Dauereinsatz Verkohlte Baumstümpfe - und es brennt weiter. Tausende Feuerwehrleute versuchen unter Einsatz ihres Lebens, der Flammen Herr zu werden. Offenbar reichen ihre Bemühungen nicht mehr aus. Unter dem Druck der internationalen Gemeinschaft hat die brasilianische Regierung beschlossen, den Einsatzkräften das Militär zur Hilfe zu schicken.

    森林大火肆虐：巴西浩劫

    连轴转的消防员

    树桩已经烧焦，然而仍在燃烧。成千上万的消防员们冒着生命危险灭火。尽管如此，火势仍然没能得到控制。在国际社会的压力下，巴西政府决定派出军队帮助消防人员。

  • Zehntausende Waldbrände seit Jahresbeginn Die Zeit drängt: Sieben von 26 Bundesstaaten Brasiliens haben inzwischen den Notstand ausgerufen und die Zentralregierung um Hilfe gebeten. Die Statistiken lesen sich dramatisch:Nach Informationen des brasilianischen Weltraumforschungsinstituts INPE gab es seit Jahresbeginn bereits mehr als 75.000 Waldbrände - ein Zuwachs von 84 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

    森林大火肆虐：巴西浩劫

    火灾数量触目惊心

    时间紧迫：巴西的26个联邦州中，已经有7个州宣布进入紧急状态，并要求中央政府提供帮助。根据巴西空间研究所（INPE）的信息显示，自今年年初以来，已经发生超过75000起森林火灾，与去年同比增加了84%。

  • Die menschengemachte Katastrophe Riesige Feuer sind in dem südamerikanischen Land leider keine Ausnahme. Sie kommen während der Trockenzeit immer wieder vor. Doch es gibt auch menschengemachte Ursachen für das Flammeninferno: Umweltschützern zufolge sind Landwirte für den jüngsten Anstieg der Brände verantwortlich. Sie wollen mit Brandrodungen Land für ihre Weiden gewinnen - unter anderem für Rinderherden.

    森林大火肆虐：巴西浩劫

    有天灾也有人祸

    糟糕的是，在巴西，严重的火灾并不罕见，反复在旱季出现。另外，火灾也有人为原因：环保主义者说，农民应该对近期火灾数量增加负责。农民希望通过烧荒，清理出土地用作牧场，比如用来养牛。

  • Infrastruktur in Gefahr Die Brände sind keineswegs nur in abgelegenen Waldregionen gefährlich. Wie nah die Waldbrände schon an bewohntes Gebiet heranreichen, zeigt unter anderem dieses Foto aus der Nähe der Stadt Cuiaba im Südosten des Landes. Am Rande des Highway 070, der die Region mit dem benachbarten Bolivien verbindet, lodern die Flammen bedrohlich nahe an den vorbeifahrenden Autos.

    森林大火肆虐：巴西浩劫

    基础设施面临威胁

    火灾危险绝不仅仅局限于偏远的森林地区。这张图片显示了大火距离人们的生活有多近。这是巴西东南部的库亚巴市周边。在连接该地区与邻国玻利维亚的070号公路路边，火焰已经给过往的汽车带来威胁。

  • Proteste gegen die Regierung Bolsonaro In vielen Teilen des Landes formiert sich Widerstand gegen die brasilianische Zentralregierung. Vor allem die Umweltpolitik des Präsidenten, Jair Bolsonaro, ist den Demonstranten ein Dorn im Auge. Bolsonaro hatte wiederholt erklärt, er trete dafür ein, das Amazonasbecken wirtschaftlich zu erschließen. Wegen seiner zögerlichen Reaktion auf die Brände war er weltweit in die Kritik geraten.

    森林大火肆虐：巴西浩劫

    反政府浪潮

    在巴西的多个地区，都开始出现反政府浪潮。总统博尔索纳罗的环境政策更成为抗议者抨击的焦点。博尔索纳罗多次表示，他主张在经济上推动亚马逊流域的发展。他也因为对火灾的反应过慢而遭遇全世界的批评。

  • Internationale Gemeinschaft unterstützt Löscharbeiten Aufgrund des Ausmaßes der Brände bekommt Brasilien inzwischen von der internationalen Gemeinschaft Unterstützung. Die G7-Staaten haben rund 20 Millionen Euro an Soforthilfen zugesagt. Damit sollen vor allem Löschflugzeuge finanziert werden. Mehr als die Hälfte der Mittel kommt aus Großbritannien - das Land hatte eine Finanzspritze von umgerechnet elf Millionen Euro angekündigt.

    森林大火肆虐：巴西浩劫

    国际支援 巴西摇头

    鉴于火灾的严重程度，国际社会向巴西伸出援手。G7国家表示愿为巴西提供2000万美元的紧急援助款，而巴西对援助一口回绝，总统博尔索纳罗表示这是在干预该国内政，并指责法国总统马克龙有意将亚马逊森林火灾“工具化”。

    作者: Daniel Heinrich


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