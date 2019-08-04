五角大楼拨巨款建美墨边境隔离墙

（德国之声中文网）据五角大楼发言人霍夫曼（Jonathan Hoffmann）的说法，这笔资金将用来建造一段长达280公里的隔离墙。决定拨出的36亿美元来自明年的财政预算，原本打算用于127个新的建筑工程和美国国内外军事设施的维修项目。现在这笔预算被挪用。

周三（9月4日）在向国会议员通报挪用预算的计划时，人们将获悉预算资金被砍的具体项目。五角大楼表示，其中一半的资金从美国的军事项目预算中扣除，另一半来自海外项目。

民主党人愤怒

美国民主党领导人舒默（Chuck Schumer）在国会表示，如果特朗普总统使用已经批准的军事开支建墙以满足其私心，这将是"给服务于他们国家的士兵们的一记耳光"。特朗普曾承诺，建墙费用要由墨西哥支付。

舒默补充说，美国西点军校将受到资金挪用的影响。

"十分之一"

美国国防部审计员迈克卡斯克（Elaine McCusker）表示，这笔资金将用于建设11个边境项目。然而，与总长3200公里的美国墨西哥边境线相比，这些安全边境地段所占比例还不到10％。

美国国防部长埃斯珀（Mark Esper）能够以这种方式挪用预算资金，盖因7月底最高法院的一项决定。该决定取缔了此前一名联邦法官做出的禁止特朗普利用国防预算在墨西哥边境建造新的隔离设施的裁决。

多年来，特朗普总统一直呼吁建筑一堵与其邻国隔离的界墙，理由是为"打击非法移民和毒品走私"。特朗普希望为此获得数十亿美元拨款的愿望被国会驳回。继而他宣布国家进入紧急状态，以便达到从军事和联邦预算中获取建墙资金的目的。

全球的隔离墙 美国界墙不断延长 早在比尔·克林顿总统执政时期，他就下令在与墨西哥接壤的边境修建边境栅栏。2001年发生9/11恐怖袭击事件之后，当时的美国总统乔治·沃·布什下令扩建了边境隔离设施。从此，在大约1100公里长的两国边界矗立起水泥墙、铁栅栏和其它障碍。

全球的隔离墙 “以色列隔离墙” 自2002年以来，以色列沿着约旦河西岸修建了一道屏障。该工程备受争议，经常被称之为“隔离墙”。早在10多年前，国际法庭就判决修建该隔离墙违反国际法。 然而以色列对此置若罔闻，最终建成了这个长达759公里的防护墙。

全球的隔离墙 “控制线” 印度和巴基斯坦因对克什米尔地区存在领土纠纷，自1971年开始，一条700多公里长的军事控制线将该地区分为两半。这条所谓的“控制线”的沿线很多地方建有铁丝网和埋设了地雷。最高达3米的铁丝网也可能被连接上电源。

全球的隔离墙 贫富隔离墙 墙也可以被作为划分贫富的边界。例如利马的这座3米高的水泥墙，便将该市的一个贫民区与富人区隔离开来。南美地区的许多城市都有这类所谓的“封闭社区”。秘鲁首都居民称其为“国殇之墙”。

全球的隔离墙 萨德尔城 一条将近4米高、5公里长的水泥墙横贯伊拉克首都巴格达。2007年，美军在什叶派穆斯林聚居的萨德尔城区修建了这座水泥墙。今天，这座墙将大约2百万居民相互隔离。在巴格达的其它地方也建有水泥墙。

全球的隔离墙 和平之墙？ 从1969年开始，英国在北爱尔兰修建了所谓的“和平墙”，为的是将基督教与天主教徒进行隔离。只有穿过墙门才能到达另一侧。一旦发生骚乱便关闭墙门。一些居民表示，“和平墙”更加剧了人们心中的裂痕。

全球的隔离墙 朝鲜与韩国的非军事区 朝鲜战争结束后，一个非军事区将共产党朝鲜与资本主义韩国分隔开来。这个大约4公里宽 、250公里长的地带是世界上军事戒备最森严的隔离带。朝鲜与韩国的事实边界上的有些地段也建起了隔离墙。

全球的隔离墙 欧洲堡垒 欧洲也不例外。自2015年秋季以来，匈牙利为阻止难民系统地封锁了边界。从前还能穿越的边界隔离栅栏，现在被加固得几乎无人能翻越。现在，匈牙利又开始沿着与塞尔维亚接壤的边界建造第二道隔离栅栏。

全球的隔离墙 休达和梅利利亚 在摩洛哥的两个西班牙飞地休达和梅利利亚的隔离设施尤其高而严密。要想到边界的另一侧，必须要穿越3道栅栏。而且，3道隔离网配备着行动报警器、红外线摄像机和带有锋利铁刺的北约铁丝网。尽管如此，已多次发生导致多人受伤的集体闯关事件。

全球的隔离墙 土耳其安全墙 土耳其也决定在与内战国家叙利亚接壤的边界地带建造一个全长511公里的安全墙。据安卡拉政府2月底公布的消息，安全墙已经建成一半。3米高的墙体上方安装了铁丝网和瞭望塔。德国和欧盟一再批评土耳其边境管理不严。 作者: Nicolas Martin



李京慧/凝炼(德新社、法新社)