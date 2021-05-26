事实核查:白俄罗斯迫降客机是否史无前例?

（德国之声中文网）5月23日，一架从希腊雅典飞往立陶宛维尔纽斯的民航班机在飞越白俄罗斯领空时，被白俄罗斯空中交通管制部门通知机上疑有炸弹（潜在的安全威胁），并被指示改道前往最近的明斯克机场。白俄罗斯空军当时还奉总统卢卡申科之命，令一架米格-29喷气式战斗机起飞，将这架瑞安航空公司民航客机“护送”至明斯克机场。飞机降落后，机上并没有发现炸弹，而乘客之一、白俄罗斯流亡反对派人士普罗塔塞维奇和女友却立即遭到白俄罗斯当局逮捕。

白俄罗斯次日称，由于巴勒斯坦恐怖组织哈马斯发出炸弹威胁，飞越其领空的班机面临危险，才做出日前的一系列行动。但哈马斯对此表示否认，德国等欧盟国家也认为，白俄罗斯政府对这一事件的描述 “完全不可信”。欧盟领导人继而在布鲁塞尔的峰会上批准同意禁止白俄罗斯航空班机飞越欧盟领空，阻止其进入欧盟机场，同时要求欧盟的航空公司不要飞越白俄罗斯领空。欧委会主席冯德莱恩称该事件是对民主的攻击，北约秘书长斯托尔滕贝格形容这是危险且不可以接受的“国家劫持”。

对俄罗斯在该事件中扮演的角色，德国总理默克尔表示存有疑问。英国外交部长拉布5月24日向英国议会表示，“很难相信，如果没有莫斯科当局的默许，白俄罗斯会采取这种行动。”

莫斯科方面则表示，白俄罗斯当局的行动“绝对合理”，并否认参与其中。同时，俄罗斯指责西方国家虚伪，并将该事件和2013年玻利维亚总统专机迫降维也纳的事件相提并论。2013年7月2日，玻利维亚总统莫拉莱斯的专机在从莫斯科返回途中被迫在奥地利降落。

究竟发生了什么？

鉴于当事方的陈述相互矛盾，玻利维亚总统专机迫降事件的原委迄今为止并不非常清楚。但当时的情况似乎是，由于法国、西班牙等欧盟国家取消了莫拉莱斯专机经过本国领空的许可，玻利维亚总统专机在从俄罗斯返回的途中在计划外降落奥地利加油。 而法国、西班牙等国做出上述决定的原因则因来自美国的线索显示，被美国通缉的前安全机构工作人员斯诺登在该架飞机上。经过可能由莫拉莱斯同意的机上检查，并且未发现斯诺登踪迹后，该机得以继续飞往玻利维亚。

该事件的法律性质在当时就引起争议。联合国和美洲国家组织对此予以批评，欧洲政治家却没怎么作声。

类似的迫降事件在航空史上极为罕见。航空法专家斯蒂芬·特鲁克萨尔（Steven Truxal）说，具有一定可比性的最多只有2017年埃及、巴林、沙特和阿联酋禁止卡塔尔飞机飞入其领空的事件。该事件的背景是，卡塔尔被指支持恐怖主义组织，破坏该地区稳定，这些国家因此断绝了和卡塔尔的外交关系。直到2021年初，海湾国家和埃及解决与卡塔尔多年纠纷后，相关空域禁令才被解除。

是否违反《国际民用航空公约》？

根据《芝加哥公约》，即《国际民用航空公约》，各国原则上可以下令飞机降落，但必须有正当理由，并且是为了避免产生比降落更大的安全风险。

身为荷兰莱顿大学航空航天法教授的特鲁克萨尔说，”根据报告，（白俄罗斯）一架军用飞机被要求起飞。这总是有风险的，因为两架飞机飞得非常近，并相互沟通。”

他说，如果炸弹威胁真的被证明只是抓捕普罗塔塞维奇的一个借口，那么，白俄罗斯可能违反了《芝加哥公约》。此外，《关于制止危害民用航空安全的非法行为的蒙特利尔公约》也可能具有法律意义。白俄罗斯早在1971年就加入了该条约，但要求自己不受第14条的约束。该条规定，缔约国之间的争端在必要时由海牙的国际法院解决。

特鲁克萨尔还认为，莫拉莱斯专机2013年在维也纳停留的法律性质不同，因为“没有对飞行安全构成威胁，无论是捏造的还是真实的威胁"。据他所知，这架飞机在维也纳停留是为了加油，因为它没有得到一些欧洲国家的许可，无法飞越他们的领土。"这和因所谓的炸弹威胁而使飞机在紧急情况下降落有很大区别。"

特鲁克萨尔说，如果根据当时的媒体报道，莫拉莱斯乘坐的飞机是玻利维亚政府飞机，那么，法国、西班牙等国也没有违反《芝加哥公约》。这是因为政府飞机不在《芝加哥公约》覆盖的范围内，而是总是必须要求获得许可才能飞越已签署该协议的国家的领土。

欧盟是否采用双重标准？

瑞安航空的飞机在白俄罗斯迫降，从法律角度只能在一定程度上与2013年莫拉莱斯专机在维也纳停留类比。这两种情况都可能有违反公约的问题，但目前西方国家的愤怒似乎超过当年。

德国显然认为没有必要对玻利维亚总统专机事件进行澄清。当时的外交部国务秘书哈拉尔德·布劳恩（Harald Braun)就联邦议院一位议员的提问的回答说："2013年7月初一些欧洲国家拒绝玻利维亚总统莫拉莱斯的飞机飞过领空，既不是德国联邦政府和美国政府之间会谈的主题，也不是和有关欧洲国家交流的话题"。

一方面，欧洲反应的差异肯定与事件各自的地理背景有关。在白俄罗斯迫降的飞机是一架爱尔兰航空公司的飞机，是从一个申根国家飞往另一个申根国家，而且机上有许多欧洲乘客。

此外，这次的影响更大，因为确实发生了逮捕事件，而莫拉莱斯的专机上并没有发现斯诺登。然而，如果斯诺登真的在机上呢？那可能会变成一起更大的丑闻，而欧盟国家也会被迫采取更明确的立场。

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