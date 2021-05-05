事实核查：新冠疫苗只打一针会有效吗？

（德国之声中文网）根据《纽约时报》最近的一篇报道，数以百万计的美国新冠疫苗接种者错过了打第二针的时间。人们没有打第二针的原因各不相同，有的担心潜在的副作用，有的认为一针就已经足够，有的则是遇到人力无法克服的障碍--例如不得不取消预约或者药店疫苗库存不足。

《纽约时报》报道中引用的美国疾病控制和预防中心（CDC）的数据和其他媒体的头条新闻都在强调数以百万计的美国疫苗接种者没有打第二针。然而，有些文章没有指出，虽然有8%的美国疫苗接种者由于各种原因错过了第二针，但是这意味着92%的美国疫苗接种者遵守规定打了第二针。

疫苗和传染病组织（VIDO）的病毒学专家拉斯穆森博士（Dr. Angela Rasmussen）告诉德国之声说， "我认为这（CDC的数据）是相当令人鼓舞的。虽然8%仍然是数以百万计的人，但这意味着绝大多数人都打了第二针。与其他很多疫苗相比，这个情况真的已经很好了。"

拉斯姆森最近亲身经历了两针疫苗的困境。她在华盛顿州预约了BioNTech-辉瑞疫苗接种，但是在她能够得到建议的第二针时间之前，她因为换工作要移居加拿大。于是她没有接种BioNTech-辉瑞疫苗的第一针，而是接种了只需要打一针的强生疫苗。这次经历让她更能理解那8%错过第二针的人们。

她说："我是一名病毒学家，要弄清楚如何接种第二针都如此困难，对于那些没有交通工具的人，或者对互联网不熟悉的人，那可能非常困难。"

他们为什么没打第二针？

专家们认为，人们可能错过第二针疫苗的原因有很多。拉斯穆森说："有一些人可能读过一些推测文章，认为打一针就够了"，这可能使他们得到一种错误的安全感。另一个可能阻止人们打第二针的原因是疫苗接种的副作用。

她说："有些人打完第一针之后可能出现了不愉快的副作用，不想再挨一针。有一小部分人可能只是忘记了要打第二针。"

拉斯姆森说，"我认为另外一些人是听从了家庭医生的建议而没有接种第二针，因为他们第一针后出现过敏反应或者曾经有过疫苗接种不良反应史，尽管这些人只占少数。"

人口因素也会起到一定的作用。约翰霍普金斯大学健康公平中心负责人库珀博士（Dr. Lisa Cooper）说，非裔美国人甚至连打上第一针疫苗都面临着特殊的结构性困难。

"如果你是一个有色人种的老年人，你可能没有时髦的手机或电脑，所以你喜欢用普通电话，但有些疫苗接种点没有电话，唯一的登记渠道是上网。"库珀博士告诉德国之声说， "即使你打通电话了，然后发现疫苗接种点在城市的另一边，而你没有车--难道要在疫情期间坐公交车吗？这些都可能事半功倍。"

经济状况也可能让人犹豫不决。许多美国工人说他们想接种疫苗，但并不总是能得到雇主的支持。为了解决这个问题，美国总统拜登已经敦促雇主为接种疫苗的员工提供带薪假期，并为这些费用给予中小企业税收减免。

对于大多数人来说，打一针够吗？

专家们一再解释，为了确保更长期和更有效的保护，新冠疫苗需要打两针。数据令人鼓舞：在短期内，第一针的确提供了一些保护，但能持续多久尚不清楚--肯定不如再打一针好，正如多伦多的医生华纳（Michael Warner）最近在Twitter上指出的那样。

英国国家统计局和牛津大学最近的两项研究发现，人们在接种任何一种疫苗之后都会出现强烈的抗体反应。其中一项研究发现，在接种一针BioNTech-辉瑞疫苗或阿斯利康疫苗后，新冠病毒的症状性感染减少了72%。但是，在接种了第二针BioNTech-辉瑞疫苗之后，症状性感染减少了90%。由于阿斯利康疫苗的推出较晚，还没有第二针的数据。

该项研究的作者、牛津大学纳菲尔德人口健康系的研究员鲍威尔斯（Koen Pouwels）说，接种第二针新冠疫苗可以获得时间更长、效果更好的保护。

鲍威尔斯说："与任何传染病一样，最初（打了第一针）你会获得很强的保护，但这种效力会逐渐减弱。"

"如果你看一下抗体反应，会发现减弱的速度还挺快的。第二针具有很强的保护作用，让你的抗体水平大大提高，尤其是对于老年人来说。"他告诉德国之声说， "打第二针是非常重要的。"

"这并不意味着，你在打第二针之前等了很久，第二针就不起作用了；而是说在两针之间的间隔时间内，你可能会失去了应有的保护。"拉斯穆森说："人们可能忽略了，第二针被认为是引起长期记忆性免疫反应所真正需要的。"

新冠感染康复者，打一针就够了吗？

由美国雪松-西奈医学中心开展的一项有260多名参与者的研究表明，"对曾感染过新冠病毒的人来说，打一针BioNTech-辉瑞疫苗和打两针BioNTech-辉瑞疫苗的免疫反应没有大多区别。

研究人员称，这些数据表明，那些从新冠感染中康复的人们可能不需要打第二针疫苗。

雪松-西奈医学中心教授、该项研究的共同作者布劳恩（Jonathan Braun）通过电子邮件告诉德国之声说，"许多人都曾感染过新冠病毒，而大多数地区的疫苗供应仍然有限。因此，对感染康复者进行单次注射可以大大提升免疫人数，并有助于达到群体免疫水平。"

宾夕法尼亚州免疫学研究所开展的研究还发现，感染康复者在第一次接种mRNA疫苗后表现出强烈的抗体反应。在一份新闻稿中，免疫学专家、该项研究的共同作者威利（E. John Wherry）说，"这些结果对于短期和长期的免疫效力来说都是令人鼓舞的，这让我们通过分析记忆B细胞对mRNA疫苗免疫反应有了更好的了解。"记忆B细胞有助于长期免疫。

德国疫苗接种常设委员会（Stiko）根据最新数据更新了医疗建议：对于那些已经确诊感染的新冠患者来说， "应考虑在康复后不早于6个月进行一次疫苗接种。因为经历过感染后的现有免疫力，通过单次接种强化就会出现非常好的免疫反应。所有获得使用许可的新冠疫苗都可用于康复者的疫苗接种"。

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