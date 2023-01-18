事实核查：关于“圣雄”甘地的四个传言

（德国之声中文网）被称为"圣雄"的印度独立运动领袖甘地(Mohandas Karamchand Gandhi)在实现其脱离英国殖民统治之目标后，不到半年时间就遭到一名极端印度民族主义者的杀害。在之后的几十年时间里，甘地始终被视为"非暴力不合作"理念的代表人物，但是同时也遭到不少攻击。这些流言的真实性又有多少？

甘地是希特勒的好朋友？

不断有传言称，甘地和希特勒之间存在着某种形式的友谊。这些传言的证据是：甘地给希特勒写信时曾使用"亲爱的朋友"作为抬头，并以"您诚挚的朋友"作为结尾。

德国之声事实核查结果：此传言牵强附会、夸大其词

甘地确实给希特勒写过两封信，分别在1939年7月23日和1940年12月24日。不论是史学资料还是甘地自己的文集都确认了这一点。但是信件中并没有任何迹象能表明他们两人称得上"朋友"。在第一封信件中，甘地对希特勒强调，不要煽动战争；而在第二封信里，甘地呼吁希特勒为和平做出努力----此时第二次世界大战已经开打。而且，这两封信从来没能抵达希特勒手中，因为英国当局阻止了这两封信件的投递，多名历史学家的研究证实了这一点。

美国加州大学洛杉矶分校的印度历史学家拉尔(Vinay Lal)对德国之声表示，甘地一直认为，人虽然可以犯下魔鬼的罪行，但是人本身却不是魔鬼，即便希特勒也不是魔鬼。"所以甘地这样给希特勒写信是有其原因的。"

美国政治学者克莱默(Kelly Rae Kraemer)也认为甘地的信件措辞反映了其思维方式：用尊重和友善来对待自己的对手也许就能够说服对手，这也是甘地"非暴力不合作"的宗旨。

甘地是种族主义者？

至今有不少人在社交媒体等处宣称，甘地歧视黑人。2018年，加纳大学甚至因此拆除了校园里的甘地塑像。2020年，也有数千伦敦市民请愿要求拆除当地的甘地塑像。

德国之声事实核查结果：此传言具有一定误导性

1893年到1914年间，甘地大部分时间都生活在南非。作为青年律师，甘地逐渐成为了反抗不公、反抗歧视的活跃人士。不过，他首要关注的还是印度移民在南非受到白人不公正对待。甘地并没有致力于维护黑人权益，而且在甘地的文集中也可以看出他对于黑人持一种从高处俯视的视角。

历史学家拉尔指出，就甘地在南非期间而言，他确实有种族主义思想。

不过，也有历史学家指出，甘地过了30岁之后就不再把黑人描述为"低于印度人的种族"，而是开始强调黑人平权。拉尔同样认为，随着甘地的年龄增长，其种族主义思想逐渐减弱；1936年，甘地更是收留了4名美国黑人；当时他说，下一场"非暴力不合作"运动会由美国黑人开展。

甘地后期致力于和平与全体人类的平等。据说他曾经表示："我不相信人和人之间是不平等的。认为一个人比其他人优越，这种思想在神和人面前都是一种罪行。"

因此，大部分历史学家都认为，甘地早年的歧视黑人思想随着年岁增长逐渐消失。后来南非黑人平权运动领袖曼德拉(Nelson Mandela)以及美国黑人平权运动领袖马丁·路德·金(Martin Luther King)更是将甘地视作重要启迪者。

延申阅读：循着甘地的足迹

甘地是否和达赖喇嘛见过面？

在社交媒体上流传一张照片，显示甘地与一名身穿藏族服饰的孩童合影。相关传言称，甘地曾经与幼年十四世达赖喇嘛在伦敦见面。

德国之声事实核查结果：照片系拼接伪造

两人实际上从来没有见过面。这张甘地的原始照片版权属于盖蒂图片社，拍摄日期及地点为1931年11月3日于伦敦唐宁街10号的英国首相府。当时，十四世达赖喇嘛还没有出生。

通过一款刑侦专业软件Forensically可以看出这张伪造合影的拼接痕迹。很明显的一点是：达赖喇嘛的曝光度明显高于照片的其他部分。

《印度斯坦时报》也曾经在专访中问过达赖喇嘛这个问题，后者回答说："只在睡梦里见过甘地。"

1947年 甘地与侄孙女曼努

老年甘地是否与年轻裸女同睡？

许多人声称，甘地晚年经常与年轻女子盖一床被子睡觉，并且都赤裸身体。

德国之声事实核查结果：此传言属实

甘地连续几十年都奉行禁欲生活。他自称从1901年、也就是32岁时起，就不再和自己的妻子有过性生活。

多个来源都证实，1944年妻子去世后，甘地就开始与年轻裸女同床共枕并且共同沐浴。甘地文集中也有相关记述："也许我抚摸过成千上万次，但是这些抚摸从来和欲望无关。"

甘地认为，这是为了考验自己的禁欲理念以及意志力。甘地的侄孙女曼努(Manu Gandhi)也在日记中提到，自己曾经与甘地裸睡。

总而言之，甘地确实曾与年轻裸女同床共枕，但是就目前已知信息而言，这与性欲无关。

至于后人如何评判甘地的这一行为，则是另外一回事。印度历史学家瓦德伽马(Kusoom Vadgama)在接受《印度时报》采访时就批评说，甘地滥用了自己的权位，把年轻女子当作"小白鼠"。不过，历史学家拉尔则对德国之声强调，三名曾经和晚年甘地裸睡的年轻女子分别是侄孙女曼努、侄孙女阿布哈(Abha)以及医生纳亚尔(Sushila Nayar)，她们都是甘地最为亲近的人，也都非常了解甘地的思想。

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