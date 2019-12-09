争议未止 德电信商宣布5G用华为

(德国之声中文网) 德国三大电信营运商之一，西班牙电信德国公司（Telefonica Deutschland)周三(12月11日)宣布，将与中国的华为和芬兰的诺基亚合作在德国建立5G网路。

以O2品牌营运的西班牙电信德国公司是少数将华为用作5G供应商的的欧洲公司。该公司称，诺基亚和华为是5G基础设施上「公认的战略合作伙伴」。该公司表示，与华为和诺基亚在5G方面的合作取决于技术。两家电信公司也有德国法律的安全认证。

西班牙电信表示，希望加快将5G网路引入德国的步伐。德国政府目前仍在努力确认管理网路供应商的规则。诺基亚和华为将在德国平分建设O2的5G无线电网路。

根据该公司新闻稿，相关建设工作会在2020年初开始启动。预计到2021年底，柏林，汉堡，慕尼黑，科隆和法兰克福就可以启动并运营5G。

安全问题

根据欧盟的说法，由于华为「具有竞争力的价格和据称更好的品质」，在欧盟「有巨大的市场渗透力」。美国声称，中国可以将华为的5G网路用作间谍活动，透过像是特洛伊木马的程式将企业，政府或军事机密传送给北京当局。

华盛顿一再呼吁欧洲国家排除华为参与建设5G网络。在2019年的一项研究中，欧盟委员会表示，确保5G网络的安全性对欧盟来说是「具有战略意义的问题」。

11月，德国电信公司董事长哈斯（Markus Haas）表示，德国在5G技术方面落后于世界，而关于华为技术的使用存在许多「非关事实的讨论」。

6月时，德国经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier）会见了华为首席执行官任正非，并强调：「德国电信的安全性、公民资料的保护和德国法律的遵行"是允许华为是否加入怖建德国网络的关键要素。他说，将「透过软硬体的认证制定明确的安全标准」。