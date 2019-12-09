 争议未止 德电信商宣布5G用华为 | 经济纵横 | DW | 12.12.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

争议未止 德电信商宣布5G用华为

德国电信营运商O2选择华为构建德国的5G网路。德国政府表示，华为必须证明其网路是安全的。这项计划会成功执行吗?

5G Mobilfunkauktion (imago images/J. Schwarz)

华为是为超高速5G设备和基础设施的全球领导者。但是，美国认为华为构成安全威胁，并到处尝试说服其他国家应将其排除在关键网路架构之外。

(德国之声中文网) 德国三大电信营运商之一，西班牙电信德国公司（Telefonica Deutschland)周三(12月11日)宣布，将与中国的华为和芬兰的诺基亚合作在德国建立5G网路。

以O2品牌营运的西班牙电信德国公司是少数将华为用作5G供应商的的欧洲公司。该公司称，诺基亚和华为是5G基础设施上「公认的战略合作伙伴」。该公司表示，与华为和诺基亚在5G方面的合作取决于技术。两家电信公司也有德国法律的安全认证。

西班牙电信表示，希望加快将5G网路引入德国的步伐。德国政府目前仍在努力确认管理网路供应商的规则。诺基亚和华为将在德国平分建设O2的5G无线电网路。

根据该公司新闻稿，相关建设工作会在2020年初开始启动。预计到2021年底，柏林，汉堡，慕尼黑，科隆和法兰克福就可以启动并运营5G。

DW.COM

葡萄牙外长称，5G竞标将依据该国和欧盟的严格法规进行评估。 荷兰经济事务国务秘书称，5G关键部分可能仅允许可靠供应商供货。 (05.12.2019)

数月来，一些国家就是否允许华为参加本国5G建设展开激烈争论。尤其是美国软硬皆施，要求各国都将华为排除在外。但如果拒绝华为参与，欧洲人能建起自己的5G网络吗？ (02.12.2019)

美国新上任的国家安全顾问奥布莱恩认为华为同中共没有区别，是一家腐败的国企。此前他也威胁加拿大，称如果让华为参与5G建设，将结束同该国的情报共享。 (27.11.2019)

德国执政党基民盟本周召开的党代会上，几名联邦议员提交了一份议案，呼吁在5G建设中排除华为设备。而实际承担5G网络建设任务的德国四大通信运营商，则被夹在了华为产品与担忧国家安全的德国政界之间。 (22.11.2019)

安全问题

根据欧盟的说法，由于华为「具有竞争力的价格和据称更好的品质」，在欧盟「有巨大的市场渗透力」。美国声称，中国可以将华为的5G网路用作间谍活动，透过像是特洛伊木马的程式将企业，政府或军事机密传送给北京当局。

华盛顿一再呼吁欧洲国家排除华为参与建设5G网络。在2019年的一项研究中，欧盟委员会表示，确保5G网络的安全性对欧盟来说是「具有战略意义的问题」。

11月，德国电信公司董事长哈斯（Markus Haas）表示，德国在5G技术方面落后于世界，而关于华为技术的使用存在许多「非关事实的讨论」。

6月时，德国经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier）会见了华为首席执行官任正非，并强调：「德国电信的安全性、公民资料的保护和德国法律的遵行"是允许华为是否加入怖建德国网络的关键要素。他说，将「透过软硬体的认证制定明确的安全标准」。

相关内容

Kombobild - Michael Kovrig und Michael Spavor wurden in China festgenommen

孟晚舟寓中读书作画 两加拿大人续蹲苦牢 09.12.2019

两名加拿大人在孟晚舟案后被北京当局逮捕。一年后，被指刺探国家机密的两人仍被拘留且未起诉，使得此案遭外界指称是北京的报复性行动。两人在中国狱中的处境和孟晚舟在加拿大豪宅中被拘禁的待遇更是天差地别。

Mobilfunk-Messe Mobile World Congress

华为不认美国指控 宣传攻势扭转形象 01.03.2019

华为孟晚舟案未解，美国依旧继续到处宣传华为可能造成的「国安疑虑」。但也有专家指出，部份反华为说法可能太夸张了。华为到底「美不美」?现在进入了论述大战。

Huawei

专家解答：华为有没有接受国家补贴？ 31.05.2019

中国政府的补贴是中美贸易战中的棘手问题。法新社研究调查揭示了中国电信巨头华为与中国政府密不可分的关系。德国经济专家指出，北京为华为提供的各种优惠确实是一种补贴行为，但这并非中国独有的现象。

广告
Australien Waldbrände | in Mangrove Mountain (picture-alliance/dpa/AAP/J. Piper)

澳大利亚丛林火灾再次升级

自10月以来，澳大利亚的森林和丛林火灾持续肆虐，已经导致270万公顷的土地被烧毁。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  