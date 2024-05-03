习近平访法前夕 马克龙批中国不尊重贸易规则

习近平即将访法，法国总统马克龙透露双方将重点讨论中国在全球关键安全问题上的影响力。他称，欧洲需与中国合作建立和平；但也强调，过去30年各方极力把中国带进世界贸易组织体系，但中方并未尊重国际贸易规则。

（德国之声中文网）中国国家主席习近平将于5月6、7日到访法国，法国总统马克龙（Emmanuel Macron）在週四（5月2日）发布的《经济学人》专访中称，在面对欧洲市场对中国开放程度的议题，需要非常务实，且要从欧洲的战略利益出发看待，但不能过于受制于教条主义与各种分歧的利益。

马克龙表示，经济是他与习近平对话的重要目标之一。他认为欧洲对中国的看法有时有误。“一直到最近，中国还被（欧洲）视为一个重要的出口市场……我们获得的利益不大，但我们仍将中国视为欧洲汽车工业、特别是德国汽车工业的良好出口市场，不仅在德国，而且在整个欧洲创造了大量就业机会。这现在还成立吗？答案是不。”

马克龙称，如今中国的汽车产能过剩，并且大规模对外出口，尤其是对欧洲。盡管部分欧洲制造商可以在中国接受补贴，可以在中国生产、销售，并将过剩产能出口到中国市场，但此举对于欧洲人民并无好处可言。

马克龙也指，过去30年来，各方极力让中国重回国际規范，并把中国带进世界贸易组织体系中，但中方并未尊重国际贸易规则，争端解决机制也未奏效，导致欧洲无法获得足够的保护。

马克龙去年4月曾与欧洲委员会主席冯德莱恩一同访中。（资料照） 图像来源: Ludovic Marin/AP/picture alliance

值得注意的是，马克龙虽然表示欧洲需在贸易方面尊重中国，但也强调需“捍卫欧洲利益、以互惠互利并促进国家安全的方式”，并捍卫欧盟委员会在电动车、光伏和风力发电方面对中方启动的调查。

马克龙亦提到欧洲需关注国家安全问题。“在许多领域，中国要求生产商必须是中国人，因为这些领域太敏感了。那我们欧洲人也必须能够这样做，并表明有些行业事关欧洲国家安全。”

马克龙认为，“确保中国在国际秩序的稳定中拥有发言权”符合欧洲利益。当前世界面臨“一个破坏国际秩序的俄罗斯、一个拥有核武的伊朗、一个陷入混乱的中东”，这些都不符合中国的利益；因此，欧洲需要与中国合作，建立和平，“我希望中国支持奥林匹克休战（决议）并致力于打击核武扩散，以加强针对某些大国的框架”。

拒成美中夹心饼

马克龙在专访中称，美国现在已经不再试图让中国遵守国际贸易规则，而是采取了自己的行动，如《2022年降低通胀法案》。他指出，中国及美国都开始对他们认为至关重要的部门采取补贴，“欧洲人不想看到这一点。这是一个巨大的错误”；此外，他认为世界贸易组织的效率正处于“深度危机”，必须针对21世纪的状况进行彻底转型。

随著美国及中国在经济及政治、军事上的竞争加剧，马克龙强调：“我倾向（自己）选择与美国和与中国的关系，而不是由两方各自强加给我。”他坦言，法国对中国跟美国的关系并不是“等距离”，“法国是美国的盟友，我们常常会有分歧，我们必须能够承认并尊重这些分歧。我们也与中国有贸易关系，它是一个大国，我们需要它。”

习近平对欧策略—各个击破

此次为习近平睽违5年首次访问欧洲，除了法国之外，也预计前往塞尔维亚和匈牙利。此前欧盟表态不排除对中国电动车和绿色能源产业征收关税，认为中国政府的巨额补贴为中国制造商带来了不公平的优势。

路透社报道，由于中国经济成长趋缓，美国又对中国企业关闭大门，欧盟对北京或许有一定影响力。但分析人士表示，欧盟27个成员国的看法并不一致，削弱了它们因应中国策略的能力。盡管欧盟委员会拥有为整个欧盟制定贸易政策的专属权利，但欧盟成员国内部一直难以就如何解决贸易失衡问题达成一致。

法国智库蒙田研究所资深研究员杜懋之（Mathieu Duchatel）表示，习近平的目标是，利用内部分歧来中和欧盟对华的经济安全议程，包括关税威胁。杜懋之指出，中国对欧战略“存在非常强烈、分而治之的因素”，而且丝毫未对此有所隐藏。

马克龙表示欧洲需与中国合作建立和平 图像来源: Benoit Tessier/AP Photo/picture alliance

欧洲企业和政府长期以来不满进入中国市场受到的限制和不公平竞争。德国基尔研究所（Kiel Institute）的一项研究估计，中国对其企业的补贴是其他主要经济体的3至9倍。

习近平此次访法除了将庆祝中法建交60周年外，法方称俄乌战争、中东局势也将成为核心议题。此外，经济、文化、体育合作也在议程上。

中国外交部发言人称，中法关系保持良好发展势头，希望与法国进一步巩固政治互信，推动全面战略伙伴关系迈上新台阶，为中欧关系健康稳定发展注入新动力。

由于法国为本届夏季奥运会主办国，马克龙早前就曾表示，将请习近平帮助促成奥林匹克决议，

呼吁奥林匹克期间各国休战。马克龙去年访华亦曾呼吁习近平向俄罗斯总统普京施压，但习近平除了与乌克兰总统泽连斯基通电话之外，并无显著进展。普京预计将于今年5月访问中国。

（综合报道）

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