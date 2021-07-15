 习近平：中国资助APEC“应对疫情和经济复苏”子基金 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.07.2021

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时政风云

习近平：中国资助APEC“应对疫情和经济复苏”子基金

亚太经合组织周五（7月16日）以视频方式举行领导人非正式会议。中国领导人习近平在会上发表讲话时宣布，中国将向该组织捐资，成立一子基金，以应对疫情、促进经济复苏。 

Malaysia APEC Informationsministerium

资料图片：习近平2020年11月参加亚太经合组织视频峰会

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特朗普大概率败选后，习近平采取了反守为攻的态势。先是和多国缔结了世界上最大的自由贸易协定，然后又在最新的APEC会议上以多边主义先锋的姿态示人。

时隔8个月没有互动之后，特朗普和习近平再度见面，不过他们是在APEC虚拟峰会上隔空同台。习近平在讲话中表示，中国将积极考虑加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定CPTPP。而频频发推的与会者特朗普则显得心不在焉，他的讲话内容也未对外公开。

台积电创始人张忠谋将于11月20日作为台湾代表参加线上举行的亚太经合组织“经济领袖会议”。台湾民间团体呼吁他在会议期间倡议成立亚太人权法院，并向中国政府提出包括李明哲在内的人权遭迫害者名单。

（德国之声中文网）据新华社报道，习近平在讲话中还表示，中国支持新冠肺炎疫苗知识产权豁免，并愿积极参与保障疫苗供应链稳定安全。 习近平说，中方已向发展中国家提供了5亿多剂疫苗。 

在今年5月举行的20国集团卫生峰会上，习近平曾承诺，在未来3年内共提供30亿美元的援助，以帮助发展中国家从疫情中复苏。 

关于区域经济一体化问题，习近平在讲话中呼吁各国为数字化商务建立一个开放、公平和公正的环境。习近平还对包括美国总统拜登在内的世界领导人表示，”要拆墙而不要筑墙，要开放而不要隔绝，要融合而不要脱钩。“ 

习近平称，中方已率先完成区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的核准工作。 这一世界上最大的自由贸易集团由15个亚太经济体组成，但不包括美国。他说，他希望该协议能在2021年底前生效。 

习近平是在亚太经济合作组织轮值主席国新西兰主持的这次特别会议上发言的。在11月正式会议之前，这是首次举行这样的非正式会议。 

  

（德新社、新华社） 

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