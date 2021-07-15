习近平：中国资助APEC“应对疫情和经济复苏”子基金

（德国之声中文网）据新华社报道，习近平在讲话中还表示，中国支持新冠肺炎疫苗知识产权豁免，并愿积极参与保障疫苗供应链稳定安全。 习近平说，中方已向发展中国家提供了5亿多剂疫苗。

在今年5月举行的20国集团卫生峰会上，习近平曾承诺，在未来3年内共提供30亿美元的援助，以帮助发展中国家从疫情中复苏。

关于区域经济一体化问题，习近平在讲话中呼吁各国为数字化商务建立一个开放、公平和公正的环境。习近平还对包括美国总统拜登在内的世界领导人表示，”要拆墙而不要筑墙，要开放而不要隔绝，要融合而不要脱钩。“

习近平称，中方已率先完成区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的核准工作。 这一世界上最大的自由贸易集团由15个亚太经济体组成，但不包括美国。他说，他希望该协议能在2021年底前生效。

习近平是在亚太经济合作组织轮值主席国新西兰主持的这次特别会议上发言的。在11月正式会议之前，这是首次举行这样的非正式会议。

（德新社、新华社）

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