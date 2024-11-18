乌克兰战争1000天：图解战争后果

被炸毁的城市、数百万难民、对乌军事援助以及对俄制裁：俄罗斯对乌克兰的侵略战争产生了世界性的影响。战争的后果从下列图表中可见一斑。

（德国之声中文网）1000天以前，俄罗斯向乌克兰发动大规模进攻。俄军迅速推进后，乌克兰防御力量特别在北部边界得以逼退入侵者。在南部，乌克兰部队也迫使俄军在第聂伯河后撤。2024年夏，乌克兰军队甚至成功对俄罗斯领土库尔斯克州发动反击。在此过程中，乌克兰正规军部分受到准军事游击队的支持。

但乌克兰东部——特别是卢甘斯克、顿涅茨克、扎波罗热和赫尔松地区则继续处于俄罗斯控制下。克里米亚半岛早在2014年3月就被莫斯科占领和吞并。总体而言，约两年来，前线几乎没有推移。这越来越成为一场消耗战。

数百万人流离失所

据联合国难民署数字，乌克兰战争导致超过1000万人逃离家园，成为世界范围内最大的难民危机之一。迄今为止，670万乌克兰难民得以在其它欧洲国家避难，单单2024年上半年就又增加了40万人。在乌克兰国内还有400万人在逃亡。自8月以来，17万人逃离乌克兰东部的家乡。“无数儿童继续上网课，无法享有社会互动和课堂经验”，联合国难民署副高级专员克雷门茨（Kelly T. Clements）上周在日内瓦表示。

（注：上图中数字为德语计数，如德国接收乌克兰难民人数为120万人）

贫困与衰退

据联合国人道主义事务协调厅信息，总体而言，自战争以来，乌克兰人道主义境况急剧恶化。约四成民众如今依赖于人道主义援助。联合国人道主义事务协调厅以及联合国难民署的基本援助需要42亿美元（约合40亿欧元）资金。

早在2024年1月，联合国人道主义事务协调厅就证实，65%的电力和热力供应陷于瘫痪。“住宅楼、学校和医院一再受到影响，供水、供气和供电网络也是如此。社会基本设施受到破坏，后果十分严重”，时任联合国人道主义事务协调厅负责人格里菲希斯（Martin Griffiths）说道。2024年秋，俄军加强了对乌克兰民用基础设施的打击。基辅称，上周，“关键基础设施”以及一家热力发电厂再次受到攻击。

乌克兰经济境况相应也是灾难性的。据世界银行以及乌克兰农业部数字，该国2022年国内生产总值萎缩35%，六成民众如今生活在贫困线以下。战争对本土基础设施的破坏损失估计超过1300亿欧元。

俄罗斯战争经济

欧盟及其它西方盟国在俄罗斯对乌克兰发动大规模进攻1000天以来，对俄实施广泛的经济制裁，——但效果有限。2022年俄罗斯联邦国内生产总值曾骤降，然而，在转型为战争经济以及在北京的支持下，俄罗斯经济迅速恢复。该国货币卢布的汇率也是如此。

原因也包括，对俄罗斯化石能源如天然气、石油和煤炭的进口禁令，未能实现大幅缩减莫斯科出口收入的目标。俄罗斯国有企业找到中国和印度等客户购买原材料。此外，有迹象显示，尽管欧盟实施禁运，俄罗斯矿藏仍通过第三国绕道进入欧盟。而特别是天然气在一段时间内价格上涨，也让俄罗斯尽管受到制裁，但损失却颇为有限。(注：左侧单位m为百万)

数十亿对乌克兰军事援助

欧盟和北约不单通过制裁侵略者俄罗斯来支持乌克兰。基辅也获得军事、人道主义和资金援助。最大的出资国是美国。据基尔世界经济研究所估算，自开战的2022年1月24日至2024年8月底，美国提供了近850亿欧元的援助。欧盟及其成员国同期内提供了1000多亿欧元援助。除此之外，英国和加拿大也在最大出资国之列。

新当选的美国总统特朗普在选战中称，将大幅削减对乌克兰援助。倘若如此，乌克兰要继续抵御俄罗斯的进攻，就依赖于其它出资国加大援助力度。

与此同时，乌战1000天以来，北约也明显加强了军事部署。

