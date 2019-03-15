 为何枪击视频能直播？新西兰总理要说法 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.03.2019

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时政风云

为何枪击视频能直播？新西兰总理要说法

新西兰清真寺遭到袭击时，枪手在Facebook上进行直播引起了各界关注。新西兰总理阿德恩质问社交平台，为何枪手能够直播杀戮。

Livestream GMF 2017 (DW)

（德国之声中文网）新西兰总理阿德恩（Jacinda Ardern）周日表示，脸书和其他社交媒体公司需要回答问题，枪手为何能够直播杀戮过程。这场位于新西兰基督城（Christchurch）清真寺的枪击事件导致50人丧生，另有50人受伤。

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德国之声总编Ines Pohl认为，西方迄今将恐怖主义主要视为极端伊斯兰主义者的行为。这次对新西兰穆斯林的袭击表明, 对伊斯兰教的仇恨可以导致同样恶果。 (16.03.2019)

新西兰两座清真寺遭恐袭翌日，该国总理要求强化武器法，提高该国获得枪支的门槛。与此同时，作案人正式被控谋杀。据报道，枪手原本可能还计划更多袭击。 (16.03.2019)

视频看起来是用安装在头盔上的摄像机拍摄的，在脸书发现并删除之前已经直播了17分钟的血腥屠杀。这些令人不安的镜头还被其他在线平台，比如YouTube和推特以及脸书旗下的WhatsApp和Instagram广泛分享和转发。

新西兰总理阿德恩说："我们尽可能地删除相关视频……但最终还是要这些平台的配合才能做到这一点。"

当被问及公司应如何规管直播问题时，阿德恩说："我将直接与Facebook讨论这个问题。"

第一时间删除

周五发生枪袭事件后的几个小时，Facebook、YouTube和推特都发表声明说他们正采取措施尽快删除相关视频。但政界和分析人士指责这些社交媒体动作过于迟缓，并且没有采取足够措施阻拦用户上传图片。脸书周日重申将采取"全天候式工作删除违规内容"。

脸书新西兰公司的负责人加里克（Mia Garlick）发表声明说："在最初的24小时内，我们在全球范围内删除了150万个视频，其中120多万个视频在上传时就被阻止。"

澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）指出，尽管社交媒体公司在枪击事件发生后进行"合作"，但在技术层面，这些公司实际上的协助能力非常有限。

世界各地的一些政界人士也感到担忧，称新西兰枪击事件表明科技巨头无力驾驭拥有数十亿用户的平台。宣布将参加2020年美国总统大选的美国民主党参议员布克（Cory Booker）说："科技公司有道德上的责任。我不管公司利润如何……这是一个为仇恨提供平台的案例。是不可接受不应该发生的，应该尽快从平台上删除。"

英国内政大臣贾维德（Sajid Javid）发布推文："真的还需要多做一些@YouTube @Google @facebook @Twitter去阻止极端分子暴力行为在你们平台上得到推广。"

这并非是罪犯首次在网上进行直播。2017年，泰国的一名父亲在Facebook直播了杀害女儿的视频。当时脸书花了一天多的时间才清除掉视频。同一年，美国俄亥俄州（Ohio）的克利夫兰市（Cleveland），一名男子直播枪击他人。

  • A picture of Marwa El-Sherbini, who was stabbed to death in a court in Dresden, Germany (picture-alliance/dpa/M. Hiekel)

    历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案

    右翼分子在法庭门外刺杀穆斯林妇女

    2009年7月1日，一名28岁的俄罗斯裔德国青年在德累斯顿地方法庭门外向埃及妇女Marwa El-Sherbini刺了18刀。行凶的男子名叫Alex Wiens。他在杀害Marwa El-Sherbini前一年曾在德累斯顿市区公共场合辱骂El-Sherbini是“恐怖分子”和“伊斯兰分子”。Alex Wiens也因此被告上法庭。在法庭审理这一案件的过程中，Alex Wiens持刀杀害了Marwa El-Sherbini。Marwa El-Sherbini是德国境内发生的仇视伊斯兰谋杀案中第一位受害者。

  • People gather around a memorial to the victims of terror attacks in Oslo, Norway (picture-alliance/dpa/R. Berit)

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    挪威连环枪击案

    2011年7月22日，挪威极端右翼分子布雷维克（Anders Behring Breivik）制造了连环爆炸案和枪击案，造成70多人死亡，近百人受伤。作案前他曾屡次在网上发表强烈的国家主义言论，批评挪威的移民政策太过宽松，反对不同背景的人生活在一起。他还在袭击当天在网上发表《2083——欧洲的独立宣言》，描述自己的极右翼激进意识形态。

  • University students take part in a candlelight vigil for three students who were murdered in Chapel Hill, North Carolina (picture-alliance/landov/Raleigh News & Observer)

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    #MuslimLivesMatter（穆斯林的命也是命）

    2015年2月10日，美国北卡罗来纳州教堂山地区的三名穆斯林大学生Deah Barakat、Yusor Abu-Salha和Razan Abu-Salha被一名46岁的白人男子枪杀。凶手自称极其反对制度性宗教。他在作案前已经多次骚扰并威胁过三名遇难者。凶杀案发生后，大量网民使用#MuslimLivesMatter（穆斯林的命也是命）作为标签，敦促公众关注仇视穆斯林的问题。

  • A woman comforts her daughter as they stand in front of the Emanuel African Methodist Episcopal Church following a mass shooting in Charleston, South Carolina (Getty Images/J. Raedle)

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    伊曼纽尔非裔卫理公会教堂枪击案

    2015年6月17日，一名白人男子在在美国南卡罗莱纳州伊曼纽尔非裔卫理公会教堂开枪乱射，造成9人死亡。这座教堂拥有199年的历史，见证了奴隶制时代、20世纪60年代民权运动和黑人生活问题运动。凶手承认带着挑起种族战争的攻击意图犯下袭击案。他被判处死刑。

  • A memorial outside of the Olympia shopping mall in Munich, Germany where a mass shooting took place (Getty Images/J. Simon)

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    慕尼黑枪击案

    2016年7月22日，慕尼黑一处购物中心发生枪击案，导致10人死亡，36人受伤。凶手是一名18岁的伊朗裔德国人。警方调查发现，行凶者曾散布仇外及种族歧视性言论。行凶者患有抑郁症，他常常遭到欺负，想对具有移民背景的人实施报复。

  • Authorities remove a van that struck pedestrians near a mosque at Finsbury Park in north London. (picture-alliance/AP Photo/F. Augstein)

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    英国清真寺遭袭

    2017年6月19日，一名47岁的男子驾驶厢式货车冲向伦敦芬斯伯里公园清真寺附近的一群行人，导致一人死亡，10人受伤。所有受害者都是穆斯林，当时他们正要去清真寺参加斋戒期间的特殊祷告仪式。警方调查发现，行凶者的作案动机是“仇视伊斯兰”。凶手被判终身监禁。

  • People receive first-aid after a car rammed into counter-protesters at a rally in Charlottesville, Virginia (Getty Images/AFP/P.J. Richards)

    历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案

    右翼集会中的袭击案

    2017年8月11日，白人优越主义支持者在美国弗吉尼亚州夏洛蒂镇举行大规模示威集会。反对示威者在现场也举行活动抗议此次示威，双方先是发生了小规模冲突。活动最终升级为暴力冲突，一名示威支持者驾车蓄意冲撞反示威人群，造成一名女性死亡，19人受伤。袭击者是一名白人至上主义支持者，其老师称他长期处在“新纳粹主义的边缘”，其Facebook上张贴了大量支持纳粹主义的内容。

  • Police officers are seen near a mosque after a shooting in Quebec City, Canada (Reuters/M. Belanger)

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    魁北克清真寺袭击案

    2017年1月29日，一名白人男子在加拿大魁北克一所清真寺晚间祷告期间乱枪扫射，造成6人死亡，多人受伤。据报道，行凶者是一名在校大学生，常在社交媒体上发表反多元文化观点。总理特鲁多发表声明谴责这起“恐怖袭击”。他说：“多元是我们的优势，容纳不同宗教是我们加拿大人应该珍视的价值。”

  • A person stands in front of Stars of David that are displayed in front of the Tree of Life Synagogue in Pittsburgh, USA (picture-alliance/AP/M. Rourke)

    历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案

    美国犹太教堂遭枪击

    2018年10月27日，美国宾夕法尼亚州匹兹堡的一所犹太人教堂内发生枪击案。一名反犹主义者乱枪杀死11人。射杀时他还不断呼喊着反犹口号。据报道，行凶者曾在社交媒体上发表过大量反犹内容的帖子。根据反诽谤联盟的说法，这是“美国历史上对犹太人社区最致命的攻击”。

  • Police tape off the site where a (picture-alliance/dpa/M. Kusch)

    历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案

    新年夜的袭击

    2018年12月31日，正当人们喜气洋洋地迎接新的一年的到来，德国北威州伯特洛普小城却发生了一起袭击案。一名男子驾车故意撞向一群行人，造成8人受伤，其中一人伤势严重。被撞得是两个叙利亚家庭和一个阿富汗家庭。警方调查发现，这名袭击者故意且目标明确地想杀死外国人。

  • Police cars stationed outside of a mosque that was the site of a terror attack in Christchurch, New Zealand (picture-alliance/empics/PA Wire/D. Lawson)

    历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案

    新西兰清真寺恐袭

    2019年3月15日，新西兰基督城两座清真寺遭遇恐怖袭击。一名极端右翼分子在两座清真寺乱枪扫射，造成至少49人死亡。袭击者今年1月份起草了一份74页的“宣言”，并在屠杀行动之前把它放到网上。他在“宣言”中表明了自己的理念以及世界观。新西兰总理阿德恩在记者会上表示，这是该国“最黑暗的一天”。

    作者: Rebecca Staudenmaier, Nermin Ismail


通常情况下，只有在用户举报的情况下，这些信息才会被审查是否要被删除。最近几年，Facebook大幅提升审核力度处理攻击性帖子。不过 《脸书如何切断我们的联系，破坏民主》一书的作者维迪亚那桑（Siva Vaidhyanathan）指出，Facebook做得还远远还够。他告诉美联社脸书直播服务是"非常愚蠢的想法"，为了防止令人不安的内容在线播放， Facebook得雇佣数百个员工。

他补充说，Facebook和YouTube的服务旨在让用户分享婴儿、宠物等等有益身心的照片，但平台的规模得到如此扩展，又没有任何保障措施，很容易被坏人所利用。

 

文木/乐然 (路透社，法新社)

 

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历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案

过去10年间，极端右翼分子在多个国家制造了一系列恐怖袭击事件，受害者既包括穆斯林、犹太人又包括有色人种。德国之声为您汇总梳理这些袭击案件。 (16.03.2019)  

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