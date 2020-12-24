为何日本人圣诞节爱吃肯德基？

(德国之声中文网)户村贵子的圣诞派对充满节日气氛。孩子们用金属丝将手工制作的装饰品挂在圣诞树上，大人们啜饮着红酒并交换礼物。接着全家人来到餐桌前坐下，开始享用传统的日本圣诞大餐：肯德基炸鸡。

如同万圣节和情人节等外国节日，日本人对圣诞节也充满热情。在这只有1%人口是基督徒的国家，圣诞节的宗教因素往往都被忽略。 在日本，平安夜被视为一年中最浪漫的日子之一，高档餐厅和酒店通常在数月前就已被订满。尽管新冠疫情让今年的平安夜不似以往浪漫，百货橱窗里仍摆满了各种可供选购的礼物。

许多日本孩童相信圣诞老人的存在。虽然日本房屋多数没有烟囱，但圣诞节当天孩子们会在圣诞树下找到他们的圣诞礼物。接着他们还是得背起书包上学去，因为12月25日不是学校假日。

别样的圣诞节

这些都是由西方国家直接引入的传统，其中也不乏在跨文化的过程中"失去原味"的情况，例如东京的百货公司橱窗里摆放了一个被钉在十字架上的圣诞老人。

另一方面，日本人在圣诞节大啖肯德基作为圣诞大餐的传统，在西方人眼中极为奇怪，后者应该难以接受将快餐店的炸鸡当作节庆佳肴。

住在横滨的40岁家庭主妇户村贵子表示："我们在圣诞节时都会点肯德基，因为小时候我的父母也是这样做的。"

"在我小时候，这就像是大餐一样，因为我们那时不常上餐厅。而肯德基感觉就是舶来品，带着异国风情。"

据肯德基表示，肯德基近乎垄断圣诞大餐餐桌，背后的故事可以追数至1970年。第一家肯德基在日本开幕后，受到不习惯日本饮食口味的外国人欢迎。

当时的肯德基经理大河原毅无意中听到一些外国人抱怨在日本无法买到火鸡庆祝圣诞节。大河便想出在圣诞节前贩卖"派对桶"的主意，以鸡肉代替传统火鸡。

肯德基已经成为日本圣诞节的代名词

1974年，肯德基在圣诞节期间的营销活动以 "圣诞节就是要吃肯德基"为口号在全日本进行推广。此后，圣诞节吃肯德基成为全国性现象，部分原因在于当时的日本人对于这个外国节日知之甚少，但他们很熟悉肯德基。

"肯德基爷爷"桑德斯上校的炸鸡如今已成为日本圣诞节的代名词。肯德基爷爷的雕像甚至被套上红色圣诞老人服装，在全国各地的肯德基门市外微笑迎客。

大河原毅的创意构思受到公司的肯定并迅速在肯德基管理层中晋升。他在1984年至2002年间担任日本肯德基总裁。

"70年代初期当我还是青少年时，我记得父亲带着'派对桶'回家，我心想这真是太特别、太令人兴奋了。"来自埼玉县的67岁家庭主妇智子如是说。

"虽然现在日本到处都找得到肯德基，但我从来不在那吃东西，只有圣诞节时才会外带。这已经成为我家的传统，不过我听说其他国家圣诞节不会吃肯德基，我听到时相当吃惊。"

垄断圣诞大餐市场

肯德基今年庆祝在日本开业50周年。过去数十年间，肯德基成功在日本扩展了圣诞节商品。"派对桶"已经演变为装有炸鸡、葡萄酒和蛋糕的特别餐盒，可供全家人享用。

肯德基从12月19日开始推出为期7日的圣诞套餐，一个派对桶要价近40欧元（合49美元），餐点包含八块炸鸡、焗虾、提拉米苏蛋糕和2020年版圣诞节餐盘。

大约10年前，日本麦当劳曾推出类似的促销活动，试图吸引快餐爱好者，分食肯德基的圣诞大餐市场。尽管麦当劳在日本拥有更多门市，日本人仍旧是肯德基圣诞套餐的忠实拥护者，而这项传统已经延续了50年之久。

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