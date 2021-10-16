为世界末日做准备 新兴商业模式受欢迎

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你担心末日降临吗？如果真有那么一天，或者是，社会秩序出现崩溃大乱了怎么办？Drew Miller打造的避难所设备齐全，人们可以花钱申请会员，万一那一天真的来临，他们可以在一个残酷的世界里生存下来。基于恐惧，美国各地都兴起了这种商业模式，想成为会员的人并不少。
德语媒体本周末纷纷关注美众议院议长佩洛西可能的台湾之行。《新苏黎世报》评论称，这场未知的旅程可能导致美国与中国发生“不必要的危机”。作者批评华盛顿没有好好权衡这样 “纯象征意义的台湾之行”的成本和收益。
围绕滞留在乌克兰的粮食的争端似乎有了解决方案，该国同俄罗斯就恢复粮食出口达成协议。对世界而言，它意味着什么？
如果美众议院议长佩洛西今夏访台，台海危机是否会明显升级、甚至发展为军事对抗？一些国防专家给出了自己的判断。美联社的报道也指出，佩洛西可能访台所引发的讨论忽略了一个关键点：这其实是一个风控问题，真正的焦点应是美中如何管理分歧，以保证对抗风险不会失控。
有评论认为，几乎可以确定，佩洛西众议长即将访问台湾，世界也将出现一个新局面。另有评论认为，此时并非中美两国摊牌的好时机，佩洛西应该推迟任何访台计划。
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