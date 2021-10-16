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为世界末日做准备 新兴商业模式受欢迎

你担心末日降临吗？如果真有那么一天，或者是，社会秩序出现崩溃大乱了怎么办？Drew Miller打造的避难所设备齐全，人们可以花钱申请会员，万一那一天真的来临，他们可以在一个残酷的世界里生存下来。基于恐惧，美国各地都兴起了这种商业模式，想成为会员的人并不少。