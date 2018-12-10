中驻加大使护航孟晚舟 指控加拿大双重标准

(德国之声中文网) 加拿大渥太华的国会山庄时报 (The Hill Times) 週三 (1月9日) 刊登一篇中国驻加拿大大使卢沙野的投书，内容指控西方国家在声援两名遭中国关押的加拿大人时有双重标准。他表示，西方国家的自负与白人优越主义，使现代人认为傲慢的施行双重标准是天经地义的事。他说:「它们(西方国家)过去这段时间的行为并不是尊重法治，而是污辱与践踏法治。」

他也形容加拿大的菁英要求释放康明凯与迈克尔的举动是藐视中国的法治。他表示对这些人来说，西方国家与加拿大的法治是必须纳入考量的，而人们可完全无视中国的法治。他甚至说孟晚舟是在完全没违反加拿大任何法规的情况下被逮捕的。他写道:「对某些人来说，加拿大公民必须被人性地对待且他们的自由是可贵的。反观，中国人可以被任意对待，且他们的自由并不重要。」

加拿大总理特鲁多 (Justin Trudeau) 的前外交政策顾问派瑞斯 (Roland Paris) 形容卢沙野的言论为谬论。他表示，他无法理解卢沙野发表这番言论的目的，但说他肯定卢沙野的言论无法替中国的立场辩护。他指出:「这篇文章中充满不对等的比较。加拿大是个法治国家，而中国是个法令国家。这是两者间很清楚的区别。孟晚舟并没有被违法逮捕。」

派瑞斯强调，加拿大逮捕孟晚舟是遵循与美国间的引渡条约，而两名在中国被关押的加拿大人，却是在没有正式罪名的情况下遭中国逮捕。

加拿大总理特鲁多 (Justin Trudeau) 的前外交政策顾问派瑞斯 (Roland Paris) 形容卢沙野的言论为谬论，並说他肯定卢沙野的言论无法替中国的立场辩护。

美国霍夫斯特拉法学院副院长古举伦 (Julian Ku) 接受美联社访问时表示，形容卢沙野的论点荒谬，并说他很明显是想得到加拿大与美国华人势力的同情。他指出卢沙野想把双方的案件放在同一个道德水平上比较，但他说双方的案件很明显不在同一个水平上。他强调:「加拿大有法律程序，但中国却没有。这是很大的差别。」

古举伦说，中国目前都尚未公布两名加拿大人遭起诉的细节讯息，也没有举办司法听证会。所以渥太华视两名加拿大人的关押为中国政府对加拿大的随意报復并没有错。他指出:「我对中国的厚颜无耻感到惊讶。如果你能因别人尊重法治就指控他们为种族歧视者，这还真是有用的策略。」

此外，卢沙野似乎也承认关押两名加拿大人是为了报復加拿大逮捕孟晚舟的决定。他在评论中写道:「我最近常听到加拿大人用霸凌这个词，因为他们说中国为替孟晚舟案报復而关押两名加拿大人是霸凌的举动。对他们来说，中国的自卫对加拿大来说是个威胁。」

加拿大外交部发言人劳伦斯 (Alex Lawrence) 并未对卢沙野的论点发言，而是重申加拿大队于中国政府任意关押两名加拿大人感到忧心，并强调中国政府马上释放他们。

杨威廉/夏立民 (美联社等)