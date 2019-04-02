中菲海上争端 杜特尔特以“自杀式袭击”相威胁

（德国之声中文网）美国国防部的一位官员本周五表示，在靠近菲律宾控制岛礁附近停泊的大量中方船只已经引起"担忧"。

菲律宾军方之前曾表示，今年1月至3月期间，有超过200多艘中国船只在菲律宾的铁线礁（Sandy Cay中国称敦谦沙洲）海域出现。菲律宾政府本周四就此表示抗议。相关海域靠近菲律宾实际控制的派格阿萨岛（Pag-Asa 中方称之为中业岛）。

正在泰国曼谷访问的美国国防部副助理部长费尔特（Joseph Felter）向媒体表示："任何国家在南中国海的侵略性行为都会引起美国担忧。目前的情况下是中国。我们认为这令人担忧。"

为了不失去来自中国的商贸利益和投资，菲律宾总统杜特尔特并不希望因领土争议得罪中方。虽然2016年联合国就中菲在南中国海海域的争议问题已经公布了有利于菲方的仲裁结果，但杜特尔特之后搁置执行南海仲裁决议的做法引起了菲律宾民族主义者和左派势力的强烈批评。他们要求总统敦促中国立即执行这一具有历史性意义的仲裁。

"大嘴"总统打破沉默

这位菲律宾总统本周四则是打破了沉默，在菲律宾军方就此表态后。一向以语出惊人著称的杜特尔特警告要用"自杀式袭击"回应中方船只的进入。

据《南华早报》报道，杜特尔特周四在该国的检察机关发表讲话时表态称："我不会恳求或乞讨，但我只是告诉你离派格阿萨岛远一点，因为那里有我的士兵……如果你敢碰它，那就是另一回事了。那我会告诉我的士兵'准备好执行自杀袭击任务'。"

杜特尔特是在菲律宾外交部周四发表声明指出中方船只的出现是"非法"、并侵犯了菲律宾领土主权后作出了上述表态。同时据《南华早报》报道，杜特尔特也曾多次表示与中国的战争是徒劳的，菲律宾将在遭受沉重打击后失败。

"没有必要，也不合理"

正在泰国参加东盟国家国防部门高层会议的美国国防部副助理部长费尔特表示："中国的活动值得关注。似乎有些激进和挑衅。我们觉得这完全没有必要，也不合理。"

费尔特强调，美国在一系列南中国海冲突中不采取任何立场。但是他表示美国致力于恪守向印度太平洋地区盟友国家所作出的承诺，保障航海自由和海域开放，同时确保不让任何国家的主权受到侵犯。他说："我们希望每个国家都能够在国际法允许的任何地方航海和飞行。"

中国方面将派格阿萨岛称为中业岛，是南中国海域南沙群岛（Spratly Islands 国际上亦称斯普拉特利群岛）中的一个小岛。过去数十年来，中国、菲律宾、越南、台湾以及文莱等一直就南中国海海域的主权归属存在争执。

几年前，中国将七座争议岛礁扩建为人工岛，并在其中三座岛屿上建立军用级别的飞机跑道。中国的做法引起其它主权声索国和美国的反对。中国方面同时也对中业岛提出主权诉求，而菲律宾则在该岛拥有少量驻军和渔民。

中方回应

2017年开始，菲律宾尝试在派格阿萨岛开展一些建设项目后，中国则以"包围战"予以回应。大量中国船只从中方控制的渚碧礁出发，将派格阿萨岛团团包围。

而菲律宾方面提高抗议音量的时机正值中国－菲律宾南海问题双边磋商机制（简称BCM）第四次会议于2019年4月3日在菲律宾马尼拉举行之际。中国外交部副部长孔铉佑和菲律宾外交部部长助理兼亚太司司长蒙特格雷分别率团出席。双方代表团由两国外交部和相关部门相应官员组成。

据中国媒体报道，双方就近期南海形势、海上活动等其他各自关心的问题"坦诚、友好、建设性地交换了意见"。双方重申，中菲在南海有关分歧不是中菲关系的全部，不应影响双方其他领域互利合作。

本周四，中国外交部发言人耿爽在主持例行记者会时也再次强调了上述表态。并表示"有关争议和分歧，应由直接有关的主权国家通过友好磋商和谈判，以和平方式加以解决"，从侧面上再次拒绝了美国参与南海主权争议协调磋商的做法。