 中菲海上争端 杜特尔特以“自杀式袭击”相威胁 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.04.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

中菲海上争端 杜特尔特以“自杀式袭击”相威胁

在中菲两国高层就南海主权争端问题展开磋商之际，菲律宾提高了抗议的音量。而一向在这个问题上保持克制态度的总统杜特尔特也重启了“语不惊人死不休”模式，声称要以“自杀式袭击”回应中方船只进入争议海域。

Philippinen Mindestens 46 Tote bei Kämpfen | Rodrigo Duterte (Reuters/E. de Castro)

菲律宾总统杜特尔特打破沉默，声称要发起“自杀袭击”（资料图片）

（德国之声中文网）美国国防部的一位官员本周五表示，在靠近菲律宾控制岛礁附近停泊的大量中方船只已经引起"担忧"。

菲律宾军方之前曾表示，今年1月至3月期间，有超过200多艘中国船只在菲律宾的铁线礁（Sandy Cay中国称敦谦沙洲）海域出现。菲律宾政府本周四就此表示抗议。相关海域靠近菲律宾实际控制的派格阿萨岛（Pag-Asa 中方称之为中业岛）。

正在泰国曼谷访问的美国国防部副助理部长费尔特（Joseph Felter）向媒体表示："任何国家在南中国海的侵略性行为都会引起美国担忧。目前的情况下是中国。我们认为这令人担忧。"

为了不失去来自中国的商贸利益和投资，菲律宾总统杜特尔特并不希望因领土争议得罪中方。虽然2016年联合国就中菲在南中国海海域的争议问题已经公布了有利于菲方的仲裁结果，但杜特尔特之后搁置执行南海仲裁决议的做法引起了菲律宾民族主义者和左派势力的强烈批评。他们要求总统敦促中国立即执行这一具有历史性意义的仲裁。

Philippinen Pag-asa Insel Spratley Inselgruppe Screenshot (Google/Digital Globe 2015)

菲律宾实际控制的派格阿萨岛（Pag-Asa 中方称之为中业岛）

"大嘴"总统打破沉默

这位菲律宾总统本周四则是打破了沉默，在菲律宾军方就此表态后。一向以语出惊人著称的杜特尔特警告要用"自杀式袭击"回应中方船只的进入。

据《南华早报》报道，杜特尔特周四在该国的检察机关发表讲话时表态称："我不会恳求或乞讨，但我只是告诉你离派格阿萨岛远一点，因为那里有我的士兵……如果你敢碰它，那就是另一回事了。那我会告诉我的士兵'准备好执行自杀袭击任务'。"

杜特尔特是在菲律宾外交部周四发表声明指出中方船只的出现是"非法"、并侵犯了菲律宾领土主权后作出了上述表态。同时据《南华早报》报道，杜特尔特也曾多次表示与中国的战争是徒劳的，菲律宾将在遭受沉重打击后失败。

"没有必要，也不合理"

正在泰国参加东盟国家国防部门高层会议的美国国防部副助理部长费尔特表示："中国的活动值得关注。似乎有些激进和挑衅。我们觉得这完全没有必要，也不合理。"

费尔特强调，美国在一系列南中国海冲突中不采取任何立场。但是他表示美国致力于恪守向印度太平洋地区盟友国家所作出的承诺，保障航海自由和海域开放，同时确保不让任何国家的主权受到侵犯。他说："我们希望每个国家都能够在国际法允许的任何地方航海和飞行。"

中国方面将派格阿萨岛称为中业岛，是南中国海域南沙群岛（Spratly Islands 国际上亦称斯普拉特利群岛）中的一个小岛。过去数十年来，中国、菲律宾、越南、台湾以及文莱等一直就南中国海海域的主权归属存在争执。

几年前，中国将七座争议岛礁扩建为人工岛，并在其中三座岛屿上建立军用级别的飞机跑道。中国的做法引起其它主权声索国和美国的反对。中国方面同时也对中业岛提出主权诉求，而菲律宾则在该岛拥有少量驻军和渔民。

China Präsident Xi Jinping und Präsident Rodrigo Duterte (Reuters/E. Oliveau)

为了不失去来自中国的商贸利益和投资，杜特尔特并不希望因领土争议得罪中方（资料图片）

中方回应

2017年开始，菲律宾尝试在派格阿萨岛开展一些建设项目后，中国则以"包围战"予以回应。大量中国船只从中方控制的渚碧礁出发，将派格阿萨岛团团包围。

而菲律宾方面提高抗议音量的时机正值中国－菲律宾南海问题双边磋商机制（简称BCM）第四次会议于2019年4月3日在菲律宾马尼拉举行之际。中国外交部副部长孔铉佑和菲律宾外交部部长助理兼亚太司司长蒙特格雷分别率团出席。双方代表团由两国外交部和相关部门相应官员组成。

据中国媒体报道，双方就近期南海形势、海上活动等其他各自关心的问题"坦诚、友好、建设性地交换了意见"。双方重申，中菲在南海有关分歧不是中菲关系的全部，不应影响双方其他领域互利合作。

本周四，中国外交部发言人耿爽在主持例行记者会时也再次强调了上述表态。并表示"有关争议和分歧，应由直接有关的主权国家通过友好磋商和谈判，以和平方式加以解决"，从侧面上再次拒绝了美国参与南海主权争议协调磋商的做法。

  • Satelitenaufnahmen Spratly-Inseln Asia Maritime Transparency Iniative

    中国南海“微整形”工程 效果清晰可见

    接近完工

    2016年6月28日拍摄的卫星图像显示，中国在存在主权争议的永暑礁（Fiery Cross Riff）修建的一条3000米长的飞机跑道修建已经进入尾声。理论上，该跑道足以满足空客A380机型的起降。与7个月之前的卫星图像比较，中国在南中国海人工岛屿的建造速度惊人。

  • China Bildergalerie Chinas Diplomatie mit dem Bagger

    中国南海“微整形”工程 效果清晰可见

    岛上设施

    这张卫星图片是2015年11月拍摄的，人们可以看到岛上正在进行建造工程。据悉，岛屿上已经设有一个直升机停机坪，一个300米长的码头，还有面积大到足以停靠军队油轮的海港。

  • Satelitenaufnahmen Spratly-Inseln Asia Maritime Transparency Iniative

    中国南海“微整形”工程 效果清晰可见

    赤瓜礁

    中国在争议海域填的首个海造地工程之一就是在赤瓜礁（South Johnson Reef）进行的。赤瓜礁由中国实际控制。这张最近拍摄的图片可以看到，岛上北端一座雷达塔的修建接近完工。华盛顿战略与国际研究中心下属机构亚洲海事透明倡议（AMTI）表示，岛屿中心位置可能修建了一座大型的多层军事基地。

  • China Expansionspolitik in Südchinesischem Meer

    中国南海“微整形”工程 效果清晰可见

    军事基地？

    从2016年年初，在斯普拉特利群岛（Spratly Islands，中国称为南沙群岛)之内的美济礁（Mischief Reef）附近，中国也开始大兴土木。专家推测，美济礁未来可能会成为中方的海军军事基地。

  • EINSCHRÄNKUNG Projekt IHS Jane’s

    中国南海“微整形”工程 效果清晰可见

    飞速建设

    南熏礁（Gaven-Riff）的人工岛工程始于2014年，施工速度很快，已经填海造出11.4万平方米土地。对比2014年3月的左图和2014年8月的右图，一座人工新岛赫然成形。

  • China Bildergalerie Chinas Diplomatie mit dem Bagger

    中国南海“微整形”工程 效果清晰可见

    防空塔

    根据亚洲海事透明倡议，自2003年起，中国就在南熏礁部署了军力。专家们表示，岛上主广场上似乎建立一个防空塔。

  • China Bildergalerie Chinas Diplomatie mit dem Bagger

    中国南海“微整形”工程 效果清晰可见

    如何造岛

    扩张岛礁的基本流程是从海底疏浚砂石，倒在浅滩上，砂会聚集至高水位线以上，之前岸床或者岛礁的位置就被隐藏起来。然后用推土机等工具将砂子弄平。建造完想要的土地面积后，岛屿周边工人要建立壁垒，防止侵蚀和风暴潮。之后就开始建造各种设施。

  • Karte Südchinesisches Meer Chinesisch

    中国南海“微整形”工程 效果清晰可见

    “沙土长城”

    中国对南中国海上约90%的区域提出领土要求，而菲律宾、越南、马来西亚、文莱等国也对这块资源丰富的水域提出主权要求。南中国海是重要的世界贸易航运通道，每年都有价值约5万亿美元的货物经由该海域运往全球各地。中国的填海造地被美国军方称为“沙土长城”工程，美国对建造人工岛屿的意图表示严重关切。北京认为，其对南中国海拥有“历史性权利”。

  • US Militärpräsenz im Südchinesischem Meer

    中国南海“微整形”工程 效果清晰可见

    美国的担忧

    华盛顿担心，中国在南中国海地区军事层面的努力会削弱美国在太平洋地区的海军和经济力量。美国考虑派遣美国军机和军舰进入南中国海新造岛礁12海里内海域。华盛顿一再向北京和其他在争议海域进行填海的国家结束工程，但北京对此表示拒绝。

  • Thunfischschwarm

    中国南海“微整形”工程 效果清晰可见

    生态影响

    菲律宾政府表示，中国的人工造岛活动对南中国海的“生物多样性和生态平衡造成不可逆转的广泛破坏”。并且，珊瑚礁系统因此遭到破坏，导致周边沿海国家每年蒙受1亿美元的经济损失。

    作者: Gabriel Domínguez


 

DW.COM

菲律宾抗议中国船只“包围”派格阿萨岛

菲律宾官员周一表示，今年一月至三月，超过两百艘次的中国船只靠近菲律宾实际控制的一座南中国海岛礁。菲律宾已对此提出抗议。 (02.04.2019)  

撇南海换投资 菲律宾等不到中国红利

2013年以來，中國擴大了其在全球的政治影響力，在全球投下數百億美元的貸款，在亞洲等地区与二戰後的美國主导权抗衡。然而有专家警告稱，中國的貸款是「債務陷阱」。 (20.11.2018)  

菲中亲善？菲民众不以为然

本周二，中国国家主席习近平抵达马尼拉，开始对菲律宾进行为期两天的访问。尽管在官方层面上两国尽显亲善，菲律宾的民众却并不买账。他们走向街头举行抗议，最新民意调查还显示，大多数菲律宾人都不信任北京。 (20.11.2018)  

德语媒体：中菲之间“危险的彩虹”

中菲两国关系“又见彩虹”：一度因领海争端将中国告上国际法庭的菲律宾，现在正以最高礼遇欢迎13年首位来访的中国领导人。 (21.11.2018)  

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见

最近发布的卫星图像显示，中国在有主权争议的南中国海填海造地规模庞大，工程进展迅速。普遍认为，人工岛屿上建有多个军事设施。 (03.07.2015)  

相关内容

Philippinen Pag-asa Insel Spratley Inselgruppe Screenshot

菲律宾抗议中国船只“包围”派格阿萨岛 02.04.2019

菲律宾官员周一表示，今年一月至三月，超过两百艘次的中国船只靠近菲律宾实际控制的一座南中国海岛礁。菲律宾已对此提出抗议。

US-Außenminister Mike Pompeo

蓬佩奥：菲律宾若在南海受攻击美将出手 01.03.2019

美国国务卿蓬佩奥在访问菲律宾期间称，如果菲律宾在南中国海受到攻击，美国作为盟友将提供保护。这是美国在南海问题上罕见的明确表态。

Phillippinen - Banner mit der Aufschrift Willkommen in den Philippinen, Provinz China

德语媒体：中菲之间“危险的彩虹” 21.11.2018

中菲两国关系“又见彩虹”：一度因领海争端将中国告上国际法庭的菲律宾，现在正以最高礼遇欢迎13年首位来访的中国领导人。

广告

评论分析

Hongkong Anson Chan, ehemalige Chief Secretary of Hong Kong (DW/V. Wong )

专访: 当“一国两制”变成“一国一制”

香港前政务司司长陈方安生访美，与美方交流香港的“一国两制”实施情况。期间曾与众议院议长佩诺西及副总统彭斯会面，陈指美方非常关注香港的政情。建制派和内地媒体批评陈方安生访美是“挟洋自重”、“告洋状”。  