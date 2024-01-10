中联部长刘建超会美高官 北京释放何讯息？

（德国之声中文网）美国副国安顾问费纳（Jon Finer）周三（1月10日）在华府会见访美的中共中央对外联络部部长刘建超；白宫表示，双方展开了一场“坦率且具建设性的讨论”。

白宫称，费纳向刘建超强调“台海与南海和平稳定的重要”；此外，两人也谈及中东、俄乌战争等全球热点话题，并重申支持美中继续开展高层外交与互动。去年11月的“拜习会”上，美中两国已同意恢复沟通管道，费纳与刘建超的会晤也是此一努力的一部分。

本周二（9日），刘建超在纽约出席由美国智库外交关系协会举办的纪念中美建交45周年活动。包括《日经亚洲》在内的一些媒体此前推测，外交官出身的刘建超是中国新一任外长的人选。

刘建超：中国无意重塑世界秩序

刘建超在会上用英语发表了演讲。据中联部官网的引述，刘建超表示，“中国是现行国际秩序的创建者、受益者”，中国“不会另起炉灶，再搞一套所谓新秩序”；新时代中国外交的最高目标是“构建人类命运共同体”。

他提到去年的“拜习会”和所谓的“旧金山愿景”，表示中美双方要增强对话沟通，促进政府、立法机构、政党等各部门各层级对话，要妥善管控分歧。刘建超同时强调，“双方必须了解并尊重彼此的原则底线，清楚哪些是对方必须维护的利益、必须捍卫的原则”。

据法新社报道，在互动环节，刘建超没有正面回应中国将如何应对周日即将举行的台湾总统选举结果，但表示对北京来说，台湾问题“是核心利益的核心，是不可越过的红线”。他说：“中方严肃看待美方不支持台独的言论，希望美方恪守承诺"。

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否认有“战狼外交”

在被问及中国的“战狼外交”时，刘建超说：“我不太相信有任何形式的战狼外交，也不存在重返战狼外交的问题。”

他还引述中国国家主席习近平早前访美时的话称，“中国不与任何国家打冷战或热战”。

法新社援引美方人士分析，中国释放缓和中美关系的新基调是急于关注国内紧迫的经济问题，并指出两国间目前仍存在重大分歧。

习近平：中美关系关乎地球命运

在去年11月的旧金山拜习峰会后，虽然按照双方的约定恢复了军事高层对话，但从公布的结果看成果乏善可陈。在科技、贸易和涉及人员交流的政策方面，双边互动也并无回暖迹象。为改善中美关系，习近平似乎还在继续表现善意姿态。

据中国官媒本周三（1月10日）报道，习近平1月4日复信美国艾奥瓦州友人萨拉·兰蒂（Sarah Lande），重申美中维持良好关系的重要性。

习近平在信中说：“这个星球的前途命运需要中美关系稳下来、好起来。”他表示，中美关系继续向前发展，“需要依靠两国人民”。信中还提到，中国今后5年邀请5万名美国青少年来华交流学习，“感受一个真实、立体、全面的中国”。

习近平是在1985年结识萨拉·兰蒂的。当时31岁的习近平作为河北省一个代表团的成员到艾奥瓦州考察当地农业生产。2012年和2023年习近平访问美国期间，分别在兰蒂女士的家乡马斯卡廷（Muscatine）和旧金山与其重逢叙旧。

（综合报道）

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