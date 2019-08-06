中美贸易战 德国很受伤

（德国之声中文网）如果中美贸易战继续恶化，而美国同时将战火烧向德国的汽车制造业，那么形势将更为恶劣，因为德国受伤，后果很严重，它不仅是欧洲最大的经济体，它还既是美国、也是中国最主要的贸易伙伴。

按照世界银行的推算，德国经济产出的47%来自以高档汽车和复杂工业机械为支柱的贸易，其供应链不局限德国，而是延伸到多个邻国，比如，在斯洛伐克、匈牙利和波兰，德国的工厂都有巨额投资。于是，如果贸易顺畅，一荣俱荣。然而，这也是德国经济与其它国家相比无法克服的软肋。那些开放程度低于德国的国家，比如法国或者葡萄牙，即便全球贸易出现震荡，受到的影响也相对低。

目前出现的正是这个情况。6月份的数据显示，德国出口同比下降了8%，工业生产环比下降1.5%，比预期糟很多。

人们担心，这一糟糕的数据会影响到目前还较为稳定的消费以及做国内业务的公司。虽然德国目前3.1%的失业率相对偏低，但扩大就业的势头已经中断。

具有讽刺意味的是，德美贸易以及德中贸易直至目前还没有受到很大损伤，然而，商业信心正在大打折扣。

英国牛津大学的经济学家预计，今年全球贸易增长速度为1.2%，去年的这一数字是4.9%。中美贸易战期间，中国对19个欧元国家下调了进口关税，有经济学家支持，该步骤是积极的，但影响有限，因为商业信心和需求平衡了这一积极作用。

德国消费以及需求仍呈稳健

特朗普总统一直威胁向欧洲进口汽车提高关税，这一背景下，德国主要汽车生产商虽然在预测未来时都表现出审慎，但总体而言，它们的目前状态都还不错。大众汽车首席执行官迪斯（Herbert Diess）警告说，"不断增长的保护主义是全球化汽车工业的巨大挑战。"西门子全球总裁凯飒（Joe Kaeser）也表示，地缘政治和地缘经济破坏了"原本积极的投资情绪"。

就高度依赖中国市场的汽车工业而言，其前景令人忧虑。戴姆勒已在18个月内发出4次盈利警告，而今年第一季度首次出现自2009年以来的首次季度盈利下降。无独有偶，宝马公司今年第一季度也出现了10年里首次盈利下降的局面。

德国ING银行首席经济学家布热斯基（Carsten Brzeski）认为，目前对德国出口最具破坏性的是在全球蔓延的不确定性，它已导致多个欧洲国家的经济陷于瘫痪。"如果朝前看，可以肯定的一点是，德国的出口掌握在美国和中国手中。"

中资降低在欧投资

与此同时，中国企业在扩张的道路上放慢了速度。据安永会计师事务所就中国投资进行的半年期调研显示，今年上半年，中资公司一共出资24亿美元收购欧洲企业或者购买欧洲公司的股份，同去年同期相比下降了80%。 收购案虽然有81例，但涉及的多半是小型业务。

在德国，中资投资额仅有5.05亿美元，而去年同期的数字超过100亿欧元。企业咨询专家认为，其中最重要的原因是中美贸易战导致的中国经济放缓，在此之前的2016年，中资在欧洲一年内的收购总额曾超过850亿美元。