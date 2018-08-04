中美贸易战正热 东盟国家思对策

(德国之声中文网) 世界经济论坛东盟峰会9月11日至12日在越南首都河内举行，会中一个焦点是中美贸易战对这个区域的影响。

这次论坛以「企业家精神和第四次工业革命」为主题，关注如何适应所谓的「颠复性技术」，如自动化和人工智能这些可能取代人类就业机会的技术。

东盟国家领导人，包括印尼总统佐科维多多、柬埔寨新当选的强人首相洪森和缅甸实际的领导人昂山素季都亲自出席。除了东协国家，韩国和日本外交部长也参与主持会议，讨论朝鲜紧张局势和区域安全问题。

越南外交部部长裴青山 (Bui Thanh Son)表示，越南是与世界经济论坛签署并实施公私合作模式的首个东南亚国家，为越南提高步入第4次工业革命能力提供必要的协助和资讯。

中美贸易战对东协有利？

华盛顿与北京之间不断升级的贸易争端引发了全球效应， 东南亚国家领导人也密切关注。许多以出口为导向的经济体可能从中获益。

贝克·麦坚时 (Baker McKenzie)在越南的执行合伙人伯克 (Fred Burke)告诉法新社﹕「东盟国家不希望太早下定论，但我认为他们觉得中美贸易战对他们有利。因为製造产线可能转移到东南亚。」

贸易战前，中国这个世界第二大经济体劳动力成本上升，已经促使产线转移至越南和柬埔寨等。在这裡製造阿迪达斯 (Adidas)鞋、H＆M T恤和三星 (Samsung)手机价格相对低廉。贸易战加速了这个进程，一些中国公司也为了避免新的美国关税转向东南亚生产，从自行车零件到床垫等都如是。

虽然中美贸易争端可能会刺激东南亚的外国投资，但有分析师警告，长期影响可能让人不那麽乐观。商业谘询机构IHS Markit的亚太区首席经济学家Rajiv Biswas向法新社表示﹕「有人担心保护主义对亚洲不利，因为这裡是一个非常出口导向的地区，更多的贸易壁垒不是好事。」

世界经济论坛表示，东盟受益于自由贸易，2007年至2014年东盟贸易增长近1万亿美元。

中美继续过招

根据美联社，一名美国商业团体代表说，中国监管单位开始推迟美国金融服务和其他公司的营业证照申请。除非中美双方达成协议，否則短期内这个状况不会改变。但是美国总统特朗普在週二(9/11)被问到中美贸易战时，还是表示会对中国採强硬立场。

于此同时，双方因为关税要求WTO仲裁的案件未解，中国又因为美国违反WTO的倾销关税要对美国祭出贸易制裁。这个提案起因于中国2013年向WTO提出诉讼，指控美国对中国机械、电子、轻工业、金属、矿物开徵一年约84亿美元的倾销税。中方认为美国商务部的倾销算法不公，拉高了美国反倾销税的税率。2016年WTO裁定美国违法。2017年美国上诉，但再次败诉。美国本该在今年8月22日前修正做法，但并未遵守WTO裁定，中国因此寻求WTO授权，准备向美国实施每年70亿美元的贸易制裁。不过双方可能得先缠讼好几年，才能确定罚款金额。

中美已经对双方价值500亿美元的商品徵收25％的关税。外界关注特朗普何时会对下一波2000亿美元的中国进口商品徵税，该政策9月6日以结束公众谘询期。

夏立民/李芊 (法新社、美联社、路透社)