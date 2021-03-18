中美峰会首日落幕 专家: 对结果不抱过多期待

(德国之声中文网) 在中美两国高级官员於阿拉斯加峰会的开幕致词中激烈批评对方政策後，部分专家认为这显示双方对这场会谈能否达成明显共识抱持相对低的期望。美国史丹佛大学胡佛研究所的台湾及印太地区专案负责人祁凯立（Kharis Templeman) 告诉德国之声，由於两国的期待都不高，他对开幕时的言词交锋不感到意外。

他说：「重要的是，双方是在一个公开且有媒体的空间发表这些言论，所以可以理解他们会在这样的场合中说一些豪言壮语，其中一个目的是要说给不在现场的观众听。」

澳洲国立大学亚太学院的讲师宋文笛则认为，双方18日在开幕式的「交锋」可被视为拜登执政下中美外交关系的「起手式」。他表示，从美国国务卿布林肯（Antony Blinken）与国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）两人近日的公开言论来看，拜登政府现在着重於巩固特朗普时期所留下的外交遗产。

宋文笛告诉德国之声：「布林肯与沙利文目前正试图巩固特朗普时期在对中政策上，制定的新基准线。我们可以预期拜登政府一开始对中国态度强硬，并藉此累积更多对中国的筹码。」

中美处于外交摸索期

在双方高官18日於阿拉斯加会晤前，布林肯与美国防长奥斯汀(Lloyd Austin) 先在日本与韩国与他们的外长与防长进行「2+2」会谈，过程中，美国与日本在东京发布联合声明，谴责中国在南中国海水域的非法诉求与非法行动，并表示对中国修法允许海监船在东中国海争议岛礁的周边开火表示担忧。

祁凯立认为，美国在与中国高官会晤前，精心策划了一系列的行程与声明，透过这些举动显示，拜登政府没有打算扭转在特朗普时期制定的对中政策，尽管这些政策引发北京不满。他向德国之声表示：「中美高官在阿拉斯加开幕时的激烈交锋，有一部分是因为中国对拜登政府不扭转特朗普时期制定的对中政策感到失望。从北京的角度来看，他们认为应该是美国要改善与中国的关系，而当拜登政府没如北京预期去行事时，北京便会不满。」

然而，祁凯立也认为双方的激烈交锋代表中美仍在互相摸索的阶段。「他们正处於互相摸索期，而他们仍有可能在世界贸易组织的贸易谈判丶气候变迁丶核不扩散与环境灾难等领域找寻合作的可能性。」

宋文笛则说，气候变迁会是双方可能展开合作的其中一个领域，但在经济脱钩部分，他预期美国在拜登的领导下会采取不同的形式。他向德国之声表示：「中国与美国在关税战与其他经济对抗的部分可能会稍微缓和，但在5G网络丶网络安全或硬科学的教育交流方面，拜登政府不太可能立即软化特朗普时期制定的相关限制。」

美国视印太地区为重要外交目标

但从美国过去一周针对印太地区展现出来的策略与发布的声明来看，祁凯立认为拜登政府确实将印太地区视为外交政策中非常重要的目标。他表示，目前华府唯一得到跨党派支持的外交共识是，美国需要将中国视为一个系统性的竞争者，而长远来看，美国能应对中国挑战的唯一途径是重新致力华盛顿在印太地区的夥伴。

他告诉德国之声：「我认为拜登政府有搞清楚外交政策的优先顺序，而他们实现外交目标的方式也很明确，特别是公开强调美国在印太地区有长期的夥伴与联盟关系。」

宋文笛认为，由於拜登政府上任後已将中国定义为最大的地缘政治挑战，而印太地区也逐渐成为一个全球各国重视的区域，所以当美国在此地区与中国势力抗衡时，不能只运用自己的能力，而是该仰赖印太地区的盟国关系，甚至寻求其他地区的盟国协助; 对美国来说，欧洲盟国将部分资源转至印太地区变得相对重要。

他说：「3月初，我们陆续看到英国丶法国丶德国与荷兰等四个欧洲国家宣布将派遣军舰到南海。另一方面，英国也表态有兴趣加入QUAD(四国会谈)，而部分QUAD成员国也开始与欧洲国家接触。随着欧洲在印太地区的利益增加，这无疑使美国更容易保持目前对中国的安全态势。」

祁凯立认为，中美阿拉斯加峰会只是一个了解对方的场合，两国在未来半年内才有可能坐下来谈更多实际的议题。他告诉德国之声：「这次会谈是由美国国务卿与中国外交部长主持，所以我们能预期他们除了说一些层次较高的话之外，也是为未来两国的互动定位。(中国外交部长)王毅与布林肯这次都是各自代表政府出席会晤，所以他们能实际操作政策的空间不多。我对这次会议的结果，并不抱太多期待。」

©2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。