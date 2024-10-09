中美商务部长通话 美方：涉及国安不容谈判

美中商务部长在这次通话中强调了各自关切的议题，中方重点对美国两项政策表达“严正关切”。双方也都提到国安，但仍有分歧。美方称，涉及国安的议题不容谈判，中国则认为“厘清经贸领域国家安全边界尤为必要”。

（德国之声中文网）美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）週二（10月8日）与中国商务部长王文涛通电话。两国各自的声明显示，双方都有意继续保持沟通，但仍有许多尚未解决的分歧。

根据美方说法，两人讨论了上个月美中商贸工作组第二次会议的内容；雷蒙多提到，美国企业界对于中国监管透明度下降、部分产业的产能过剩问题，还是抱持忧虑。

美方新闻稿写道：“美国的国家安全不容妥协……美国政府的‘小院高墙’措施，是以尽可能限缩在特定目标的方式，来保障美国国安，同时保留空间给健康的贸易与投资。”

中国商务部亦发布声明，指出这次通话是双方商务部门的“机制性沟通安排”，而王文涛“重点就美对华半导体政策、限制中国网联车等表达严正关切”。

声明称：“厘清经贸领域国家安全边界尤为必要，有利于维护全球产业链供应链安全稳定……中方敦促美方重视中国企业的具体关切，及早取消对中国企业的制裁，并改善中国企业在美营商环境。”

除了美国之外，欧盟也对中国“不当补贴”电动车产业有疑虑，并于今年10月表决通过对中国电动车加征关税。 图像来源: EU/Christophe Licoppe

今年9月初，美国商务部副部长拉戈（Marisa Lago）与中国商务部副部长王受文在天津举行美中商贸工作组的第二次副部长级会议。

据路透社报道，当时王受文说，拥有庞大人口的现代中国，对美国而言应该是“机遇”，而非“威胁”。

美方声明则强调，拉戈重申美国希望寻求对美国业界与劳工有利的美中经贸关系，且不会针对涉及国安的议题谈判。在美国看来，中国的监管不透明、非市场性的政策与措施、产能过剩疑虑，“都对美国业界与劳工带来负面影响”。

不过，拉戈也提及美中之间有商贸合作机会的领域，例如医疗保健、气候环境等。

中美两国的商贸工作组是在2023年8月雷蒙多造访中国时双方同意建立，第一次开会在2024年4月于美国华府地区举行。

美中商务关系障碍重重

美国总统拜登执政以来，对于中国在印太地区的军事扩张，以及中国对电动车、电池、太阳能板等关键产业的补贴等议题，多次表达疑虑。

美国财政部长耶伦（Janet Yellen）等官员主张，中国政府过度补贴新能源产业，带来不当的优势，扭曲了美国乃至于全球的市场，恐怕导致他国工人受到伤害。

美国政府已对中国制电动车加征关税，进口税率提高到100%；拜登更曾形容，中国政府的补贴作为并非“竞争”，而是“作弊”。

此外，美国担心中国企业透过联网汽车搜集美国使用者与基础建设的数据，因此对中国联网汽车展开调查，并考虑以国安为由，禁止在美国境内的联网汽车使用来自中国的关键软硬件。

（路透社、《南华早报》等）

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