中美吵架 致APEC宣言流产

(德国之声中文网) 以往的APEC峰会，都会在各国领导人实质性磋商后发表一份首脑共同宣言。按照今年峰会的计划，宣言本应该在周日(11月18日)会后发表。日本共同社几天前曾披露了宣言草案的部分内容，指出今年的宣言将强调市场开放，矛头直指"一切形式的保护主义以及扭曲贸易的手段"。

然而，周日的磋商会议后，首脑共同宣言却宣告流产。本该在几天前发表的部长共同宣言也毫无影踪。主办此次会议的巴布亚新几内亚方面指责美国与中国应当为此承担责任，加拿大总理特鲁多(Justin Trudeau)则透露，共同宣言流产主要是因为各国在贸易问题上的分歧。

彭斯警告债务陷阱

就在一天前，美国副总统彭斯以及中国国家主席习近平分别在大会上发言，互相指责。彭斯威胁要对更多的中国商品加征关税，还指控北京故意通过援助贷款让许多小国陷入债务陷阱。习近平则强调，中国的"一带一路"不是陷阱，而是"共享机遇、共谋发展的阳光大道"；他还警告指出，贸易战中不会有赢家。

习近平指责单边主义

中美争夺亚太影响力

今年在巴布亚新几内亚首都莫尔兹比港举行的APEC峰会，几乎全部成员国的首脑都前来参加，唯独美国只派了副总统彭斯与会。美中两国在峰会上针锋相对，也略微出乎外界的预料--就在峰会开始前不久，特朗普刚刚表示，北京方面已经就贸易冲突提出了一系列让步措施。外界原本都对本月底G20峰会期间特朗普与习近平的会晤有所期待。

而APEC峰会正式召开后则"画风突变"，习近平在演讲中猛烈抨击"美国优先"政策，认为保护主义行为注定会失败。彭斯则指责北京的"不公正贸易政策"，并强调华盛顿尽管愿意开展合作，但是"只要中国不改变路线，美国也不会改变路线。"他还建议其他亚太国家不要接受中方的援助贷款，认为这会导致主权丧失，"保护你们自己的利益，维护主权，就像美国一样，一直坚持本国优先。"目前，中国正在"一带一路"框架下拓展在亚太地区的经济影响力，而美国及其地区盟友也不甘落后。

本届峰会的东道主巴布亚新几内亚不久前刚刚决定接受澳大利亚方面的援助，铺设一条海底通信缆线。澳大利亚方面表示，此举能够防止中国电信设备巨头华为的参与、造成安全隐患。澳大利亚与美国还将共同在该国设立一海军基地。该国的电网建设，也将由美国、日本、澳大利亚、新西兰共同参与。目前，巴布亚新几内亚只有13%的居民能够使用电力。

巴布亚新几内亚总理奥尼尔(Peter O'Neill)则在峰会上对中美两国都提出了批评。他说，全世界都对两个大国的纷争感到忧虑，"两个国家现在必须坐下来一起寻找解决方案"。他认为，本次峰会没有达成共同宣言，中美两国都要为此承担责任："这是因为，房间里有两个巨人。"

文山/雨涵/(德新社、法新社)