 中美吵架 致APEC宣言流产 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.11.2018

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时政风云

中美吵架 致APEC宣言流产

即便特朗普本人并没有出席今年的亚太经合组织峰会，巴布亚新几内亚的会场内依然充满着火药味。美国副总统彭斯与中国国家主席习近平各自发表措辞强硬的演讲，其他小国则担心无法在这场大国相争中置身事外。今年的峰会，也罕见地没有发表首脑宣言。

Papua-Neuguinea APEC Gipfel (Getty Images/AFP/S. Khan)

本周日，与会各国领导人合影留念。但是首脑宣言却宣告流产。

(德国之声中文网) 以往的APEC峰会，都会在各国领导人实质性磋商后发表一份首脑共同宣言。按照今年峰会的计划，宣言本应该在周日(11月18日)会后发表。日本共同社几天前曾披露了宣言草案的部分内容，指出今年的宣言将强调市场开放，矛头直指"一切形式的保护主义以及扭曲贸易的手段"。

然而，周日的磋商会议后，首脑共同宣言却宣告流产。本该在几天前发表的部长共同宣言也毫无影踪。主办此次会议的巴布亚新几内亚方面指责美国与中国应当为此承担责任，加拿大总理特鲁多(Justin Trudeau)则透露，共同宣言流产主要是因为各国在贸易问题上的分歧。

Papua-Neuguinea Mike Pence bei der APEC Konferenz (picture-alliance/AP Photo/M. Schiefelbein)

彭斯警告债务陷阱

就在一天前，美国副总统彭斯以及中国国家主席习近平分别在大会上发言，互相指责。彭斯威胁要对更多的中国商品加征关税，还指控北京故意通过援助贷款让许多小国陷入债务陷阱。习近平则强调，中国的"一带一路"不是陷阱，而是"共享机遇、共谋发展的阳光大道"；他还警告指出，贸易战中不会有赢家。

Papua-Neuguinea APEC-Gipfel in Port Moresby | Xi Jinping, Präsident China (Reuters/M. Irham)

习近平指责单边主义

中美争夺亚太影响力

今年在巴布亚新几内亚首都莫尔兹比港举行的APEC峰会，几乎全部成员国的首脑都前来参加，唯独美国只派了副总统彭斯与会。美中两国在峰会上针锋相对，也略微出乎外界的预料--就在峰会开始前不久，特朗普刚刚表示，北京方面已经就贸易冲突提出了一系列让步措施。外界原本都对本月底G20峰会期间特朗普与习近平的会晤有所期待。

DW.COM

在巴布亚新几内的亚太经合组织峰会上，美国和中国在贸易、投资和地区安全问题上都有分歧。会员国对本次峰会达成协议的前景更不抱希望。 (17.11.2018)

在访问巴布亚—新几内亚以及会晤多个太平洋岛国领导人时，中国主席习近平显示了中国在地区不断增加的影响力。澳大利亚认为对这一发展不能视而不见了。 (16.11.2018)

一名英国外交官接受路透社採访时表示，中国渴望在太平洋扮演更重要的角色，野心众所皆知。中国与西方国家在太平洋地区的势力竞逐也让此届APEC变得暗潮汹涌。 (15.11.2018)

澳大利亚将帮助巴布亚新几内亚建立一个海军基地。澳大利亚总理斯科特·莫里森周四（11月1日）说，面对在太平洋地区日益活跃的中国，为了保护本国利益，采取了这一最新举措。 (02.11.2018)

据媒体报道，美国驻澳大利亚外交官称，美国正在试图通过提出替代性竞标方案，阻止中国电信巨头华为在巴布亚新几内亚为该国建设互联网基础设施。 (28.09.2018)

而APEC峰会正式召开后则"画风突变"，习近平在演讲中猛烈抨击"美国优先"政策，认为保护主义行为注定会失败。彭斯则指责北京的"不公正贸易政策"，并强调华盛顿尽管愿意开展合作，但是"只要中国不改变路线，美国也不会改变路线。"他还建议其他亚太国家不要接受中方的援助贷款，认为这会导致主权丧失，"保护你们自己的利益，维护主权，就像美国一样，一直坚持本国优先。"目前，中国正在"一带一路"框架下拓展在亚太地区的经济影响力，而美国及其地区盟友也不甘落后。

本届峰会的东道主巴布亚新几内亚不久前刚刚决定接受澳大利亚方面的援助，铺设一条海底通信缆线。澳大利亚方面表示，此举能够防止中国电信设备巨头华为的参与、造成安全隐患。澳大利亚与美国还将共同在该国设立一海军基地。该国的电网建设，也将由美国、日本、澳大利亚、新西兰共同参与。目前，巴布亚新几内亚只有13%的居民能够使用电力。

巴布亚新几内亚总理奥尼尔(Peter O'Neill)则在峰会上对中美两国都提出了批评。他说，全世界都对两个大国的纷争感到忧虑，"两个国家现在必须坐下来一起寻找解决方案"。他认为，本次峰会没有达成共同宣言，中美两国都要为此承担责任："这是因为，房间里有两个巨人。"

文山/雨涵/(德新社、法新社)

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