 中美关税互鬥 商人出走东南亚 | 经济纵横 | DW | 29.11.2018

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经济纵横

中美关税互鬥 商人出走东南亚

在中国经商的人们为了避免成为美国的课税对象，纷纷将厂房外移到东南亚。就算东南亚的经商环境不尽理想、就算重整供应链会耗上十年，在贸易战的阴影下，他们还是大举搬迁，认定「晚一步不如早一步」。

Vietnam Skyline von Hanoi (imago/robertharding)

越南河内市的城市十分发达，但是该国的基础建设仍然被世界银行排名到47位，比中国后27位。

(德国之声中文网) 包饰商人皮洛塔(Fred Perrotta)花了四年，才打造好他在中国的供应链。但是，美国宣布将要对中国一半的商品课征关税之后，他开始在其他国家寻找供应商。他说，大部分的事情都已经谈得差不多，就算特朗普和习近平在週五见面的时后达成协议，他也不会回头。

皮波塔只是产业外移潮的其中一环。经济学家表示，这一波外移潮是2001年中国加入世界贸易组织以来，跨境供应链最壮观的一次移转。为了确保在移转浪潮中抢夺到好的资源，将会出现强劲的竞争，重塑中国之外其他地区的供应链。

这波出走潮源自于风险趋避的心理。人们害怕美国会提高或是扩大对中国课征的关税，又害怕比别人晚一步，到时候被想要去的国家排在后位处理。

越南、泰国是两大热门目的地。但是，企业家们仍然面临许多挑战，如当地的繁文缛节、劳工品质、商业环境等。

基础建设将会对企业的经营效率产生影响。而在世界银行对各国基础建设的评比当中，中国排在第20，泰国排名第41，越南第47。

路透社采访了东南亚多个国家、不同行业的人。

越南的不动产商BW企业说，十月开始，房产需求上升，现在所有的厂房都已经满租。「制造商来自全世界，但他们都有在中国设厂，现在他们想要在这边生产，越快越好。」销售业务楚昂(Chris Truong)回应路透社记者。

泰国的一家电子公司SVI Pcl表示，最近实在有太多公司前来洽询，他们不得不淘汰一些选项，最近才选出几家老客户，进行四笔价值1万亿美金的交易。「贸易战对我们有好处。」CEO 彭萨(Pongsak Lothongkam)说。

一个美国的自行车生产商肯特国际(Kent International Inc)正在考虑将他们的中国厂房转移到东南亚国家。和许多投资者一样，他们也展现了对柬埔寨的兴趣。「我们在美国有很大的市场。」公司的执行长凯姆乐(Arnold Kamler) 说:「我们没有别的选择，越快把业务从中国转出去，对我们越好。」

这一波供应链的大重组，加速中国朝向服务导向、消费导向、高科技产业去发展经济。「我们正在经历我们这个世代所遭遇过的，采购面最大的困境。」美国服装类鞋类协会的副执行长雷莫(Stephen Lamar)表示，「现在我在业内最常听到的话是: 我们一直都说要摆脱对中国的依赖，现在真的必须这么做了。」

服务导向、非技术密集、附加价值低的产业若要迁厂，总会比附加价值高、运输或高科技产业来得灵活迅速。对运输或高科技产业这类型的企业而言，要重新找到价格与中国匹敌的研发团队，需要花上至少十年。中国的产业多样性与复杂性使得它十分难以被取代。

大部分的企业都对于週五G20特习见面不太乐观，不认为双方见面有助于消除贸易争端。

美国贸易代表莱特海泽(Robert Lighthizer)週三表示，由于中国现正对美国汽车课征40%的关税，他正在盘点有哪些对中国汽车课税的工具。在贸易战当中，中美的关税节节升高。现在美国对中国汽车课征的关税，是在一般2.5%的关税上，另外加上25%。中国则是对美国以外的所有国家都降税15%，唯独对美国汽车施加25%的报复性关税。

中国出口资料看不出贸易战的冲击，但经济学家认为，背后原因是企业用尽心思避免被关税波及。

罗法/夏立民(路透社、法新社)

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