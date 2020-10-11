中日东海局势危险升级

（德国之声中文网）从10月的第二个星期日开始，两艘中国海监船在尖阁诸岛周围的领海（即12海里范围内）停留了57小时39分钟，中国称尖阁诸岛为钓鱼岛。

中国海监船因此打破了7月份在该海域逗留39小时23分的纪录。这两次出现在钓鱼岛（尖阁诸岛）附近的中国船只都靠近日本渔船，对日本海岸警卫队要求离开该海域的要求置之不理。当然，与中国目前和印度的领土争端相比，这些事件似乎无足轻重。但观察家们认为中国在争议地区的活动有了新的质变，可能会导致北京和东京之间的关系恶化，并危及东亚的稳定。

军事专家、伦敦皇家学院日本部负责人阿莱西奥·帕塔拉诺（Alessio Patalano）说："东海正在酝酿着一场风暴。" 自2012年日本将钓鱼岛（尖阁诸岛）部分岛屿国有化以来，中国海监船多次闯入该岛海域，并在该地区显示其存在。自2019年以来，中国对该地区的立场更加旗帜鲜明。这一年，中国船只在282天内进入该岛屿附近海域1097次，比以往任何时候都更加频繁。帕塔拉诺分析说，随着今年中国船只在该海域逗留和与日本船只对峙时间的延长，中国在该海域的活动进入了一个新阶段。"中国开始积极挑战日本对该海域的管理。

2013年中日两国海警船在东海争议水域对峙

不战而屈人之兵

帕塔拉诺认为，北京在东海推行的是三阶段战略。在习惯效应的作用下，中国在该岛屿的存在已经被"正常化"之后，现在开始通过加强执行自己的法规，比如通过靠近来威胁日本渔船，以逐步加强中国的主权要求，进而最终完全控制该地区。日本的安全专家本来没有想到这个事情会来得这么快，在他们看来，这是一、二十年后才会发生的事情。但现在却在十年内爆发，完全超乎他们的意料。这位专家说："中国希望取代日本对这些岛屿行使主权，同时尽可能避免武装冲突。"

进入中国东海地区看来显示了中国作为世界大国的自我意识在加强。日本政府深知这一挑战。在新的《防务白皮书》中，它以前所未有的尖锐方式提出了中国对尖阁诸岛的威胁。白皮书指出，中国当局正在 "无情地 "推行对这些岛屿的主权，并以不断增加海上活动破坏现状。在7月份提交的白皮书时，时任防卫大臣河野太郎（Taro Kono）表示，如果局势进一步激化，可能导致日本使用军事手段。

相互试探对方底线

菅义伟接替安倍晋三成为日本首相也对近期的事态升级起到一定的推动作用。9月25日，日本新首相在与中国国家主席习近平的首次电话交谈中，直接谈到了东海局势。仅仅一周后，中国政府通过上线"数字博物馆" 强调其对钓鱼岛的主权要求。两周后，中国海警在钓鱼岛海域进行了迄今为止最长时间的停留。而日本采取的唯一反应是宣布将借助卫星数据更精确地测量这些岛屿。

中国此举被看作是对日本新政府的一次试探。横须贺亚太研究委员会的迈克尔·麦克阿瑟·博萨克（Michael MacArthur Bosack）说："对中国来说，这是一种低风险的方式，目的是看看日本新政府的反应。"。毕竟，目前还不清楚日本新政府是否想以其前任安倍的方式与中国打交道。美国战略与国际研究中心的马修·古德曼（Matthew Goodman）将其对中国的三条行动原则概括为 "尽可能合作、必要时采取预防措施、在地区和全球规则制定中发挥领导作用"。

这或许是中国对日本的试探作出的回应。菅义伟上台后与习近平的第一次接触不仅没有表示友好和善意，而是立即谈到钓鱼岛海域的紧张局势和中国对香港的安全法问题。两周前，日本与美国、印度和澳大利亚举办了 "四方安全对话"(Quadrilateral Security Dialogue，简称Quad)，旨在以 "自由开放的印太 "为口号，反击中国在亚太海域谋求主导权。菅义伟上任后的第一次出国访问，就带着同样的目的去了越南和印度尼西亚。

黯淡的前景

东海紧张局势的加剧具有全球意义。日本将保卫钓鱼岛视为美日同盟条约保护内的义务，并寄希望于美国的军事支持。华盛顿方面则一再保证，它将保卫这些岛屿不受中国的入侵。在这种背景下，华盛顿新美国安全中心（CNAS）在三个月前对东海战争做了在线兵棋推演。

美国新防御中心国防小组负责人苏珊娜·布鲁姆（ Susanna Blume）认为，" 风险很多。谁能在这场实力竞赛中胜出，谁就有可能打造亚太地区未来十年的格局。"

在"2030年东海危机"在线兵棋推演中，50名中国士兵占领了钓鱼岛群岛中的一个岛屿后，宣布50海里海域为领海区域。中国在岛礁周围部署了驱逐舰、潜艇、无人机和飞机，在中国大陆中程导弹处于战时状况。

之后，日本组建了一支入侵舰队。同时，美国的两艘航空母舰以及潜艇和战斗轰炸机也赶来履行对日本的防卫义务。400多名参加推演的网友对可能采取的战略如黑客攻击进行了投票。最终，这场虚拟的战争升级为一场激烈的军事冲突，中国在损失惨重的情况下仍然保住了被占领的岛屿。

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