中国驻欧盟高官谈秦刚：做错事免职不足为奇

（德国之声中文网）中国驻欧盟使团团长傅聪接受彭博新闻采访时，罕见地就中国前外长秦刚被去职一事公开发表评论，他认为这种人事变动并不稀奇。他表示，一些欧洲政治人物也有被免职时的时候，他补充说：“如果他们做错了什么，那结果就是这样，但这并不意味着中国政策上的任何改变。”他也不认为这会影响他的工作。

彭博社指出，尽管在欧洲会有官员因犯错被免职，但他们通常不会完全从公众视野中消失，然而秦刚下台后再也没有露过面。2023年，消失了大约一个月后，中国外长秦刚去年7月末被免去职务。在他消失的时间里，舆论不断发问"秦刚去哪儿了？"而官方语焉不详，更是引发巨大猜想、催生各种传闻。中国外交部先称"身体原因"，后来便是"没有可提供的信息"。

任期最短、年纪最长、脾气很差……那些年，中国的外交部长们 首任外长 提到周恩来，可能许多人马上会想到他是中国国务院首位总理，其实他也是中国首位外交部长，兼任外长约9年的时间。国务院总理兼任外交部长，这也是中共史上唯一的一次。

任期最短、年纪最长、脾气很差……那些年，中国的外交部长们 首次亮相国际舞台 朝鲜战争之后，周恩来1954年率领代表团前往日内瓦，这是中华人民共和国成立后首次在国际舞台上上亮相。他也接待过美国前国务卿基辛格，以及首位访华的美国总统尼克松。

任期最短、年纪最长、脾气很差……那些年，中国的外交部长们 任期最长的外长 陈毅是周恩来之后的中国第二任外长，这位曾赴法国勤工俭学的外长也是在职时间最长的中国外长，根据中国外交部网站，从1958年至1972年，他担任外长约有14年的时间。图为刘少奇（图左）、陈毅和奥地利医生罗生特在1941年的合影。

任期最短、年纪最长、脾气很差……那些年，中国的外交部长们 “乔的笑” 1971年中国重返联合国，联合国大会这年通过第2758号决议，"承认中华人民共和国政府的代表是中国在联合国组织的唯一合法代表，决议通过后，时任外交部副部长的乔冠华笑逐颜开。中华民国代表团表示不再参与任何联合国的会议，指联合国成立时的信念已遭背叛"，全体团员走出会场。他被视为才子，因为同四人帮的关系，最终黯然谢幕。

任期最短、年纪最长、脾气很差……那些年，中国的外交部长们 “脾气不好“外长 2003年至2007年担任外交部长的李肇星因常常在记者会上引用古诗句或自己的诗，被称为“诗人外交家”，《同一个世界，同一个梦想》这首奥运歌曲就是由他作的词。同时，他也因言语犀利，善于辩论有着“铁嘴外交官”的外号。李肇星多次表示自己的脾气不好。他极有个人风格，在台湾问题上立场强硬，曾说过陈水扁小小“地方官”不值一提。图为李肇星在北京与欧盟的外交关系委员瓦尔德纳会面。

任期最短、年纪最长、脾气很差……那些年，中国的外交部长们 顶级up主 令人意外的是，去年年初年已八旬的李肇星入驻B站当了UP主。根据中国新闻网报道，在发布的视频中，李肇星在视频中聊自己的故事，聊人生经验。有网友留言表示这是B站最厉害up主了，没有之一。李肇星还和网友在评论区进行过互动。

任期最短、年纪最长、脾气很差……那些年，中国的外交部长们 历任外长 自中共建政以来共有12名外长，根据中国外交部网站，他们分别是周恩来、陈毅、姬鹏飞 、 乔冠华、黄华、吴学谦、钱其琛、唐家璇、李肇星、杨洁篪、王毅和刚刚被免职的秦刚。目前秦刚仍然留任国务委员，中国外交部网站已经撤下关于秦刚的内容，外交部长的页面则显示“信息更新中”。

任期最短、年纪最长、脾气很差……那些年，中国的外交部长们 任期最短外长 秦刚消失1个月后，中国官方本周宣布免去他的外长职务，并由中共中央外事办主任，前外长王毅再任外长。外界并不知道秦刚被解职的具体原因，不过人们知道的是，他是中共建政以来任期最短的外交部长。秦刚去年12月30日才被任命为外长，整个外长任期仅半年左右。

任期最短、年纪最长、脾气很差……那些年，中国的外交部长们 官场大地震 免职决定宣布之前，现年57岁的秦刚是半个世纪以来中国最年轻的外交部长，曾在三个月内连升两级，被看作是习近平的心腹。秦刚原是王毅的接班人，现在反被年近70的王毅取代，后者再度成为中国新外长。

任期最短、年纪最长、脾气很差……那些年，中国的外交部长们 前外长回归 王毅2013起担任中国外长直到2022年被秦刚接替，在长达近10年的任期间，中国政府的外交风格发生了明显的转变，王毅因此被外界视为战狼外交的主要实践者。

任期最短、年纪最长、脾气很差……那些年，中国的外交部长们 年纪最长的中国外长 新上任的老将王毅今年10月将满70岁，在秦刚之前，他已经担任了10年的外长，时隔半年再次重掌外交部，这样的人事变动颇不寻常。有分析人士认为，事发突然，眼下中国外交工作正吃紧，外长职务不能长时间悬空，官方必须尽快任命外长，但考虑到王毅的年龄和精力，这个安排可能是过渡性的。联合早报指出，外界此前曾热议现任外交部副部长马朝旭，以及中共中央对外联络部部长刘建超是接替秦刚的热门人选。



傅聪在采访中还提到了欧盟对中国电动车制造商的反补贴调查，他表示相关调查是“不公平”的。他透露中国正与欧盟进行合作调查，"因为我们确实希望避免双方不得不采取贸易措施的情况"。他指出，欧盟对本土企业提供了许多补贴，并表示如果中国采取与欧盟相同的做法，"有很多事情可能会面临调查"。

去年10月，欧盟委员会宣布正式启动针对中国产电动汽车的反补贴调查，并称已经掌握“充分证据”。调查须在13个月之内完成，冯德莱恩称如果能够证明存在扭曲市场的不公平竞争，欧盟将“果断采取行动”。中国商务部回应称，此举缺乏充足证据，不符合世贸规则。

路透社本月早些时候报道，欧委会的调查人员将在未来几周对中国汽车制造商进行调查，该调查旨在确定是否要征收惩罚性关税，保护欧洲本土电动车车制造商。据两名消息人士透露，调查人员将到访比亚迪、吉利和上汽。

欧盟正努力减少对这个世界第二大经济体的依赖，特别是对其绿色转型所需的材料和产品。

（路透社等）

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