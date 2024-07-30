中国风电设备进驻德国沿海

汉堡一家投资公司希望让中国风电企业来为德国一家风力发电场提供设备，但这一计划已经引起了安全问题专家和德国及欧盟政治家的警觉。

（德国之声中文网）要想搞清楚一家中国企业究竟有多深的政府背景，几乎是不可能的事情，因此同中国企业合作时，产生顾虑也就在所难免，而当相关合作涉及敏感基本设施的软硬件配置时，尤为如此。也正因为如此，对于移动通讯网络是否可以使用中国通讯设备供应商华为和中兴的软硬件设施的问题，已经在全球许多国家引起了争论。

德国政府也对此做出了回应。今年7月11日，德国内政部宣布，“至迟在2026年底前，德国5G核心网内，必须停止使用华为和中兴配件，而已经安装的，则须在2029年前拆除完毕。”按照德国内政部的说法，移动通讯网络属于“敏感基础设施”，因为移动网络对德国的能源供给、交通、医疗和金融领域至关重要。

风力 – 重要的能源

在此背景下，投资公司Luxcara委托中国企业“明阳风能”在德国近海修建风力发电场的计划，自然就引起了激烈的争议。能源供给也属于敏感领域，而德国电力供给中，风力发电所占的份额也越来越高。

德国联邦统计署今年七月提供的数据显示：今年头三个月，风力发电在德国总发电量的占比已经高达38.5%。没有任何一种发电方式比风电发展更快。

德国外海拟建的一座风力发电场计划使用“明阳”的涡轮机。 图像来源: Mingyang Smart Energy

为什么偏偏选中了“阳明”

那么， Luxcara为什么偏偏选择中国企业“阳明”在德国北海兴建风力发电场呢？ Luxcara高级咨询师豪格维茨（ Lars Haugwitz）对德国之声表示：我们做决定的核心因素是风力发电机的功率，而做决定的基础则是对各家企业竞标资料的全面审核。最终，明阳是唯一一家能够保障在2028年前提供1.85万千瓦发电设备的企业。”

在建造海上发电设备方面，欧洲主要有两家供应商：丹麦的Vesas以及西门子旗下的德国西班牙合资企业 Gamesa。来自《商报》的信息显示，德国其他一些风力发电场运营商也正在同中国企业洽谈合作事宜，其中包括来自埃森市的莱茵集团(RWE)。之所以同中国企业谈合作，是因为风力发电机的需求量极大，而欧洲企业根本无法满足市场需求。

回应德国之声问询时，RWE只是表示，该公司旗下的海上风力发电场并没有使用来自中国的风力发电机，今后建设新的海上风电场时也只会考虑同成熟供货商的合作。该公司一名女发言人表示，“风电行业必须搞清楚，亚洲供货商能够提供哪些产品，这些产品是否能够满足质量、安全性以及经济效益的要求。”

中国的慷慨补贴

Pure ISM 是一家专门从事可再生能源信息安全性研发的企业。企业经理坦腾（ Michael Tenten）表示，来自远东的企业之所以在新技术领域非常具有竞争力，原因有很多，其中“供货速度快是一个重要原因，而最终选择中国企业，则往往都同经济考量有关。”

在中国，绿色能源技术得到了政府的慷慨补贴。《商报》援引基尔世界经济研究所的一项调研报道称，2022年，中国新能源领域上市企业中的99%，都得到了政府的直接补贴。此外，政府还向企业提供了其他优惠，比如方便上述企业获取关键原材料，强制合资企业转让技术以及在公共招标活动中提供支持等等。

在建造海上风力发电场方面，中国积累了丰富经验。图为中国北方沿海的风力发电设施。 图像来源: Yang Shiyao/Xinhua/IMAGO

基尔世界经济所的调研显示，中国电动车企业比亚迪也得到了高额政府补贴。该研究所的多泽（Dirk Dohse ）对《商报》表示：“比亚迪的例子很能说明中国政府为绿色技术提供补贴的力度和规模。”他表示，政府为电池领域提供的补贴也能令比亚迪从中获益，因为这样一来，该企业就可以获得价格优惠的零配件。

慷慨的政府补贴也令“金凤科技”和“阳明”等中国风能企业从中获益。多泽表示：“在价格方面，欧洲企业往往无法同中国企业竞争，但如果没有了这些补贴，相关的产品就会变得昂贵和稀缺，而这些产品恰恰是德国绿色转型所需要的。”

安全隐患

这些获得政府补贴的中国产品，让欧洲完全看不到竞争取胜的希望。但对中国供货商的疑虑还另有原因：数据安全。对信息技术专家坦腾来说，问题显而易见：“设备制造商一般都有自己的控制中心来监控他们建造的风电场。只要这些控制中心不在德国，从境外对设备运营施加不良影响的可能性无法消除。”

德国内政部：2026年起，5G核心网不得使用华为及中兴设备。 图像来源: Roberto Pfeil/dpa/picture alliance

不过，对 Luxcara公司来说，数据安全方面的担忧显然并不构成障碍：“对机组的整个操控和维护程序，都会在德国境内完成，不会有数据被直接传输给设备制造商。”



对坦腾来说，数据安全方面的风险是现实存在的，但这种风险并不具有紧迫性。他对德国之声表示：“我目前还不知道有任何中国制造商计划或打算在我们这里安装这样的控制中心。”

他表示，对德国来说，关键是要确保设备功能性和安全性的最高标准。“我认为，风力发电机的稳定和安全运行对于保障持续而可靠的电力供给和确保供电安全至关重要。”

非洲绿色能源的样板 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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