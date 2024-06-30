中国颁布条例加强对稀土资源的管控

中国宣布加强对稀土这一战略资源的管控。周六公布的《稀土管理条例》规定稀土资源属于国家所有，要求建立产品追溯制度，严格流通管理。这一宣布恰逢欧盟宣布对中国电动汽车加征临时关税之际。

（德国之声中文网）中国政府周六（6月29日）发布了旨在以国家安全为名义保护中国稀土储量的规定，以此加强国家对战略资源的管控。

据新华社报道，中国国务院总理李强签署国务院令，公布《稀土管理条例》，自2024年10月1日起施行。

《条例》对稀土的开采、加工和流通做出限制规定。

稀土是包括镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪、钇在内的17种金属化学元素的合称。稀土应用广泛，从智能手机到电脑零组件，从半导体到电动汽车，很多行业的生产过程都离不开稀土。

中国是全球最大的稀土加工国。

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中国国务院周六公布的《稀土管理条例》明确规定，“稀土资源属于国家所有，任何组织和个人不得侵占或者破坏稀土资源，国家对稀土资源实行保护性开采”。

《条例》要求完善稀土全产业链监管体系。“规定对稀土开采和稀土冶炼分离实行总量调控，并优化动态管理。进一步规范稀土综合利用，建立产品追溯制度，严格流通管理”。

路透社指出，中国宣布加强对稀土资源的管理恰逢欧盟宣布对中国电动汽车加征临时关税之际。

欧盟方面经调查发现，中国电动车接受不公平的国家补贴造成价格扭曲。向中国的电动汽车加征关税以防止大量廉价的中国电动车泛滥欧洲市场，伤害欧洲本土的汽车工业。

美国已先于欧洲，在今年5月就宣布对中国电动车征收的关税从25%增加至100%。

去年，中国已经对用于芯片行业的锗和镓元素实施了出口限制并称这是出于对国家安全和国家利益的考虑。此举引发了外界的担忧，担心这可能会加剧紧张局势，特别是美国和中国之间的紧张关系。

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（路透社）

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