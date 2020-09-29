 中国进出口强势增长疫情损失几近弥平 | 经济纵横 | DW | 13.10.2020

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经济纵横

中国进出口强势增长疫情损失几近弥平

尽管新冠疫情仍在全球肆虐，中国的进出口却显现出强劲的增长势头。种种迹象显示，中国的对外贸易已经恢复至疫情爆发前的水准。

China Lianyungang | Wirtschaft | Handelshafen (Imago Images/W. Chun)

资料图片：连云港集装箱码头

（德国之声中文网）今年九月，中国外贸明显增加。种种迹象显示，中国对外贸易已经摆脱了新冠疫情的影响，呈现出强劲的增长势头。中国海关总署周二在北京宣布，中国对外出口额比去年同期增加了9.9%。而进口额则在同一时间段内增加了13.2%。今年九月，中国进出口总额高达4430亿美元。

中国的官方消息称，今年春季新冠疫情所造成的损失在第三季度结束前全部得到弥补。今年一月至九月的出口额，如以美元结算，同比仍降低1.8%。但以人民币结算则同比增加0.7%。得益于封城、强制隔离以及禁止入境等极其严厉的防疫措施，中国在较短的时间内控制住了新冠疫情。因此，中国的经济生活也比其他国家更快得以恢复。

中国汽车市场活力十足

今年九月，中国汽车市场的局面也进一步趋于稳固。整个九月份，总共销售了194万辆轿车、SUV以及小型多用车辆。中国乘用车联合会（PCA)周二在北京表示，九月汽车销量比去年同期增加了7.4%。就此，中国汽车销量已经连续三个月实现同比增长。不过，由于年初疫情的沉重打击，今年汽车销量总体仍将保持已连续三年的下滑态势。今年头九个月，汽车销量同比减少了12.5%。

中国是国际汽车行业的希望所在。今年年初，新冠疫情曾使中国经济一度陷入停顿。不过，同欧美厂家相比，中国汽车厂家很快就得以恢复生产。中国汽车工业协会（CAAM）上周发布的数据也显示，今年九月，中国汽车工业继续保持上个月两位数的增长势头。根据该协会的数据，汽车销量与去年同期相比增加了13.3%。同乘用车联合会不同，中国汽车工业协会发布的数据中也包括载重车辆和商用车辆。

  • Deutschland Stuttgart | Daimler-Werk in Untertürkheim (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

    新冠危机中的汽车业：创伤与重启

    盈利大降

    盈利锐减78%。——这是德国汽车生产商戴姆勒今年首季的经营结果。虽然尚有6.17亿欧元盈利，但戴姆勒已实施应急措施。首席财政官威廉（Harald Wilhelm）强调，最优先任务是确保支付能力。戴姆勒已取消原定年度展望目标。他指出，鉴于新冠危机，已无法预估需求、供应链及生产。

  • Symbolbild Großer Lkw-Kartell-Prozess in München (Imago Images/A. Hettrich)

    新冠危机中的汽车业：创伤与重启

    降幅20%

    戴姆勒的载重车生意受创尤重。今年头3个月，戴姆勒载重车在全球销售减少幅度达20%；同期，旗下轿车品牌梅塞德斯-奔驰全球售量减少15%。而车店和工厂只是在3月份才全部关闭。

  • Arbeiter bei Mercedes-Benz (picture-alliance/dpa/S. Kahnert)

    新冠危机中的汽车业：创伤与重启

    停摆结束后

    停产4星期后，本周一（4月20日）起，戴姆勒重又启动了大部分生产线。此外，从4月6日起实行短时工作制，并暂定实施至月底。全德境内17万员工中有约80%受不同程度影响。

  • Coronavirus | China wird die Sperrung von Wuhan Coronavirus beenden (Getty Images/AFP/STR)

    新冠危机中的汽车业：创伤与重启

    首批恢复

    轿车市场的复生已最先在中国出现。此图上显示的是东风-本田工厂的工人在休息。3 月份，中国国内汽车销售量减少48%，而2月份，降幅尚超过80%。戴姆勒在华生产基地目前几乎都已重新开工。

  • ID - Workshop bei VW Sachsen (Oliver Killig)

    新冠危机中的汽车业：创伤与重启

    重返流水线

    大众员工们也重返流水线，至少是在茨维考（Zwickau）：因冠状病毒疫情停顿5个多星期后，本周四，当地大众工厂逐渐复产。自去年11月起，在这个位于萨克森州的工厂开始生产承载着大众希望的全电动车ID3。位于开姆尼茨（Chemnitz）的发动机工厂也将逐步开足马力。

  • Deutschland Wolfsburg Coronavirus (picture-alliance/dpa/C. Stratenschulte)

    新冠危机中的汽车业：创伤与重启

    大众总部

    位于沃尔斯堡总部所在地的规模巨大的大众工厂定于下周一起重新启动生产线。在埃姆登（Emden）和汉诺威的工厂定于同一天复工。为此，大众将采取严格卫生措施，其中包括缩短清洁间隔时间。在无法保持1.5米人际间距离的场所，员工们必须佩戴口罩。大众通报说，为此，计件工作频率将明显放慢。

  • Renault in Frankreich (picture-alliance/dpa/C. Ena)

    新冠危机中的汽车业：创伤与重启

    储备金缩水

    法国汽车生产商雷诺也深受冠状肺炎疫情打击。这家康采恩在巴黎通报说，今年首季，雷诺销售量减少四分之一以上，经营规模缩小近20%，用于汽车业务的现金储备骤降三分之一至103亿欧元。

  • PSA - Peugeot - Citroen (picture-alliance/AP Photo/J. Brinon)

    新冠危机中的汽车业：创伤与重启

    匹配健康保护措施的复工计划

    雷诺在本国的竞争对手标志雪铁龙集团的境况亦同样糟糕：今年首季，该集团售车62.7万辆，同比减少29%。与其它生产商一样， 标志雪铁龙也在为复工复产做准备。不过，康采恩方面尚在就复工计划和健康保护措施与员工代表们谈判。

  • Motor Mobil 30-18 Online-Startbilder | Fiat 500 (DW)

    新冠危机中的汽车业：创伤与重启

    危机中心

    长时间里成为新冠危机中心的意大利可能从5月4日起逐步重新开工。菲亚特/克莱斯勒亦然。有着悠久传统品牌的这家汽车康采恩尤其遭受重创：3月份，销售遽减76%。作为比较，整个欧盟同期汽车销量辆减少55%。


与此同时，中国还是大众、戴姆勒、宝马等德国汽车厂家最重要的市场。奥迪、宝马和戴姆勒上周已经发布了第三季度的销售数据，其中中国市场的销售量均非常看好。

更多阅读：北京车展：德国车企对在华业务持乐观态度

国际货币基金：全球经济形势看好

国际货币基金组织将于周二晚些时候发布最新的全球经济展望。一般认为，该机构对今年的经济预估将比此前乐观。中国经济在疫情后得以迅速恢复，德国经济受疫情的影响程度也远远低于预期。尽管如此，2020年全球经济的跌幅仍将创下记录。专家们预计，2021年全球经济将出现明显复苏。与此同时，新冠病毒感染人数攀升以及疫苗研发过程中可能出现的问题，则是经济复苏过程中面临的风险因素。

更多阅读：经合组织：疫情应对政策得力，全球经济好于预期

 

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