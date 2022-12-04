 中国芯片提案引反弹 美放宽限制 | 经济纵横 | DW | 07.12.2022

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经济纵横

中国芯片提案引反弹 美放宽限制

美国参议员修改了一项对美国政府及其承包商使用中国芯片的提案，在最新版本中放宽部分限制。此前美国商会曾对提案提出反对。

中国制造的芯片在全球各地都得到广泛使用

中国制造的芯片在全球各地都得到广泛使用

（德国之声中文网）根据路透社引述美國一份最新草案，新草案文本日期为12月1日，相较之前的提案，新版本不再禁止承包商使用中国企业生产的芯片，法律生效规期限也从第一个版本的即时推后至2年至5年。专门从事联邦合同的律师罗宾·巴罗斯（Robyn Burrows）在阅读新草案的摘录时表示： “文本并没有明确禁止承包商自己使用目标半导体产品。”

今年9月，美国参议员查克·舒默（ Chuck Schumer）和对华鹰派参议员约翰·科宁（John Cornyn）共同提出的一项提案，要求禁止美国政府机构及承包商使用中国制造的半导体产品，包含\由中国制造商长江存储（YMTC）、中科曙光（Sugon）制造的芯片。

中芯国际SMIC生产的产品在全球各地都得到广泛使用，比如手机和汽车等领域，不过它们很难被识别，因为芯片上通常没有标明制造厂家。

参议员希望将9月推出的提案纳入今年《国防授权法》（NDAA）的最终版本。该文件引发了美国商会和其他贸易团体的批评。他们在上个月的一封信中表示，对公司来说，确定产品是否含有中国厂商生产的芯片不仅成本昂贵，也并不容易。美国政治新闻网站Politico报道，信中还说，强迫公司从常见的电器，比如烤面包机中根除中国芯片，这项艰巨的任务并不会促进美国国家安全。

缺芯威胁着整个汽车产业

美国国会预计本周敲定议案最终文本。

路透社报道，中国驻华盛顿大使馆表示“坚决” 反对美国在立法中加入对中国不利的内容，并表示：“商会的信表明任意扰乱和破坏全球产业链......不符合任何人的利益。” 

今年10月7日，美国商务部产业和安全局（BIS）修改出口管制条例，限制向中国出口多款用于人工智能及超级计算机的芯片，同时收紧向中国公司销售用于生产半导体的设备。

彭博社报道，中国商务部正在帮助其国内公司通过美国的最终用途检查，通过检查后，公司才能从“无法验证名单” （unverified list）中被删除。从今年10月7日起，“无法验证”名单上的中国公司有60天时间来证明他们的产品不会用于军事用途，否则就有可能被列入美国黑名单，被禁止与美国企业或未经华盛顿许可而利用美国技术的企业进行生意往来。

长江存储、上海微电子装备等公司都在这份名单之列，知情人士透露，他们60天的期限已于12月5日到期，但预计美方暂不会有消息宣布。此外目前尚不清楚哪些中国公司已经接受了美国的终端用途检查。美国商务部的一位发言人没有回应评论请求。

拜习同框! 两人见面说了什么

拜登政府针对中国获取半导体技术和工具的渠道实施广泛限制以后，中美关系在10月份进一步恶化，一些分析人士认为两国和解的可能性不大。不过，美国总统拜登和中国国家主席习近平上个月在印尼巴厘岛举行的G20领导人峰会期间会面，给双方在气候变化等共同利益领域重新合作打开了大门，然而，在台湾、香港、南中国海等更深层次战略问题上，中美分歧仍然存在。

 

（路透社，彭博社等）

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