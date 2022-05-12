防技術落入北京 美國商務部審查向中國芯片出口

（德國之聲中文網）美國商務部一名高級官員週四（7月14日）在國會聽證會上表示，拜登政府正在審查向中國出口一些半導體芯片的政策，以確保先進的技術知識不會最終落入北京手中。

「很顯然，中國尋求透過竊取美國知識產權，而提升其半導體技術。」在週四的聽證會上，美國共和黨參議員戴恩 (Steve Daine) 針對如何阻止中國竊取美國的先進半導體技術，向商務部官員提問。

美國商務部負責出口管制的工業和安全局局長埃斯特維茲（Alan Estevez）作證時提到，拜登政府「正在對這些政策進行全面審查」，確保先進技術不會落入北京。

「對此還有一個跨機構的審查流程。我們在允許可以向中國供應的最敏感的半導體和製造這些產品的工具及技術，是有一條紅線的，」他說。

美國政府官員於週三（13日）赴國會呼籲兩黨議員儘速通過一項大型技術投資法案。商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）敦促議員能通過對於半導體行業的預算撥款，增加美國在高科技研究和製造業方面所投入的資金。

雷蒙多說：「這對國家安全至關重要，美國必須要在這些技術領域，特別是半導體芯片方面處於領導地位」。

她認為，該法案須在8月休會前通過，因為有一些芯片公司表示，若國會不能很快批准這筆資金，他們可能會放棄在美國設立新工廠的計劃。

然而，參議院共和黨領袖麥康納（Mitch McConnell）揚言阻擋芯片法案過關。他不久前曾指出，倘若民主黨要推動協調法案，就不會有兩黨支持的美國創新及競爭法案（USICA）。

至於共和黨提出願意合作的條件，在於民主黨不得推動另一項帶有黨派色彩的處方藥和氣候法案，認為這會讓中小企業增加賦稅，打擊美國經濟。但遭到民主黨駁回此要求。

雷蒙多週四表示，拜登政府將支持削減的立法版本，以提高美國半導體行業並提高與中國的競爭力，國會在下週需要採取行動。

一位消息人士週四向《華爾街日報》表示，參議院多數黨領袖查克·舒默（Chuck Schumer）告訴幕僚，預計最早將於下週二對一項精簡的中國競爭法案進行表決。該法案至少將包括為半導體行業提供數十億美元的補貼和投資稅收優惠，以促進美國芯片生產。

（路透社、美聯社、《華爾街日報》）

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