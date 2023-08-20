中国经济停滞 德国企业受到双重压力

（德国之声中文网）Metzler资产管理首席经济师沃克（Edgar Walk）向《明镜周刊》表示，中国房地产危机不单令中国国家领导层警醒，也对德国和世界经济带来影响。

他表示，从房地产业来看，碧桂园等诸多房企已经没有储备资金，无法再支付其债务。而中国经济过度依赖房地产业。

沃克分析中国的经济模式，认为中国企业数十年来受益于低利率、低工资和出口导向；在国内，政府则向房地产市场和基础设施建设大举投资。如今，随着房地产价格下跌以及买卖房产不再赚钱，消费锐减，经济停滞。

双重影响

中国原本是世界经济增长的火车头，如今，沃克认为这一角色正在消失。中国对西方产品的需求减弱，而德国出口商首当其冲受到影响。此外，北京自身也努力扩大出口，并具有人民币走弱的价格优势。这意味着，德国企业在世界市场上面临更大的竞争。这是一种双重影响。

沃克指出，除降息举措外，中国已无法再向基础设施建设和房地产注入多少资金，因为已经过热。他认为，中国领导层要增加民众的购买力，需要提高工资水平，增加社会福利，但这意味着，中国的出口业会面临更高的人工成本。

沃克因此预计，中国经济可能会陷入停滞。而对德国来说，这首先意味着对中国的出口会大幅下降。

RBC Bluebay资产管理公司经理道丁（Mark Dowding）也认为，北京能采取的措施不多。"从许多角度来看，中国今天的问题都与日本1990年代所面临的相似。"

经济衰退来了——德国该怎么办？

中国在欧洲进口中的份额增加 德国减少

与此同时，德国经济同样面临疲弱的问题。周五，联邦统计局公布的第二季度不完全数据显示，在连续两个季度萎缩后，4-6月国民经济水平与年初持平。

德国经济研究所本周发表一份研究，认为2020-2022年间，中国在欧洲进口中的份额大幅上升。这首先反映在较复杂的工业产品领域，而这本是德国的优势领域。与此同时，德国所占份额则有所下降。

该报告还指出，中国的出口业受到国家补贴。而德国由于能源价格上升、通货膨胀等原因，则面临竞争压力，比如化工行业。而在电动汽车领域，尽管中国的出口基数还相当低，但也正在设法抢占欧洲市场。

不过，德国化工业巨头巴斯夫面对本国成本上升和裁员的同时，在中国大举投资，预计在广东汕头投资达100亿欧元开设新址。

报告指出，自2005年以来，德国在欧盟进口中的整体份额、以及在大量较复杂的工业产品的份额持下降趋势。这一下降趋势目前在许多领域都有所加速。报告认为，中国在欧盟本土市场上日益对德国经济界构成竞争。

（明镜周刊、路透社、德新社）

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