中国经济何处去？习近平要推"新质生产力"

（德国之声中文网）过去数周以来，中国官媒一直在连篇累牍地宣传习近平促进中国经济发展的新倡议。这位中国党和国家领导人希望加快在未来技术领域的前进速度，并逐渐减少对外国的依赖。

生产力这一名词源自19世纪的马克思主义经济理论，内容包括国民经济中必不可少的自然资源、劳动力、生产材料和技术知识。

英文版党报《中国日报》是这样描述习近平为中国所指明的发展方向："一段时间以来，中国政治领导层多次强调，必须发展新质生产力，以推动中国经济未来的强劲增长。同只包含劳动力和资本的传统生产材料不同，新质生产力更立足于技术创新。"

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联盟投资中国业务首席经济师保尔（Volkmar Baur） 对德国之声表示，这种说法的解读空间非常之大。

解读空间宽泛的新口号

"中国通"保尔表示："就目前而言，这句口号还缺乏实质内容。不过，这种做法在中国很常见。中国通常都是先喊口号给出大致方向，然而再逐渐填充内容。" 保尔说，习近平提出"共同富裕"已经有一段时间了，但直到今天，"人们对这句口号的具体内涵还是知之甚少。"同样，"一带一路"倡议也是在推出多年之后，才有了较为清晰的方案。

保尔表示，党媒宣称，习近平提出的新质生产力是对马克思主义重要的发展创新。尤其在两会召开前夕，中国更是加大了对新质生产力理论的宣扬力度。

令人头疼的新路线

在柏林墨卡托中国研究中心的格林贝格（Nils Grünberg）看来，习近平提出的这一新理论，想必会令省级的决策者非常头疼："地方官员的处境非常糟糕，他们必须弄清楚北京到底想要什么。"他们必须对习近平的新口号进行解读，将其转换成没有具体内容的"奇怪文字"，这样才能避免将来被抓把柄。格林贝格说，对地方官员来说，习近平不断发出这类措辞隐晦的信息，让他们很难掌握北京路线的变化。

观察党媒，就不难发现推动"新质生产力"的重点，正如《中国日报》所写的那样："同以劳动、土地和资本为动力的传统生产力不同，新质生产力是以科技创新推动产业创新。"

文章接着写道："中国的经济策划师们认为，通过重点发展新质生产力，将加快中国未来工业和核心产业的发展，从而推动中国的工业现代化进程，以提升世界第二大经济体在全球产业链的地位。"

保尔表示，依照他个人的理解，这一切其实就是为了提高生产效率。"但不得不说的是，过去一段时间里，中国发生的很多事情，并不都有利于提高生产效率。国家对经济和研发领域的干预越来越多，实际上起到了限制创新的作用。"对企业事无巨细的规定也越来越多，怎么投资、投向哪里都要干预。"这些干预更会使生产率下降。如何解决这一矛盾，是非常值得关注的。"

新意不多

发展"新质生产力"的口号提出之后，此前的"中国制造2025"是否就不了了之了？当德国之声问及这个问题时，墨卡托中国研究中心的君特（Jacob Gunter）表示："中国制造2025这个概念，在外国人当中引起了恐慌，所以中国人就不再使用这个概念了。但这并不意味着，他们放弃了这个计划。"

君特表示，习近平对技术有种"痴迷"，"很明显，对他来说，发展技术是一个优先选项。'中国制造2025年'中所罗列的十项技术，今后也仍将是集中大量资本、资源和重点研发的领域。"

持之以恒的高科技野心

保尔也表示，尽管"中国制造2025"中所提出的制造高端芯片等核心领域的目标，并没有能够实现，但中国会继续坚持这一路线，因为虽然遇到了一些困难，但中国也还是取得了一系列成就。"在电动车，铁路以及可再生能源领域，中国已经占据世界领先地位。"

在造船、航天以及机器人制造领域 ，中国也取得了巨大的进步。但受西方制裁的影响，中国的通讯技术发展受到了阻碍。保尔说："虽然不是在所有领域都取得了成功，很多领域也还仍然对西方技术存在依赖。但'中国制造2025'绝对不是一个失败的案例。"

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