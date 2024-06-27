中国称欢迎各国科学家研究月球样本

嫦娥六号带着月球样本返回地面后，中国国家航天局表示，欢迎各国科研人士按照有关流程提出申请，共享惠益，但与美国合作有障碍。

（德国之声中文网）中国国家航天局副局长卞志刚周四（6月27日）在国务院新闻办举行的的发布会上说，欢迎世界各地的科学家申请研究嫦娥六号探测器带回的月球岩石样本，但他同时指出，这种合作存在限制，特别是与美国的合作。

卞志刚介绍了嫦娥六号探月的成就之后提到，在同美方开展航天领域合作交流上，中国一直持开放态度。但中美航天合作的障碍根源在于美国"沃尔夫条款"，该法禁止美国国家航空航天局（NASA）同中国合作。

他说，如果美国真的希望开始正常的航天合作，"我认为他们应该采取适当措施消除这一障碍。"

沃尔夫修正案于2011年颁布，禁止中美之间直接双边合作，除非联邦调查局能够证明该合作过程中与中方共享信息没有造成国家安全风险。

虽然不能同美国合作，但中国仍可以与其他国家的科学家合作。在嫦娥六号使命中，中国与欧洲航天局、法国、意大利和巴基斯坦进行了合作。

周四的新闻会上，中国国家航天局国际合作司司长刘云峰也表示，"中国欢迎所有国家的科学家根据程序申请，并分享成果。"

不过，美联社指出，有关嫦娥六号探月的细节信息披露很少。中国官员没有透露他们实际收集了多少样本或任何新发现。

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首次挖土并将其带回地面

嫦娥六号返回地面前，本周一，根据中国科学家公布的消息，返回的样本将包括250万年前的火山岩和其他物质。科学家希望，这些材料能够回答关于月球两侧地理差异的问题。嫦娥六号的任务是收集两公斤的月壤。

月球的近侧是从地球上可以看到的一面，而背面则面向外太空。人们知道，月球背面有山脉和撞击坑，但更难到达。

因此，嫦娥六号探测器此次旅行成功具有历史意义，因为这是首次有探测器从月球背面挖土、再起飞，并直接带回样本。之前被认为来自月球背面的月壤，实际上均是落在地球上的陨石。

本次嫦娥六号探测器降落在月球南极的艾肯盆地，这是一个在40亿年前形成的撞击坑。科学家们期待带回的样本来自这个盆地的不同层次，它们记录了长时间内发生地质事件的痕迹，比如月球年轻时的火山活动。

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中国社媒上有人怀疑阿波罗登月的真实性

据法新社报道，在中国庆贺嫦娥六号成功的时刻，1969年美国宇航局阿波罗是否成功登月的旧阴谋论再度点燃，社交媒体上，人们发布了多张美国数度阿波罗登月行动的照片，并将它们同嫦娥六号做对比，暗示阿波罗登月计划的真实性。

有专家评论认为，这些谣言显示，在中国反美情绪进一步加剧。华盛顿大学的佩卡南（Saadia M. Pekkanen）表示，"毫无疑问，美国和中国在太空中存在着大国竞争，因此，关于它国重大活动的任何虚假信息都令人担忧。"

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（美联社、法新社）

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