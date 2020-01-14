中国电池生产商和大众谈合作

（德国之声中文网）据国轩高科1月20日发布的公告，该公司正在与大众汽车就技术、产品、资本等方面探讨合作，但尚未达成一致意见，也未签署任何实质性协议。

路透社此前报道称，大众有意收购国轩高科20%的股份，成为仅次于公司创始人李缜的第二大股东。但大众上周五不愿就此做出评论。

作为全球最大的市场，中国对大众具有举足轻重的意义。大众计划2020年和在中国的合资企业一起投资40亿欧元，其中40%用于发展电动汽车，于2025年实现在中国的电动车销量达到150万辆的集团目标。

部分因为经济增长回落，中国的汽车销售现已明显降温。但和其它厂商相比，大众在华销售状况仍较好。去年，大众汽车在中国销量为423.4万辆，同比增长0.6%，在华销量占其全球销量的近40%。

德国汽车商迄今强烈依赖东亚的电池供应商，但大众希望发展自己的电动车电池生产。大众将从今年春季开始和瑞典电池制造商Northvolt在下萨克森州的萨尔茨吉特（Salzgitter）合资建厂。那里已经有一个试点车间。此外，大众已经在布伦瑞克（Braunschweig）启动电动汽车电池系统的一条生产线。大众在卡塞尔的工厂则负责大部分电动机的生产。

不过，到大众自己大批量生产电池尚需一段时间，因此，进一步推动合作也是临时解决办法。国轩高科成立于1998年，位于合肥。而大众计划在位于合肥的大众江淮合资企业生产电动汽车。

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乐然/苗子（德新社）