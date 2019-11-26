"中国电文"曝光 大众汽车忙为新疆厂辩解

（德国之声中文网）德国大众汽车公司认为，该公司不应该因为在中国新疆设立生产线受到批评。在"中国电文"曝光大批新疆少数民族受到关押后，大众公司不得不为自己辩护，称在新疆建厂的决定"纯粹出于经济考量"。

在德国之声的书面回答中，大众公司称，上汽大众(Saic Volkswagen)是德国大众汽车公司同上海汽车集团联合成立的合资公司，是中国国内最早的合资企业之一，而该公司在新疆工作的所有员工均同上汽大众直接签署了工作合同。大众汽车写道："我们相信，这里没有任何一名员工是被强制工作"，办在乌鲁木齐的工厂为增添大众公司在中国西北地区的活力发挥着重要作用。"根据我们的判断，这一地区在未来数年里经济地位会继续提升。"

在中国活跃了35年之久的大众汽车是迫于压力不得不为自己辩解。此前，《南德意志报》发表了一篇文章写道，大众接受了中国的一项条件，"大众在乌鲁木齐新建一个并不赚钱的工厂，作为交换，得以在中国东南沿海地区再设立若干生产线。"

不过，大众公司在写给德国之声的回复电邮里却不是这样的表态，回复写道：办在乌鲁木齐市的汽车的工厂"设计年产量为50000辆，目前呈基本饱和状态。因为我们认为，中国西部在未来数年经济会继续增长，所以我们继续重视建在乌鲁木齐的生产线，计划扩大在该地区的生产活动。"

《南德意志报》还报道，上海大众同武警部队保持着某种合作关系，而后者在关押维吾尔人问题上是一种"推动性力量"。

大众在答复电邮中还写道，当地工厂650名职工中有25%属于少数民族，而这一比例基本符合乌鲁木齐市居民的组成比例。大众设定的目标是，"以就业位置为手段，为乌鲁木齐市的所有民族改善社会环境。"

大众公司在乌鲁木齐于2013年开工，生产适用于中国市场的桑塔纳中等型号的小轿车，而相关协定在此前一年默克尔总理访华时刚刚签署。