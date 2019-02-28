中国电动车会以何姿态驶入欧洲市场

（德国之声中文网）中国当局向电动车领域投入数十亿的资金。同时，中国高科技企业致力于推进无人驾驶技术。这让蔚来汽车、拜腾汽车等一些原本在德国无人知晓的中国电动车初创公司声名鹊起。目前，这些企业的活动重点还主要在中国，但未来它们也会进入欧洲市场。

蔚来汽车在上海总部的展示厅里，20来人欣赏摆放在那里的ES8型纯电动车样车。这是一款长约5米的大型豪华SUV，马力达到600PS，最高时速200公里，百公里加速少于5秒。

一名40来岁的商人说："我需要的这款车都有。而且我喜欢蔚来汽车的服务理念。顾客有什么样的需求，他们就提供什么样的服务。"

去年夏天，ES8型电动车在中国正式上市。基本款售价约合欧元5.7万。在展示大厅看样车的那位商人订了一辆，几周后就可以提车。

虽然，对绝大多数中国人来说，汽车界的精品仍是宝马、戴姆勒和大众，但要是购买电动汽车，中国国产品牌却更受宠爱。过去几年应运而生的电动车初创公司也不是以传统汽车公司的形象出现，而是更多地代表着一种有型的生活时尚。

中国国内出名的电动车品牌除了蔚来，还有小鹏、威马和拜腾。汽车专家罗威（Bill Russo）认为，随着中国电动车初创公司的兴起，老牌汽车厂商面对的竞争越来越大。

他说："不只是因为这些厂家生产电动车，而是因为他们背后的财团是中国的互联网企业，那些企业声势逼人。例如，蔚来的投资方是腾讯。小鹏背后是阿里巴巴。威马（Weltmeister）听起来像个德国牌子，其实也是腾讯投资的中国品牌。这些企业不仅仅是制造电动车，而是无人驾驶的车联网。"

北汽集团推出的电动汽车EX3

还有一家名叫拜腾的电动车初创公司。今年年底，这家企业将推出第一批量产SUV系列车。该公司首席执行官是德国宝马公司的前高管戴雷（Daniel Kirchert）。让戴雷尤其感到自豪的是电动车内配置的巨大的显示屏。

他说："这个功能让顾客感觉再也不想坐回到以前的汽车里了。在这个新车里，你可以体验一种绝对不想错过的新的智能装备。这可能听起来有点奇怪，但我相信，它将带来巨大机会。"

戴雷指的巨大机会是这些汽车企业和他们背后的科技财团赚钱的机会。汽车专家罗威说，他们想把数据平台的使用者变成电动车驾驶者。他说："今后，汽车就变成一种数字终端设备，不但可以手动驾驶，也可以自动驾驶，当然是利用这些大型互联网集团的网络平台。"