中国电动车会以何姿态驶入欧洲市场

（德国之声中文网）中国当局向电动车领域投入数十亿的资金。同时，中国高科技企业致力于推进无人驾驶技术。这让蔚来汽车、拜腾汽车等一些原本在德国无人知晓的中国电动车初创公司声名鹊起。目前，这些企业的活动重点还主要在中国，但未来它们也会进入欧洲市场。
蔚来汽车在上海总部的展示厅里，20来人欣赏摆放在那里的ES8型纯电动车样车。这是一款长约5米的大型豪华SUV，马力达到600PS，最高时速200公里，百公里加速少于5秒。
一名40来岁的商人说："我需要的这款车都有。而且我喜欢蔚来汽车的服务理念。顾客有什么样的需求，他们就提供什么样的服务。"
去年夏天，ES8型电动车在中国正式上市。基本款售价约合欧元5.7万。在展示大厅看样车的那位商人订了一辆，几周后就可以提车。
虽然，对绝大多数中国人来说，汽车界的精品仍是宝马、戴姆勒和大众，但要是购买电动汽车，中国国产品牌却更受宠爱。过去几年应运而生的电动车初创公司也不是以传统汽车公司的形象出现，而是更多地代表着一种有型的生活时尚。
中国国内出名的电动车品牌除了蔚来，还有小鹏、威马和拜腾。汽车专家罗威（Bill Russo）认为，随着中国电动车初创公司的兴起，老牌汽车厂商面对的竞争越来越大。
他说："不只是因为这些厂家生产电动车，而是因为他们背后的财团是中国的互联网企业，那些企业声势逼人。例如，蔚来的投资方是腾讯。小鹏背后是阿里巴巴。威马（Weltmeister）听起来像个德国牌子，其实也是腾讯投资的中国品牌。这些企业不仅仅是制造电动车，而是无人驾驶的车联网。"
北汽集团推出的电动汽车EX3
还有一家名叫拜腾的电动车初创公司。今年年底，这家企业将推出第一批量产SUV系列车。该公司首席执行官是德国宝马公司的前高管戴雷（Daniel Kirchert）。让戴雷尤其感到自豪的是电动车内配置的巨大的显示屏。
他说："这个功能让顾客感觉再也不想坐回到以前的汽车里了。在这个新车里，你可以体验一种绝对不想错过的新的智能装备。这可能听起来有点奇怪，但我相信，它将带来巨大机会。"
戴雷指的巨大机会是这些汽车企业和他们背后的科技财团赚钱的机会。汽车专家罗威说，他们想把数据平台的使用者变成电动车驾驶者。他说："今后，汽车就变成一种数字终端设备，不但可以手动驾驶，也可以自动驾驶，当然是利用这些大型互联网集团的网络平台。"
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出行新时代 还买车做甚？
堵车？等于生产废气
德国人很不愿意改变自己的出行方式。毕竟奔驰汽车的鼻祖（Gottlieb Daimler）戴姆勒、以及参与发明内燃机的奥拓（August Otto）都是德国人。德国的戴姆勒、宝马、奥迪、大众和保时捷已经征服了全世界的街道。世界上第一条高速公路也修建于此。但是未来的交通系统会变得更加绿色、更加灵活。起码学者们是这样承诺的。
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未来城市
从2008年开始，世界上的城市人口就超过了乡村人口，而且这一趋势还在加剧。德国弗劳恩霍夫研究所未来都市项目的研究人员表示，都市地区也越来越追求二氧化碳零排放、保护气候、数字化和自动化交通管理。通过联网，能够更加高效的利用交通工具。共享经济将成为未来的主流。出行将变成一种服务，没有人再需要购买自己的汽车。
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数字化时代的智能出行
互联网把世界连接了起来。让整个城市的交通系统能够相互协调运作。对于公路交通来说，这意味着红绿灯会根据交通流量的需求自行转换。感应器通过数据传输能够保障汽车不会撞向任何地方。如此一来，交通事故就能得以避免。保养、维护、保险、停车费和罚单都将成为历史。
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安全和传统优先于数字化和自动化
亚马逊、谷歌这类的公司能够替代传统的大型汽车生产商吗？司机以后的位置是后排的座位吗？这些都是大家目前非常感兴趣的问题。但是，自动驾驶不久前遭遇了一次挫败。美国企业优步的一辆自动驾驶汽车夜间撞死了一位妇女后，这项试验就被紧急叫停了。
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气该往哪里撒？
满大街都是车，路灯永远是红的，后面的车咄咄逼人、眼看就要迟到了。这些都会让人神经紧张。按喇叭、挤别人、大喊大叫、骂人？如果自动驾驶能够实现，这一幕就有可能成为历史。届时乘客就可以安心躺下，笑看过往，轻松自在。
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没手机别出门
用APP订出租车，或者是预定其它类型的交通工具。如今，交通运输已经日益公共化和集体化，并通过互联网进行组织。支付方式——当然是通过智能手机啦。
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过时产物
汽车的未来是电动的。但未来什么时候才来呢？各大车商不断抛出巨额投资计划。但是，充电设施缺乏、行驶里程太短、总体费用太高还是让大部分客户望而却步。而且，电动汽车如今也有了更新换代产品：混合动力汽车。它们可能是油电混合，也有可能是氢动力或合成燃料汽车。
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绿色邮政
环保的投递信件，德国邮政之前的做法是通过使用自行车或三轮脚踏车。但为了投递包裹，就需要汽车。德国邮政和亚琛工业大学共同自主研发了这种零二氧化碳排放的电动汽车。它们使用的都是可再生能源。通过电动技术停止排放温室气体，这是未来的挑战之一。
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四不像
这个看上去像Smart汽车，其实是一个四轮的脚踏车。名为“Podride”的这辆车长1.8米，有一个封闭的车内空间及舒适的座椅。还能在雪地和冰面上行驶。能爬坡、能越野。还有储物空间和暖气。司机需要通过座位旁边的两个操纵杆控制方向，并同时用脚蹬踩，来驱动后轮和车上的电动马达。
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无人智能飞行
许多聪明的人聚在一起就能想出这样的主意。世界上已经有不少公司专注飞行汽车，包括优步和空中客车。这个看上去像是一枚火箭的概念车可以将乘客带入9150米高空，并达到每小时480公里的速度。换电池的方法有点像F1方程式赛车：短暂充电后就能继续飞行。
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电动飞机你听说过吗？
这架名为“Ce-Liner”的飞机尾部装有两个电动引擎。C字型的主翼尾从空气动力学的角度上来说非常高效。名为包豪斯航空（Bauhaus Luftfahrt）的一家协会开发了相关的机场和飞机的概念。未来大城市中的机场可以有多个层面，最上层供飞机起降，下面可以用来停放像“Ce-Liner”这样的电动飞机。
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出行革命已经开始
一个没有私家车的世界？你能想象吗？到目前为止，汽车是财富和独立的象征。但是未来的方向却是智慧出行。交通学者预测，过不了多少年，汽车将成为多个用户的共享交通工具，成为多种出行方式组合中的一部分。
作者: Karin Jäger