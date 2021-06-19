中国汽车来了 德国人会买吗？

(德国之声中文网）德国国际机动车制造商协会（VDIK）发言人迈尔（Peter Mair）本周五（６月１８日）对《经济周刊》表示，"我们注意到，相当多的中国汽车制造商正进军德国及欧洲市场。"他强调，以前即有个别中国制造商"试图在这里站住脚跟，但我们现在经历的是全然不同的规模。"

迈尔补充说，在德国代表国际汽车制造商的VDIK已与潜在的协会成员谈判，"我们预期，我们迟早也将接受中国品牌。"

《经济周刊》报道说，几家中国汽车制造商已在德国搭建销售网络。新起的中国制造商爱驰（Aiways）已经由电子连锁店巨头Euronics销售其汽车。供应商名爵（MG）公司是大众汽车合作伙伴上汽集团全资子公司，在德国已有约25家经销商，并希望在今年年底前再赢得75家经销商。长城公司旗下的Wey品牌将于秋季在德国推出。奇瑞和蔚来亦在向欧洲进军。

根据市场研究机构Innofact受《经济周刊》委托对德国1000多名车主所作的一项有代表性的调查结果，19%的德国车主有意购买中国制造商的电动汽车；在18至29岁和30至39岁的年龄组中，购买意愿甚至更高，分别为23%和27%；29%的德国人表示，现在不购买中国产电动汽车，但未来可能购买。

这意味着，48%的人原则上对中国车持开放态度，由此，德国汽车制造商可能将面临类似于20世纪80年代日本制造商构成的那样的竞争威胁。

（法新社）

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