中国汽车来了 德国人会买吗？

(德国之声中文网）德国国际机动车制造商协会（VDIK）发言人迈尔（Peter Mair）本周五（６月１８日）对《经济周刊》表示，"我们注意到，相当多的中国汽车制造商正进军德国及欧洲市场。"他强调，以前即有个别中国制造商"试图在这里站住脚跟，但我们现在经历的是全然不同的规模。"
迈尔补充说，在德国代表国际汽车制造商的VDIK已与潜在的协会成员谈判，"我们预期，我们迟早也将接受中国品牌。"
《经济周刊》报道说，几家中国汽车制造商已在德国搭建销售网络。新起的中国制造商爱驰（Aiways）已经由电子连锁店巨头Euronics销售其汽车。供应商名爵（MG）公司是大众汽车合作伙伴上汽集团全资子公司，在德国已有约25家经销商，并希望在今年年底前再赢得75家经销商。长城公司旗下的Wey品牌将于秋季在德国推出。奇瑞和蔚来亦在向欧洲进军。
根据市场研究机构Innofact受《经济周刊》委托对德国1000多名车主所作的一项有代表性的调查结果，19%的德国车主有意购买中国制造商的电动汽车；在18至29岁和30至39岁的年龄组中，购买意愿甚至更高，分别为23%和27%；29%的德国人表示，现在不购买中国产电动汽车，但未来可能购买。
这意味着，48%的人原则上对中国车持开放态度，由此，德国汽车制造商可能将面临类似于20世纪80年代日本制造商构成的那样的竞争威胁。
（法新社）
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2021上海汽车展 值得关注的亮点
争议维权
一位身穿特斯拉Logo，旁边写着“刹车失灵”的女士顺利成为了此次上海车展上最受关注的焦点。在她成功引起现场围观，并经过一段激烈的拉锯战后,该女士被工作人员直接抬走。随后上海警方通报这位张姓女士因扰乱公共秩序被处以行政拘留五日。她留下的，是这依旧热闹的特斯拉展台和公众对已经被神话的特斯拉电动车的质疑。
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2021上海汽车展 值得关注的亮点
中国特斯拉
实话说，如今在中国大陆，不买特斯拉，你还有很多其它相当不错的选择。比如这辆价格只有特斯拉同类车型大约一半，但在性能、续航和技术上把现有的特斯拉同类款都甩出几条街的蔚来ET-7。起死回生，强势回归的“中国版特斯拉”蔚来今年年初推出了这个车型。观众如今在上海车展上有了近距离接触它的机会。
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2021上海汽车展 值得关注的亮点
良心理想
说到蔚来，也就不得不说一下紧追其后的理想汽车。这是近些年中国电动豪华车产业“大跃进”的另一个重要成员。由之前汽车信息网站“汽车之家”创办人李想打造的这家公司，主旨是生产“没有续航里程焦虑”的中大型SUV。如今在上海车展上展出的这辆理想ONE，让客户连选择配置的焦虑都没有了。全系仅有一种配置，售价32.8万元人民币。
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2021上海汽车展 值得关注的亮点
德国车商不缺席
定义未来电动车，德国车商可不愿意把这个事情拱手让给特斯拉和中国车商。奔驰在此次上海车展上，又拿出了纯用来吸睛的Vision AVTR概念车。没错，名字里的Vision，代表的是未来远景的意思。也就是说，你能够从这辆车上窥探到一点点奔驰未来设计的走向，但也仅仅就是一点点而已。
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2021上海汽车展 值得关注的亮点
豪华豪华再豪华
对于奔驰粉来说，更具有现实意义的是这辆在上海车展上首发的EQS，也就是奔驰最高豪华级别的纯电动车，直接对标旗下的S系列。外观虽然看上去平平，内饰确是豪华豪华再豪华。选择在上海首发，也能看出奔驰把中国豪华车市场这条大腿抱的有多紧。
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2021上海汽车展 值得关注的亮点
华为的新业务
中国的汽车市场已经火爆了20年，如今电动车和自动驾驶又有让市场继续火爆20年的潜质。对于在芯片和5G领域屡屡受创，时刻站在风口浪尖的华为来说。智能汽车部件制造已经成为该公司定义的新业务重点。北汽集团的这辆ARCFOX极狐就是华为自动驾驶技术的首批应用，搭载了3颗华为开发的激光雷达，可以实现L3极以上的自动驾驶，也就是快要淘汰司机的自驾级别。
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2021上海汽车展 值得关注的亮点
豪华中国风
说到豪华车市场，中国车商也早就嗅到了其中丰厚的利润和给品牌带来的助推功效。红旗作为中国最传统，最具代表性的自产豪华车品牌，早就走出了“中南海特供”的范畴，面向整个中国市场不断推出价格诱人的豪华车型。这辆看上去像极了电影里“坏人座驾”的名为L-Concept的SUV，是这个红色品牌最新当家花旦。
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2021上海汽车展 值得关注的亮点
拥抱变化
是今年上海国际汽车展的主题。作为全球最早基本摆脱新冠疫情困扰的国家，汽车行业，尤其是智能电动车行业是助力中国在后疫情时代经济复苏的主要推动力之一。同时据业内人士透露，中国汽车产业已经在全面探寻包括氢能源在内的，未来可能替代电动汽车的更新换代技术。